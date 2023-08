Karol G luce su cuerpo al usar un body de color rosa y rompe unos huevos en el piso

Desde hace varios días Karol G no recurría a su cuenta de Instagram para complacer a sus fans con sexys fotos, pero ahora explotó al máximo su faceta de modelo al lucir un ajustado body rosa y medias hasta las rodillas. También presumió su figura en un minivestido color nude y se mostró rompiendo unos huevos en el piso. Ella complementó su publicación con un fragmento de la letra de “Qlona”, su dueto con Peso Pluma: “Ayer te vi … Solita. Esa carita Bonita. Diablo, Qué mamasita! 🎀🌷💭🧸✨🧠”

Desliza para ver todas las fotos

La semana pasada la bella reguetonera colombiana compartió las fotos que le tomaron para el más reciente número de la revista Rolling Stone, en las que lució un bikini negro con aplicaciones. El aparecer en las páginas de esa publicación fue un gran logro para ella, y lo expresó en el mensaje con el que acompañó las imágenes: “Uno más de mi bucket List“. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Karol G actualmente se encuentra de gira para promover su nuevo álbum Mañana será bonito (Bichota season), que debutó en el lugar 3 del Billboard 200. Pero hará una pausa en su agenda para acudir a la entrega de los VMAs de MTV, que se llevará a cabo el 12 de septiembre. Ella está nominada a tres premios –Artista del Año, Mejor Video Latino y Mejor Colaboración-, y hoy se dio a conocer que también actuará en la ceremonia. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

