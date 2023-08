Los sitios web de comparación de precios de seguros de auto te ahorran tiempo, pero ten cuidado con la privacidad

Algunos sitios web venden tu información personal a agentes y vendedores que pueden contactarte con llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto.

By Kaveh Waddell

Durante décadas, Consumer Reports ha ofrecido a los conductores una recomendación constante para ahorrar dinero: compara regularmente los seguros de auto, idealmente una vez al año.

Es un buen consejo, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Los anuncios de Geico dicen que 15 minutos pueden ahorrarte un 15% o más en el seguro del auto, pero multiplica eso por una docena de compañías y habrás consumido una tarde escribiendo tu dirección, modelo de auto, preferencias de cobertura y otros detalles una y otra vez.

Para facilitar la compra, un montón de sitios web de comparación de presupuestos prometen ofrecerte cotizaciones de seguros de varias compañías a cambio de algunos datos básicos sobre ti y tu auto.

Pero hay grandes diferencias entre unos sitios web y otros. Algunos son como agentes de seguros, que ofrecen una serie de presupuestos de distintas compañías. A menudo, estas plataformas te permiten contratar una póliza por Internet o llamar a los agentes de la compañía.

Otros sitios no suelen mostrar presupuestos. En cambio, pasan los datos que han recopilado sobre ti a agentes de seguros y empresas de marketing que pueden usarlos para llamarte, enviarte mensajes de texto o correos electrónicos con ofertas. Estas empresas dicen que su modelo te ayuda a ampliar tu búsqueda, pero también puede hacerte perder el control de tu información personal.

No es fácil saber qué sitios te ofrecen presupuestos en línea y cuáles venden tus datos a empresas externas. El lugar donde vives -y quién eres- también puede afectar a tu experiencia en estos sitios web.

Cuando probé más de una docena de sitios populares de comparación de presupuestos, por lo general no sabía cuál era cuál hasta que había realizado todo el proceso y había introducido un montón de datos personales. (No usé mi número de teléfono principal ni mi dirección de correo electrónico, para no recibir un montón de mensajes).

Unos sencillos consejos pueden ayudarte a mantener la privacidad de tus datos personales y, al mismo tiempo, sacar el máximo partido a los sitios de comparación de presupuestos.

Los sitios web de comparación son un buen punto de partida

Ningún sitio web de comparación de presupuestos es perfecto, pero algunos de ellos pueden ayudarte a hacerte una idea cuando empieces a comparar precios.

Entre los sitios que permiten comparar directamente varios presupuestos se encuentran Experian, Jerry, Policygenius, Way.com y The Zebra. Funcionan como un agente de seguros independiente tradicional al que llamarías por teléfono, con la diferencia de que te permiten comprar en línea a tu propio ritmo.

Cuando funcionan bien, son herramientas útiles. Pero dependiendo de tu situación, pueden ser un éxito o un fracaso.

Dado que cada empresa tiene relaciones con diferentes aseguradoras, es probable que no obtengas los mismos presupuestos de ninguna de ellas. Y ninguna de las que hemos encontrado muestra un presupuesto de cada una de las principales aseguradoras. De hecho, Farmers y State Farm se encuentran entre varias aseguradoras que no permiten a los agentes de seguros independientes vender sus pólizas en absoluto, dicen los expertos a CR, ya sea en línea, en persona o por teléfono. (Ninguna de las aseguradoras respondió a las preguntas de CR sobre cómo trabajan con los agentes independientes).

Los presupuestos que aparecen en los sitios de comparación suelen ser estimaciones preliminares, lo que no siempre está claro a medida que avanzas en el proceso. Por ejemplo, si has tenido un accidente con culpa o no tienes un buen historial crediticio y no lo has indicado en el cuestionario inicial, es posible que el presupuesto final sea más alto una vez que hayas terminado el proceso.

El lugar de residencia es muy importante: Yo vivo en California, donde, según los expertos del sector, las aseguradoras de autos dudan en suscribir nuevas pólizas, por lo que obtuve muy pocos presupuestos de los sitios de comparación que probé. En cambio, conseguí un montón de cotizaciones cuando probé los sitios usando los datos personales de una compañera de Texas (con su permiso).

Usando los datos de mi colega, comparé los presupuestos iniciales de cinco sitios de comparación con los que recibí directamente de las compañías de seguros, y encontré grandes diferencias. La mayoría de las cotizaciones de los sitios de comparación tenían entre $10 y $40 menos al mes que los que conseguí directamente de las mismas aseguradoras, con los mismos detalles y niveles de cobertura. Anualmente, esto supone una diferencia de entre $120 y $480.

Normalmente, los sitios de comparación ofrecen tarifas más altas que las aseguradoras. Esto puede deberse a que mi colega tiene un buen historial crediticio y de conducción, así que es posible que no se aplique el mismo patrón a todo el mundo.

Pero no siempre es así: En algunos casos, los sitios de comparación obtienen los presupuestos de una filial de una compañía de seguros distinta a la que puedes acceder como consumidor, dice Ezra Peterson, director senior de seguros de Way.com.

Conseguir presupuestos iniciales correctos es una “parte realmente difícil del negocio”, dice Mike Grabowski, vicepresidente senior de producto en The Zebra. “Intentamos asegurarnos de que los presupuestos que mostramos sean lo más precisos posible”, afirma Grabowski. “Y todavía estamos trabajando en eso”.

Algunos sitios venden tus datos

Algunos sitios web de comparación de presupuestos te hacen una serie de preguntas personales, sobre tu historial de conducción y sobre tu auto, y luego venden esos datos a compañías y vendedores de seguros que pueden hacerte un seguimiento con llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto.

Muchos de estos sitios son generadores de clientes potenciales: empresas que captan información personal de los compradores para venderla o compartirla. Entre los principales generadores de clientes potenciales de seguros de auto están QuoteWizard, EverQuote y Insurance.com, que forma parte de un grupo de sitios propiedad de una empresa llamada QuinStreet que también incluye Insure.com y CarInsurance.com.

Estas empresas afirman que su práctica ayuda a los consumidores a ampliar su red. En EE.UU. hay más de mil compañías de seguros de auto, algunas de las cuales aseguran a perfiles concretos de conductores en una zona limitada. Algunas compañías más pequeñas no trabajan directamente con los consumidores, sino que recurren a agentes para que las pongan en contacto con clientes potenciales. Los generadores de clientes potenciales sostienen que, sin un servicio de búsqueda, nunca podrás encontrar rápidamente la mejor oferta.

“Para comparar precios de forma competitiva, hay que hablar con varias personas”, afirma Ian Smith, responsable de seguros de QuoteWizard. “Los mercados como el nuestro te permiten conectar con gente que puede ayudarte”.

Pero usar generadores de clientes potenciales significa renunciar al control de tus datos personales. Y todo el tiempo que hayas ahorrado comparando presupuestos por Internet podría evaporarse al tener que recibir llamadas y mensajes de las aseguradoras y los agentes.

Al final del proceso de recopilación de información, los sitios de generación de prospectos piden permiso para compartir tus datos personales con otras empresas. Por ejemplo, la letra pequeña del sitio web de EverQuote dice: “Al hacer clic en Mostrar mis cotizaciones y enviar este formulario, doy mi consentimiento expreso por escrito para que ustedes, los socios de marketing de EverQuote o uno o más agentes o vendedores de sus socios se pongan en contacto conmigo”.

También dice que al hacer clic en el botón azul grande, estás de acuerdo en recibir llamadas de telemarketing y mensajes de texto, incluso si tu número de teléfono está en el registro de No Llamar. En la lista de socios comerciales de EverQuote figuran 683 empresas, algunas de las cuales no tienen nada que ver con los seguros: La lista incluye una empresa de generación de hipotecas, varias empresas de paneles solares y algunos proveedores de garantías de vehículos. (Como ejemplo de lo circular que es este sector, QuoteWizard y The Zebra también figuran entre los socios de marketing de EverQuote). Los representantes de EverQuote no respondieron a las solicitudes de entrevista de CR.

Este tipo de cláusulas de exención de responsabilidad parecen ser típicas de los sitios de generación de clientes potenciales. Estas empresas pueden vender los datos de una persona por menos de un dólar o por cientos de dólares, según Eric Troutman, abogado que dirige una asociación comercial de empresas de generación de clientes potenciales.

Y no hay límites sobre el número de veces que una empresa puede revender tu información, lo que significa que una visita a un sitio sin escrúpulos puede hacer que tus datos reboten de empresa en empresa por tiempo indefinido.

“Un consumidor puede recibir literalmente miles de llamadas telefónicas durante meses, sino años, a partir de un formulario web”, afirma Troutman. “Y no hay forma de evitarlo”. Dice que los “malos actores” del sector (a los que Troutman dice no representar) están arrastrando la reputación de los generadores de clientes potenciales que actúan de forma responsable.

Grandes cambios en camino

El sector de los generadores de clientes potenciales se ha visto sacudido por una reciente propuesta gubernamental que podría cambiar por completo su forma de interactuar con los consumidores.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) está estudiando nuevas normas que obligarían a los generadores de clientes potenciales a obtener tu permiso expreso para cada empresa a la que le quieran vender, en lugar de pedirte permiso una vez para compartirlo con una gran lista de empresas ocultas tras un enlace de internet.

Esta propuesta, que surgió de una petición de Public Knowledge, un grupo de defensa digital sin ánimo de lucro, supondría un terremoto para los generadores de clientes potenciales. La asociación comercial de Troutman escribió en un comentario a la FCC que “destroza una industria [y] perjudica a los consumidores”.

Por su parte, los defensores de los consumidores no están demasiado preocupados por esa posibilidad. “Creemos que los consumidores estarían muy contentos si no tuvieran que registrarse para recibir llamadas automáticas a cambio de la información que creen que están recibiendo”, dice Margot Saunders, abogada senior del National Consumer Law Center y coautora de los comentarios de apoyo a la propuesta de Public Knowledge.

En junio, 28 fiscales generales escribieron una carta apoyando la postura de las asociaciones de consumidores, lo que supuso un importante espaldarazo. La FCC dice que no tiene un calendario público para tomar una decisión.

Lo que deberías hacer

Es inteligente buscar cotizaciones de seguros -los expertos de Consumer Reports recomiendan hacerlo una vez al año, más o menos-, pero es difícil confiar en un solo sitio web para obtener todas las opciones. Al igual que un agente de seguros al que llamarías por teléfono, cada sitio de comparación tiene una visión limitada de las aseguradoras. Y eso si es que te dan los presupuestos.

Comprueba si la compañía tiene licencia para vender seguros. El mejor indicio para saber si un sitio de comparación de presupuestos te proporcionará cotizaciones reales puede ser si la compañía está registrada como agente de seguros en tu estado. Sin una licencia para vender seguros, una empresa no puede ofrecerte ningún presupuesto; en el mejor de los casos, puedes ponerte en contacto con agentes autorizados en otro lugar. Puedes averiguar si una compañía tiene licencia llamando a su línea de atención al cliente y preguntando directamente, o poniéndote en contacto con la oficina del comisionado de seguros de tu estado.

Comprueba las condiciones y políticas de la compañía. Uno de los principales problemas es que no siempre puedes saber qué empresas van a vender tus datos personales. Por eso, si estás pensando en empezar a buscar en un sitio web de comparación de presupuestos, echa un vistazo a las condiciones de servicio y la política de privacidad de la compañía, que suelen estar al final de cada página del sitio.

Estas páginas están repletas de jerga legal, pero puedes usar alguna búsqueda estratégica de palabras para encontrar las partes importantes, donde las empresas te dicen lo que pretenden hacer con los datos que les das. Para empezar, busca las palabras “vender” y “compartir”. Por ejemplo, la política de privacidad de Jerry dice: “No compartiremos tu información personal con terceros sin tu consentimiento”, y es muy específica sobre cuándo y por qué lo hace. La política de EverQuote dice: “Compartiremos información con nuestros socios comerciales y otros terceros. Estos socios pueden enviarte información sobre productos y servicios por teléfono, texto, fax, correo o correo electrónico”.

Cuando hayas terminado, date de baja para no recibir más comunicaciones. Después de usar un sitio web de comparación de presupuestos, es probable que recibas un montón de correos electrónicos, llamadas o mensajes de texto de seguimiento, ya sean de empresas de las que quieres recibir información o de otros vendedores. Así que cuando termines de buscar un seguro, o si simplemente no quieres que te sigan molestando, deberías poder optar por no recibir más comunicaciones. Sólo tienes que buscar en Google la compañía de la que recibes la información y las palabras “opt out” (exclusión voluntaria) y llegarás a una página que te dirá cómo hacerlo.

Pero cuidado: Si compartiste tu información con un generador de clientes potenciales que la revendió a gran escala, pedirle que deje de vender tus datos no necesariamente hará que las empresas a las que ya se los vendió los recuperen. Es posible que tengas que pedir a muchas empresas de las que nunca ha oído hablar que dejen de ponerse en contacto contigo.

Pide también presupuestos directos a algunas aseguradoras. Dado que los sitios web de comparación de cotizaciones no tienen acceso a los presupuestos de algunas de las principales compañías, también vale la pena obtener cotizaciones directamente de algunas aseguradoras. Las calificaciones de seguros de auto de CR pueden ayudarte a buscar aseguradoras que tengan el mejor servicio al cliente, buenas opciones de cobertura y las primas más bajas, incluidas algunas aseguradoras en las que quizás no hayas pensado.

