Canelo Álvarez no quiere que su hija Emily sea actriz o modelo: “Me gustaría más que fuera deportista”

Después que su hija mayor Emily Cinnamon revelara que le gustaría ser actriz, Saúl ‘Canelo’ Álvarez recientemente declaró que no le gustaría que la joven de 17 años, que se ha destacado en equitación, siga los pasos de la actuación o del modelaje y explicó la razón.

En una entrevista con el programa Al Rojo Vivo de Telemundo, Canelo Álvarez expresó que no quisiera que Emily Cinnamon estuviera envuelta en todo lo que tiene que ver con los medios y que le gustaría que se enfocara en su carrera como deportista, pero que al final la apoyará en lo que ella decida hacer.

“Pues no debutó como modelo, más (bien) modeló ahí un vestido para Jalisco. A mí no me gustaría, no me gustaría que estuviera mucho envuelta en lo que son los medios más que nada. No como modelo, no como actriz, o lo que sea. Me gustaría más que fuera deportista, igualmente va a estar envuelta en medios porque, pues es deportista ¿no?”, dijo.

Emily Álvarez (izquierda) junto a Fernanda Gómez, actual esposa de su padre, y su hermana María Fernanda en la pelea contra Dmitry Bivol. Foto: Al Bello/Getty Images.

“Sí, y me lo dice, obviamente me dice cada una de las cosas y obviamente tengo que dar mi visto bueno, pero al final de cuentas mira, no es lo que yo quiera, ¿verdad?, yo puedo decir muchas cosas, pero al final de cuentas es lo que ella quiera y la voy a apoyar al cien por ciento en lo que ella quiera, dándole mi consejo y mis opiniones”, comentó.

Cabe destacar que Emily Cinnamon Álvarez es amante de la equitación y ha competido en Festivales Nacionales Deportivos Ecuestres y en el North American Youth Championship (NAYC, por sus siglas en inglés) donde ha recibido importantes reconocimientos. Por ello, el mexicano quiere que su hija mayor continúe cosechando éxitos en el deporte.

Aparte de Emily Cinnamon, Canelo Álvarez tiene tres hijos más: Adiel (quien quiere seguir los pasos de su padre en el boxeo), Mía Ener y María Fernanda, todos son de mujeres diferentes.

Por los momentos, el mexicano está enfocado en su nuevo compromiso el 30 de septiembre frente al estadounidense Jermell Charlo donde defenderá su campeonato indiscutido de peso supermediano en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

