Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de agosto de 2023

Aries

¡A ver, Aries! ¿Listo para otro mes de acción y aventuras? Puedes dejar de bufar y ponerte a trabajar en tus objetivos. Si dejas de perder el tiempo en discusiones tontas, podrías lograr cosas increíbles. Pero ojo, no te lances como un toro en una tienda de porcelana; controla esa impulsividad, ¡no queremos accidentes! Te enteras de rompimiento de relación por parte de una amistad. Ponte las pilas en la cuestión de tu cuerpazo criminal pues lo descuidas mucho. Un amor a distancia seguirá ahí presente mostrándote cariño, amor y fidelidad. Ten cuidado con accidentes pues podría presentarse uno en estos días. Siempre que sueñes y visualices algo se te cumplirá en la medida que centres tu energía en ello, recuerda que este mundo no se hizo para cobardes, arriésgate. Ya es tiempo de un nuevo comienzo de hacer las cosas por ti y empeñarte en lograr la felicidad, siempre que quieras mejorar en tu vida deberás de dejar y soltar todo ese pasado que no te deja seguir, hay cuestiones de tristeza que siguen viviendo en ti y que cuando regresan a tu vida te debilitan y desaniman. Posibilidades de retraso en regla, reunión o llegada a un evento, organiza más tú tiempo y no te estreses. Si tienes una relación ten cuidado con celos o con pedir más de lo que ofreces, a veces cansas a tu pareja con tanta palabrería y desconfianza al punto que ha llegado a pensar en mandarte a la fregada

Tauro

¿Tauro, estás ahí babeando por algo? ¡Ponte las pilas y deja de soñar despierto! Tu cabeza en las nubes no te llevará a ninguna parte. Si enfocas esa determinación en tus metas, podrías avanzar en serio. Ah, y por cierto, aprender a ceder no es tan malo como crees. Una salida con una amistad se aproxima. Un familiar requiere tu ayuda. Posibilidades de pérdidas materiales, una declaración de amor podría presentarse. Un rencuentro amoroso podría ser la clave para que dejes tus sentimientos en claro. Recuerda que el trabajo no lo es todo en la vida, ten presente que debes aprovechar el tiempo con tus seres queridos y mostrarles el cariño y amor que les tienes porque algunas veces actúas de manera bien seca. No te permitas que nadie se meta en tus planes y decisiones tienes un sexto sentido que siempre te dirá que decisión tomar, de todos los signos eres el más bendecido por el creador sin embargo también el más cambiante y bipolar pues sueles adoptar características de las personas con quien convives. Ten cuenta que lo que obtengas de hoy en adelante será por tu esfuerzo. No te expongas a chismes y trata de no relacionarte con personas que solo les encanta andar en la punta del mitote, pero no aportan nada bueno a tu vida. Un viaje podría ser la clave para conocer mejor a quien te anda moviendo el corazón.

Géminis

¡Ey Géminis, parece que tienes un torbellino en la cabeza! ¿Ya te decidiste por algo o todavía estás saltando de idea en idea? Este mes, trata de encontrar un poco de estabilidad y compromiso. Si logras enfocarte, podrías sorprenderte con lo que puedes lograr. Y no, no puedes hacerlo todo a la vez, así que cálmate. Deja de creer en quien solo te da motivos para desconfiar, nunca en tu vida encontrarás más amor sincero que el que recibes de manera incondicional. Si tienes una relación problemas de celos se visualizan. Le andan coqueteando a tu peor es nada y a él o ella no le molesta al contrario les sigue el juego. Compras en estos días. Trata de actuar mejor con esa gente que te brinda su amistad y está ahí siempre. No es necesario que trates de fingir lo que es más que evidente, quizás podrías ser parte de una manipulación pues muchas de tus amistades logran hacerte tomar actitudes que no son tuyas, al final tu toma esas posturas para adaptarte a ellos. No pierdas tu tiempo con gente tonta que solo te busca cuando necesita algo, recuerda que tú naciste para ser buscado o buscada y no para andar mendigando cariño o atención.

Cáncer

¡Oh Cáncer, estás nadando en tus emociones otra vez! Aunque seas un sentimental, no dejes que tus sentimientos te controlen por completo. ¿Por qué no intentas comunicar lo que realmente piensas en lugar de dar vueltas y vueltas? Además, ¿qué tal salir un poco de tu caparazón? Podría ser divertido. Ya no pienses en amores pasados lo que un día fue ya se lo llevó la tostada, tienes un chorro de posibilidades de iniciar una nueva vida llena de amor y felicidad, a veces te caes, pero esos golpes te han servido para quitarte lo tonto o tonta. Se feliz con lo que tienes a tu alrededor y no te detengas por nadie. Los juegos de azar te vienen perfectos este fin de semana pues andarás con una suerte muy perra, si tienes ganas de sexo no te límites y más si eres soltero o soltera, recuerda que no tienes nadie a quien rendirle cuentas. No temas a cambios en tu vida pues te vas a enterar de una noticia o viene un golpe duro a tu vida que te hará valorar más a las personas y a no seguir perdiendo tu tiempo. No permitas que deseos pesimistas o errores del pasado te hagan perder tu rumbo o camino, es momento de centrar tu mirada en tus metas y sueños. No vuelvas a cometer errores que ya cometiste. el horno ya no está para bollos, enfócate en tus metas, sueños y anhelos. Te viene un amor a distancia que podría cambiar tu manera de ser y pensar en mejorar tu comportamiento.

Leo

¡Mira quién está en el centro del escenario! Sí, es Leo brillando como siempre. Pero, amigo, no todo se trata de ti. Aprovecha esa energía magnética para inspirar a otros en lugar de exigir atención constante. Y no olvides que el orgullo no siempre es tu mejor amigo. Baja un poco de esa nube y sé realista. Posibilidades de salir el fin de semana y pasarla de lujo con amistades. Un amor del pasado podría ponerte triste pues estarás pensando lo que fue y pudo haber sido, ya no te mortifiques por esas cuestiones, a cerrar ciclos y comenzar de nuevo que la vida no espera. Te pagarán una deuda que te deben o te llevará un dinerito extra. Un amor de lejos podría comenzar a decidirse por ti, ha tenido dudas sobre qué decisión tomar, pero conforme pasa el tiempo empieza a sentir sentimientos muy fuertes por ti. Eres una persona con un corazón enorme sin embargo existe tu parte opuesta que cuando es manipulada y traicionada suele destruir lo que se pone a tu paso. No confundas tus sentimientos si esa persona te trata bien y te procura checa si lo que sientes realmente es amor o solo comodidad pues sueles confundirte y al poco tiempo termina pasando el encanto.

Virgo

¡Ay Virgo, siempre buscando la perfección! Pero la vida no siempre es en blanco y negro. Este mes, trata de relajarte y aceptar que los errores suceden. Esa autocrítica no te está haciendo ningún favor. En lugar de eso, enfócate en lo que has logrado y celebra tus éxitos, por pequeños que sean. Puede que haya problemas familiares en estos días por malentendidos, aprende a solucionar esas cuestiones, recuerda que no puedes enojarte o molestarte con quienes son las únicas personas que pueden sacarte de los mendigos apuros. Ten cuidado como manejarás una situación que está por presentarse en tu escenario sentimental pues podrías arrepentirte de ciertas decisiones. No seas tan hijo e hija de la tostada, algunas veces eres bien duro o dura a la hora de actuar y no tienes tacto y pudieras dañar a personas que son verdaderamente importantes para ti. Ponte las pilas y se más culeis no permitas que sigan fregándote la existencia, aprende a no dejarte mangonear ni humillar por nadie pues permitirlo una vez es caer en eso definitivamente. Días de mucha reflexión en los cuales comenzarás a quitar de tu camino esa gente indeseable. Cuídate mucho de depresiones y tristezas pues estarán a la orden del día al extrañar a alguien que ya no está a tu lado.

Libra

¡Oh, Libra, el equilibrio y la armonía son tus objetivos, ¿verdad? Pero a veces te quedas atascado en la indecisión. Deja de dar vueltas y toma decisiones con confianza. Y aquí está la verdad incómoda: no siempre podrás agradar a todos, así que deja de preocuparte por eso y sigue adelante. Una amistad te buscará para contarte chisme o pedirte algún consejo. Existe en tu vida muchas personas que solo te quieren ver abajo y ni cuenta te has dado, no confíes tanto en quien te rodea, abre bien tus ojos y comienza a mandar a la ñonga a todas esas personas que ni te ayudan, ni hacen nada por ti. Si tienes ya una relación ten cuidado con escándalos o celos inútiles hacia tu pareja, no necesitas que te diga cada día cuanto te quiere, recuerda que las palabras se las lleva el viento, lo que importa son los hechos que demuestre en la relación. No temas a decir lo que sientes, aprende a no callarte nada y ser sincero o sincera si a los y las demás les molesta tu sinceridad mándalos al chorizo pues no es tu culpa que se ofendan por tu manera de ser. Los sueños se cumplen, y lo que has pensado y soñado comenzará a hacerse realidad. Pon mucha atención a tus sueños pues te mostrarán cosas que sucederán. Se aproxima un viaje o se planea para próximas fechas.

Escorpio

¡Vaya, vaya Escorpio, siempre en busca de secretos profundos! Pero cuidado con cavar demasiado hondo y quedarte atrapado en tu propia trampa. Aprovecha esa intensidad para metas constructivas en lugar de llevar a cabo venganzas. Y sí, la vulnerabilidad no es una debilidad, así que déjate ver de vez en cuando. No impongas ni trates de cambiar la manera de ser y pensar de las personas pues lejos de beneficiare solo lograrás que te bufen y dañén por metiche. Si no tienes una relación ten mucho cuidado pues por necesidad de sexo podrías confundir tus sentimientos y caer en un juego en el cual podrías terminar enamorado o enamorada de una persona que podría hacerte sufrir mucho en tu futuro, no te atontes que ahorita no estás para esas tonterías. Te viene dinero extra de algún pago que te va a ayudar a pagar unas deudas. Posibilidades de un viaje o llegada de familiares de fueras. Chismes al por mayor por parte de unas amistades y posibilidad de un viaje que te dejara una gran experiencia. Las oportunidades tienen fecha de caducidad, no esperes más tiempo en aceptar o ir tras eso que te gusta o esa propuesta que te hicieron o de lo contrario puedes terminar como el perro de las dos tortas.

Sagitario

¡Eh Sagitario, aventurero sin límites! Pero oye, la planificación no es tan malo como crees. Este mes, intenta pensar un poco antes de actuar y podrías evitar más de un apuro. Y sí, los compromisos tampoco son cadenas, son parte de la vida adulta. Así que no los esquives tanto. Es momento de mandar al fregado a gente que solo está de adorno en tu vida, comienza por hacer una limpia en tus redes sociales. A medida que pase el tiempo lograrás superar todas esas tonterías que un día te quitaron el sueño, ten presente que quien debe de estar en tu vida no es quien se aparece cada 4 o 5 semanas, sino quien es constante contigo, el amor se manifiesta en el interés no en la casualidad. Ya basta de tantas tonterías, no permitas que chismes, malos tratos y envidias logren afectar tu circulo de armonía, es momento de comenzar a deshacerte de todo eso que te afecta o daña continuamente. Si tienes un amor a distancia poco a poco el tiempo comenzará a pagar esa llama que pudiera existir entre ustedes, se requiere interés de ambas partes para que esa relación logre prosperar. Comprenderás que no te equivocaste en lo que pensaste sobre cierta persona, ya no te lamentes por cuestiones pasadas que lo hecho, hecho está, aprende a ver tu vida más positivamente y a demostrarte a ti y a quienes no han creído en ti hasta donde puedes llegar.

Capricornio

¡Capricornio, siempre en la cima de la montaña! Pero no olvides que los demás también tienen su lugar. En lugar de subir más alto, intenta ayudar a los que te rodean a alcanzar sus metas. Y sobre esa actitud de “yo lo sé todo”, suéltala un poco. A veces está bien admitir que no tienes todas las respuestas. Cuida mucho tu alimentación pues podrías ser víctima de problemas gástricos. Un proyecto podría ser cancelado debido a tu falta de responsabilidad y compromiso. No descuides tanto al ser amado o te meterás en una bronca muy perra, pues este o esta te exigirá más atención. Aguas con la manera en que tratas a una amistad pues podría interpretar mal tu amabilidad y comenzar a sentir un sentimiento muy cañón por ti, deja las cosas en claro desde el principio para no lastimarlo o lastimarla. Quien te la hace te la paga y tu imagen de ser luz y nobleza solo existirá para esas personas que te traten bien, pues entras en una etapa en la que no permitirás que nadie se sobre pase o lastime. Si sigues comparado a las personas con tus ex parejas de verdad que estarás condenado o condenada al fracaso.

Acuario

¡Acuario, maestro de la originalidad! Pero a veces tu cabeza está tan en las nubes que pierdes el contacto con la realidad. Este mes, intenta concentrarte en las relaciones personales en lugar de en conceptos abstractos. Y aunque te guste ser diferente, no te alejes demasiado; todos necesitamos un poco de conexión humana. La manera en que actúes de hoy en adelante definirá tus logros y tu felicidad, no des segundas oportunidades quien te quiera y amé deberá de luchar por tenerte en su vida y evitar errores carnales, ten presente que cuando hay amor se pierde el interés de conocer a otras personas. Te enteras de una noticia de una amistad te sentirás algo sacado de onda, pero lograrás entender la situación. Si tienes una relación se vienen cambios fuertes, no te compliques mucho la existencia y no des por hecho cosas que no vez, a veces se gasta más energía peleando que haciendo el amors. Vas a conocer a una persona gracias a una amistad o mediante una red social, te va llamar mucho la atención y hay posibilidades de que en corto plazo pueda surgir algo bueno de eso ya sea una relación o una amistad.

Piscis

¡Piscis, soñador eterno! Pero cuidado, no te pierdas en tus fantasías y descuides tus responsabilidades. Es hora de poner los pies en la tierra y enfrentar las cosas. Y sí, está bien decir “no” de vez en cuando en lugar de sacrificarte por todos. Tu bienestar también importa. Aguas con lo que cuentas pues muchos de tus planes serán salados por la gente envidiosa que nunca logra sus planes. Si bien es cierto que eres una persona con mucha fuerza de voluntad y decisiones algunas veces caes y tomas decisiones que no te benefician en nada, podrías ser víctima de tus propias palabras y caer en eso que juraste nunca caer. No te atontes, recuerda que no solo de amor vive el hombre, ponte las pilas, tú eres muy exigente y no te gusta vivir en la pobreza, así que si tu pareja no puede darte la vida que necesitas ponte a buscar mejores oportunidades en las cuales obtengas mejores ingresos para completar para el gasto. Un amor a distancia podría ayudarte a confiar más en ti, pero vas a cansarte y fastidiarte pues eres muy de necesitar a una pareja de tiempo completo. Si sientes necesidad de buscar a quien ya no está a tu lado hazlo, quizás sea el momento de cerrar ese ciclo y decir todo lo que te quedó en tu buche y no pudiste soltar a su debido tiempo.