Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de agosto de 2023

Aries

¡Eh, Aries! Deja de hacer esa mueca de impaciencia, ¿vale? Sabes que la paciencia no es tu fuerte, pero esta temporada es el momento de intentarlo. Las cosas no siempre van a moverse a tu ritmo, así que relájate y deja de atosigar a todo el mundo. Si dejas de correr como pollo sin cabeza, podrías sorprenderte con los resultados. Vienen cambios muy buenos en tu vida, pero para ellos deberás de enfrentar tu presente y pasado, no cometas las mismas equivocaciones y que lo que salga de tu boca sean bendiciones para los demás pues eso mismo volverá a ti en muy prontos. Es momento que pongas en charola de plata tus sueños y metas y vayas tras ellos, has descuidado partes muy importantes de tu vida por atender a personas que no han sido fieles contigo, no trates de aparentar algo que no eres y mejor muéstrate tal cual así quien se te acerque lo hará por tu esencia y forma de ser y no por lo que no posees. Aléjate de quienes no te dejen ser tú y para todo te ponen peros. Te vienen cambios y nuevas oportunidades tanto en lo laboral como en cuestiones de amistades pues una persona que considerabas amiga o un gran amigo te traicionará dando malas recomendaciones o hablando mal de ti a tus espaldas.

Tauro

¡Ay, Tauro! ¿Sigues aferrándote a esas posesiones materiales como si fueran tu última comida? Escucha, no te defines por lo que tienes. En lugar de pasar tu tiempo acariciando tus posesiones, dedica un tiempo a cultivar tus relaciones. Podrías descubrir que las conexiones emocionales valen más que cualquier cosa que puedas comprar. No des pie a terceras oportunidades o de lo contrario cometerás un garrafal error, vienen días en los cuales deberás de lidiar con personas de tu pasado las cuales podrían constituir una piedra en tu camino. Vienen días de mucha intensidad, pero deberás de ser muy inteligente pues lo que salga de tu boca podría dañar a personas que son muy importantes para ti. Cambios en tu economía que te beneficiarán muchísimo solo trata de no gastar en cuestiones que no necesitas. Cuídate de escándalos laborales pues podrías quedar mal con jefes o supervisores. Recuerda bien de dónde vienes y hacia dónde te diriges pues podrías perder tu rumbo por ir detrás de una persona que no vale la pena, guarda tus rencores y orgullo pues podrías perder lo que más quieres.

Géminis

¡Eh, Géminis! Tu habilidad para hablar es impresionante, pero ¿alguna vez piensas antes de abrir la boca? Esta temporada, intenta controlar ese verbo incontrolable y presta atención a lo que otros tienen que decir. Tal vez aprendas algo nuevo si dejas de pensar en lo que dirás a continuación. Posibilidades de mejoras laborales o de cambios en cuento a trabajo o domicilio, cualquier cambio ayudará un chorro a que cambie o haya movimientos en tu destino. Es posible que sientas nostalgia por una amistad que ya no está contigo en estos momentos, recuerda que personas van y vienen en tu pida aprende a quedarte con lo mejor de ellas. Date la oportunidad de hacer todo eso que siempre quisiste y que por miedo al qué dirán no hiciste. Si ya tienes una relación aléjate de la monotonía pues podría estar perjudicando mucho la relación. Es probable que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no por amor, sino por el hueco que dejó en tu vida pues ese tiempo que invertías en esa persona ha quedado en el aire y necesitaras con quien llenarlo.

Cáncer

¡Vamos, Cáncer! Está bien, sabemos que eres todo corazón, pero eso no significa que tengas que ser una esponja emocional para todos. Establece límites, cariño. No tienes que cargar con los problemas de todo el mundo. Cuida un poco más de ti mismo y no te sientas culpable por ello. No te atontes ni tomes decisiones apresuradas y menos cuando estés que te lleva mauser podrías cometer errores de los que te arrepentirás el resto de tu vida. Ten cuidado con lo que pienses sobre todo cuestiones negativas pues podrían hacerse realidad, en la medida que busques encontrarás eso que tanto has soñado y deseado, no te permitas errores en tu vida y si los cometes perdónate y vuelve iniciar. No te culpes de errores que no son tuyos ni te correspondes, deja que cada persona se haga garras con sus responsabilidades. No te compliques la existencia, sabes bien qué es lo que quieres y como conseguirlo, deja de darle tantas vueltas al mismo asunto. Es probable que sientas un poco de intranquilidad y coraje por ciertas personas al ver las injusticias que cometen, no te enfades ni te cargues pleitos que no son tuyos y no te corresponden, déjalos que se hagan garras y que resuelvan su vida a su manera.

Leo

¿Leo, te sientes olvidado si no estás en el centro de atención? La vida no es un escenario y tú no siempre eres la estrella principal. Esta temporada, intenta dejar que otros brillen también. Puedes aprender mucho si bajas un poco el telón y observas desde las sombras. Tu gran corazón podría hacerte cometer un grave error, si bien es que eres fuerte cuando te enamoras te atontas un chorro y sueles bajar la guardia, no te claves tan rápido conoce más a la persona antes de tomar cualquier decisión. Algunas veces te decepcionas mucho de ti y eso a la vez hace que te recrimines y caigas en las mismas fregaderas. Movimientos planetarios podrían hacer que caigas rápido en provocaciones pues andarás algo bipolar que ni tú te aguantarás. Necesitas tomarte un tiempo para quererte y consentirte, un fin de semana en soledad alejado de la ciudad sería excelente para meditar sobre los caminos que quieres recorrer. En lo sentimental hay cansancio y angustia, podrías estar pasando por una racha complicada, te será difícil salir de ella, necesitas aprender a lidiar con tu soledad y darte cuenta de que no necesitas a una persona a tu lado para sentirte completo. Procesos legales que te van a salir a favor siempre y cuando trabajes firmemente en ellos. Noticias inesperadas sobre cierta persona del pasado aparecerán mediante red social o una amistad que te dará la noticia.

Virgo

¡Oh, Virgo! ¿Vas a seguir quejándote de que nada está a la altura de tus estándares? Acepta que la perfección es una ilusión y que todos cometen errores. No te desgastes intentando controlar cada detalle. A veces, el caos es lo que hace que la vida sea interesante. Viene la oportunidad de ser plato de segunda mesa o amante de alguien, ni te metas en esos problemas o podrían hacértela de pex o armarte un escándalo, no naciste para eso, date tu lugar y que paguen tu precio. Es importante que creas más en ti, que nadie te quite las ganas de seguir luchando y estar siempre de pie. Cuídate de una persona de tu trabajo le caes bien gordo, tu céntrate en lo tuyo y que el mundo ruede. El mes que está por iniciar llegará con muchas sorpresas hay un viaje y también conocerás a una persona con la que has estado platicando y lidiado mucho por una red social, quizás no sea lo que buscas y esperabas, pero esto te ayudará a salir de dudas. Rompimiento de relación de una amistad y posibilidad de mejorar en los terrenos de la economía, no gastes dinero que no tienes o te verás afectado en poco tiempo. Es probable que recibas un detalle en poco tiempo de una persona muy especial, ese tipo de personas son las que necesitas y mereces en tu vida.

Libra

¿Libra, sigues intentando complacer a todos? Deja de lado esa balanza y empieza a tomar decisiones por ti mismo. No puedes contentar a todos, y tratar de hacerlo solo te dejará agotado. Escucha a tu propio corazón y haz lo que sea mejor para ti, aunque eso signifique desequilibrar un poco las cosas. Aguas con las tristezas podrían hacerse vicio. Mejoras en el ámbito económico en estos días, aprende a ser más ahorrador pues gastas mucho en cuestiones que no necesitas y después ya no encuentras la salida. Tienes todo para lograr grandes cosas, pero tu falta de confianza en ti no te deja avanzar. Es posible que en estos días extrañes a alguien de tu pasado y tengas sueños premonitorios. No des más de lo que puedes y se exigente con quien te exige. Un familiar te pedirá un consejo, vienen cambios en cuestión de tu economía, te llegará un dinerito que te ayudará en un viaje que estás por realizar. Persona de piel blanca y ojos claros podría aparecer en cualquier momento y cambiar tu forma de pensar sobre ciertas cosas que te preocupan.

Escorpio

¡Ey, Escorpio! Sabemos que tienes ese misterio y profundidad, pero eso no te convierte en un detective en cada situación. Deja de buscar secretos en cada rincón y dale a la confianza una oportunidad. No todos tienen segundas intenciones, así que relájate y déjate llevar un poco. A la jodida la gente estúpida que solo te roba energías, aprende a deshacerte de toda esa gente y a ver más por ti. Ya no te dejes caer por nadie, recuerda que no naciste para rogar ni para ser segundo plato. Te viene un amor de tierras lejanas que conocerás por una red social, ten mucho cuidado pues la distancia podría ocasionar problemas. Cuida la parte de la familia pues podrías estar alejado o alejada de ella por tu trabajo o tus problemas personales. Una amistad te dará una sorpresa agradable. Te preocupas mucho por verte bien, pero algunas veces no ver los resultados pronto te desespera y mandas todo a la ñonga. Cuida tus cambios de humor pues podrías dañar a personas que significan mucho para ti. Estas por realizar un trámite que se dará de la mejor manera. Noticias de personas de tu pasado podrían ponerte de mal genio.

Sagitario

Sagitario, ¿todavía persiguiendo la siguiente gran aventura? Está bien explorar, pero también es importante afianzarte de vez en cuando. No puedes huir de tus responsabilidades para siempre. Aprovecha esta temporada para encontrar un equilibrio entre la búsqueda de emociones y tus compromisos. Si tienes pareja viene momentos muy buenos en los cuales mediante una sorpresa esa persona querida te mostrará cuanto te ama en realidad. Cuida mucho tus sentimientos pues podrías salir dañado o dañada al poner tus ojos en una persona que no sabe ni lo que quiere ni hacia donde se dirige, recuerda lo que vales y no permitas que nadie te baje del nivel al que perteneces. No temas a cambios en el área amorosa pues dichos cambios podrían llevarte a encontrar el amor de tu vida. Cada que pretendas cambiar algo de tu forma de ser que sea porque lo necesitas y lo quieres hacer propiamente y no para darle gusto a alguien. El amor ha de llegar cuando tenga que ser, ni antes ni después, si lo apresuras buscando en cada esquina a esa persona solo lograrás equivocaciones y saldrás más y más lastimado o lastimada de lo que quizás ya te encuentras.

Capricornio

¡Oh, Capricornio! Siempre subiendo esa montaña hacia el éxito, ¿verdad? Pero no olvides que el éxito no se trata solo de números y logros. Tómate un respiro y disfruta del camino. Las relaciones y los momentos también cuentan en tu viaje hacia la cima. Si tienes pareja y esta ha estado distante, es momento de llegar acuerdos, no dudes tanto de su amor él o ella te quieren, solo que algunas veces ni tú te aguantas. Ten cuidado lo que dices o hablas pues podrías cometer una indiscreción y hacerle daño a personas que son importantes para ti. Cuida muchas cuestiones que tengan que ver con tu economía pues vienen gastos fuertes que podrían ocasionarte problemas económicos a final de este mes. Un familiar necesitará mucho de ti, no le des la espalda. Descubrirás las malas intenciones de una amistad. Cambios importantes en muchas cosas pues ya no serás el mismo tonto o tonta de antes, les costará trabajo aprovecharse de ti pues sabrás de qué manera defenderte de esas personas, traerás las uñas bien afiladas en estos días y quien te la haga te la pagará muy caro

Acuario

¿Acuario, sigues viviendo en tu propio mundo? Es genial ser original, pero no te pierdas tanto en tus pensamientos que te desconectes de la realidad. Las personas a tu alrededor también tienen cosas importantes que decir. Así que baja de las nubes y escucha un poco. Hay momentos que quisieras mandar todo a la ñonga e irte lejos y otras en que quieres luchar contra viento y marea para luchar por lo que amas. Despójate de todo lo que te detiene y no te deja seguir. Ya no te eches la culpa de todo lo que sucede a tu alrededor, la gente es muy perra y suele aprovecharse de eso, déjate de esas tonterías y que paguen los platos rotos quien de verdad los rompió. Es importante que no cometas los mismos errores porque se te da mucho tropezar con la misma piedra y eso no es nada sano. No des entrada a personas que desconocen el significado de amistad o de lo contrario en poco tiempo una traición aparecerá. No es momento para depresiones absurdas, atiene tu vida y deja que el mundo ruede. Pon un alto a esos comentarios negativos de tus amistades que no te permiten avanzar o seguir de pie, necesitas hacer recorte de personal en ese ámbito pues en próximas fechas podrían traicionarte y será dolorosa la traición.

Piscis

¡Ay, Piscis! Siempre estás dispuesto a sacrificarte por los demás, pero eso no significa que debas anularte. Es bueno ser compasivo, pero también necesitas cuidar de ti mismo. No eres el salvador de todos. Asegúrate de mantener tus límites y proteger tu propia energía. Ten en cuenta que la vida no es fácil y encontrarás altas y bajas a tu paso, no te decepciones ni te desesperes si a la primera algo no te sale como esperabas pues en el momento menos esperado se materializará muchas de las cosas por las que has trabajado. Se visualiza la llegada de un nuevo amor el cual te enseñará a comprender mejor ciertas cuestiones que te agobiaban o no te daban paz y tranquilidad en estos días. Nuevos ciclos se aproximan, aprenderás de caídas y te liberarás de la rutina. Celos e inseguridad con tu pareja en caso de tener, no hay motivos, no hagas tormentas en vasos de agua. Persona morena o morena clara podría constituir un obstáculo para tu progreso, aprende hacer un lado a quien no te sirve. No permitas que otras personas pasen sobre ti, aprende a decir que no pues por querer quedar bien con todo mundo podrías estar perdiendo mucho.