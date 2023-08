Ron DeSantis pretende repuntar su campaña mediante una millonaria compra de publicidad

Como parte de su estrategia para levantar su campaña en busca de candidatura republicana de cara a las próximas elecciones presidenciales, el equipo de asesores Ron DeSantis planea realizar una millonaria compra de anuncios de televisión.

Incentivado por los resultados de una encuesta que ubicó al político de 44 años con el mejor desempeño después del primer debate republicano, el PAC que lo respalda está convencido en que su imagen debe fortalecerse en Iowa y New Hampshire.

Por ello, planea invertir $25 millones de dólares anuncios que pretenden proyectar entre el Día del Trabajo y Halloween.

De acuerdo con el diario The Washington Post, el miércoles previo a la celebración del debate, algunos líderes de Never Back Down, el PAC que financia la mayor parte de la campaña de DeSantis, se reunieron para desayunar con otros donantes y ahí les informaron que su nueva apuesta sería realizar varias inversiones en publicidad dirigidas a fortalecer la imagen del gobernador de Florida.

Al respecto, Kristin Davison, directora de operaciones de Never Back Down, reconoció estar satisfecha por los resultados obtenidos por DeSantis frente a sus rivales de partido.

“Después del dominio de la pretemporada y una victoria completa en el debate por parte del gobernador DeSantis, ahora estamos entrando agresivamente en la temporada política mientras otros se están poniendo al día“, indicó en entrevista para el mismo medio.

Ron DeSantis ya se habria visto alcanzado por el empresario Vivek Ramaswamy. (PEDRO UGARTE/AFP via Getty Images)

Otro punto a destacar es una declaración emitida por el equipo de campaña del aspirante de Florida donde aseguró haber recaudó un millón de dólares en menos de 24 horas de haber concluido el evento de Milwaukee.

Sin embargo, algunas encuestas que miden la intención de votos de los republicanos también señalaron dos puntos donde se refleja la vulnerabilidad de la campaña de Ron DeSantis.

El primero tiene que ver con la caída en el respaldo que muestra con relación a cuando inició su campaña, pues en ese momento contaba con 19% de las preferencias y en la actualidad apenas alcanzaría 11%.

El otro aspecto está relacionado con el incremento en los números de Vivek Ramaswamy quien, de acuerdo con algunos sondeos, ya se le emparejó al actual mandatario de Florida, algo en verdad catastrófico para sus aspiraciones, pues algunos de sus donantes ya habían advertido dejarlo de apoyar si sus números no mejoraban.

Sigue leyendo: