Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2023

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje que te dice que va a ser una semana de no detenerse de salir adelante de cualquier problema y siempre sonreír antes las adversidades. Tu número de la suerte es el 09 y 17, tu mejor día es el martes, tu color de la abundancia es el azul y blanco, tus signos compatibles en el amor Capricornio, Leo y Virgo que va a ser tu pareja ideal-

En estos días vendrán posibilidades infinitas de ser feliz y tener éxito en tu trabajo, la carta del Carruaje, junto con tu signo, significa el gran deseo de ser alguien en la vida y el siempre estar en constante lucha para sobresalir ante los demás, recuerda que la carta del Carruaje te indica responsabilidad y conciencia, es decir, que estás en el momento de tomar riendas de tu vida para ser mejor persona y asumir todo lo que haces ante los demás, es decir, la conciencia humana.

Recuerda que esta carta del Carruaje también indica el karma, esto significa que lo que haces se te va a regresar tarde o temprano ya sean buenas o malas nuestras acciones, por eso se te recomienda siempre analizar lo que vayas hacer a favor o encontrar de los demás.

Ya no pienses lo que no es, recuerda que tu signo siempre se adelante a lo que van a decir los demás y más en cuestión de tu pareja por eso trata de calmarte y no precipitarte a tomar una decisión dramática.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio que te dice que es el tiempo de ser más responsable con tus acciones y siempre ver cómo solucionar los problemas que tienes pendientes, recuerda que es importante que tu signo se sienta seguro de todo lo que realiza así que son tiempos de crecer económicamente.

Tu día mágico es el jueves, tus números de la suerte son 02 y 21, tu color de la abundancia es el blanco y rojo, tus signos compatibles son Capricornio, Aries y Virgo. El Juicio que esta carta junto a tu signo es una explosión de sentimiento encontrados por eso se te recomienda siempre tratar de medir tus palabras y tratar de negociar siempre algo que tengas en planes de trabajo para que no vayas a salir perjudicado. Esta carta el Juicio te dice que es momento de revelación en tu vida y decidirte a ser un triunfador y no dejarte de influenciar por personas que solo quieren aprovechar tu talento y también te indica que es el momento de dejar ese amor y amistades que solo quieren un interés de ti.

Semana de estar en trámites de pagos atrasados de una cuenta bancaria, te llega la propuesta de volver estudiar y tomar un maestría de tu profesión, ya no busques tantos amores a la vez trata de organizar tus sentimientos y saber realmente que deseas en tu vida amorosa.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la Templanza que te indica que calma todo tiende a pasar nada es para siempre, que estas palabras se te graben en estos días y así no estar tan alterado por situaciones y problemas que tiene solución. Tu mejor dia es el miércoles, tus números de la suerte sn 06 y 11, tu color es el rojo y naranja, tus signos compatibles son Acuario, Leo y Libra.

Que esta semana sea de disponerse a soltar lo que no es para ti y seguir siempre hacia adelante. La carta de la Templanza te dice que en cualquier momento se puede derrumbar todo lo que construiste y solo quedaría tu fuerza personal para volver empezar otra vez y que estás en una etapa de metamorfosis de tu vida para valorar realmente todo lo que te hace feliz, que la carta de la Templanza te indica que en toda acción hay una reacción así trata de siempre estar muy consciente de lo que vas a hacer para que puedas tener éxito en lo laboral y no precipitarse en tomar decisiones por impulso.

Semana de controlar tu mal carácter, recuerda que a ti afecta todo lo que dicen de ti lo tomas muy en cuenta así relájate, planeas la fiesta familiar, si te piden prestado dinero trata de no darlo para que no te roben la suerte.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros que sin duda te indica que esta semana te llegarán buenas propuestas de trabajo y mejor pagado que debes de pensar más en ti y sobre todo ver por tu patrimonio. Esta carta el As de Oros te da la oportunidad de crecer en todos los sentidos de tu vida y así que no lo dudes más que es tu tiempo de crecer profesionalmente. Tu día mágico es el lunes, tus números de la suerte son 03 y 25, tu color es el azul y amarrillo, tus signos compatibles son Piscis, Escorpio y Sagitario.

Recuerda que los sucesos pasan porque tienen que pasar así no te desgastes tratando de cambiar el destino tu se feliz. La carta de l As de Oros significa determinación y riqueza, es decir, es un paso más a la continuidad y dejar atrás todo lo negativo que tenía nuestra existencia.

Esta carta es muy poderosa y hace que tu signo tenga esa liberación de muchas cosas que no te dejaban avanzar, recuerda que tu signo es agua y eso significa que batallas mucho para cortar relaciones enfermizas y que cargar con problemas que no son tuyos y con la ayuda de la carta de la As de Oros es el momento llegó a tu vida para empezar a prosperar y también te indica que es el momento correcto de crecer en ámbito laboral y buscar ese trabajo que tanto deseas que se te va dar sin problema.

Semana de estar analizando cambios en cuestión de puestos, recibes un dinero por parte de alguien que debía, mandas arreglar tu casa y decides comprar muebles.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo que te dice que es el tiempo de moverse de cambiar en todas la formas, que si tienes la oportunidad de salir de viaje lo hagas que eso te va a ayudar a estar con energías positivas a tu alrededor, que esta carta te recomienda que aprendas otro idioma que lo vas a necesitar, que siempre mires hacia adelante, que no tengas miedo del qué dirán que tu energía es muy poderosa y puede cortar envidias que están a tu alrededor. Tu día mágico es el jueves, tus números de la suerte son 04 y 08, tu color es el rojo y amarrillo, tus signos compatibles son Sagitario, Aries y Gémini.

Esta semana la felicidad vendrá a ti sin limites, la carta del Mundo significa que estás en una etapa de superación para tu vida, es decir, que no tengas miedo al qué dirán y salgas a demostrarle a todos lo fuerte y capaz que eres para llevar las tareas que tienes en mente, que esta carta junto a tu signo es una sinergia muy efectiva en cuestión de hacer dinero y tener un reconocimiento de lo demás así que no lo dudes que es tu mejor etapa. También te dice que en la carta del Mundo no caben los estados de pereza así que es el momento de actuar para ser alguien en la vida.

Semana de estar con muchos problemas en tu trabajo así que no lo tomes personal y tu sigue adelante, cuídate un poco mis tu salud sobre todo en cuestión del sobrepeso sigue con la dieta. Ya no busques problemas donde no los hay sobre todo con tu pareja trata de vivir el amor tranquilamente.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos que te dice que es tu mejor momento de tomar decisiones que cambien tu vida para bien y más porque estás en tu etapa de cumpleaños, así que no lo dudes que esta carta te ayudará a crecer mis en lo económico y profesional. Tu mejor día es el martes, tus números de la suerte son 01 y 05, tu color de la abundancia es el naranja y amarillo, tus signos compatibles son Acuario, Aries y Escorpio.

Esta semana de más movimiento a tu vida es hacer ejercicio y cambiar de pensamientos, también nos dice esta carta el As de Bastos que debes de romper con todo lo que te hacía daño en el pasado sobre todo con ese amor que no era para y ti solo te quitaba energía positiva, recuerda que esta carta también significa la grandeza que eres como persona que no tendrás límites en lo que quieras realizar y cualquier asunto legal que tengas pendiente, lo podrás resolver con éxito.

También te indica esta carta que debes ya poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chismes y menos laboral van ser unos días de transformación.

Semana de muchas tareas pendientes y estar haciendo pagos de tu casa y coche, te llega la invitación para un negocio que te va ir de lo mejor, recuerda que no puedes renegar el destino que ya esta trazado solo debes de aprender a salir de todos los problemas con la mejor actitud, te regalan un reloj y una mascota que te pondrá muy feliz.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador que te dice que esta semana va a ser de tener ese ascenso en tu trabajo o el ofrecimiento de un mejor nivel profesional, recuerda que no debes de llenarte de inseguridad, no dejar que tus mismos pensamientos te saboteen así que esta carta te está dando la grandeza que eres como persona, así que no lo dudes es tiempo de ser el mejor en todo. Tus números mágicos son 15 y 23, tu color es el plata y rojo, tus signos compatibles son Capricornio, Géminis y Cáncer, tu mejor día es el miércoles, que sea una semana de despertar como león y rugir con fuerza.

La carta del Emperador también te indica que van a ser unos días de estar saliendo de viaje por cuestiones de trámites de un trabajo nuevo, recuerda que tu signo está pasando por una etapa de prosperidad que tengas hacer más inversión en tu persona como una cirugía estética y cambio de look que te veas de lo mejor, si ya tienes pareja sentimental trata de no ser tan aprensivo recuerda que todas las relaciones tienes altas y bajas así que trata de cuidarte de no provocar pleitos donde no los hay.

Juntas en tu trabajo para cambios de proyectos, si eres Libra hombre trata de estudiar algo relacionado a leyes o relaciones públicas que eso te va a ir muy bien en tu futuro y Libra mujer estudia comercio internacional o maestra.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Ermitaño que te dice que esta semana llegará la solución a ese problema que venías pasando, que la carta del Ermitaño te da la luz al final del túnel, que no caigas en desesperación y aprendas a ser más cauteloso con las personas que te relacionas. Tu número mágico es el 10 y 19, tu mejor día es el martes, tus signos compatibles son Capricornio, Piscis y Tauro, tu color es el naranja y azul.

Es tiempo de aplicar la frase Déjalo ir en todo lo relacionado que te hace daño, esta carta el Ermitaño también te indica que debes seguir con tus estudios que eso te va a ayudar mucho a crecer más en lo profesional. En cuestiones de tu familia recuerda que tu eres el pilar y eso indica que tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas solo trata de no pensarlo y hacerlo para que no se te haga muy complicado tu misión.

Ya no seas tan terco si esa situación de negocio laboral no se da trata de seguir adelante con otro proyecto, es el momento de tomar tu maleta y empezar a salir de viaje recuerda que necesitas mover tus energías para que se renueve todo en tu vida.

Semana de estar con muchas nuevas ideas para formar nuevos proyectos así que no te desanimes y hazlo que te va ir de lo mejor.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella que significa que es tu tiempo de tener abundancia y de brillar en tus asuntos profesionales, que sin duda te llegará ese buena racha que tanto deseas que serás el rey Midas que todo lo que piense se convierte en realidad. Tus números mágicos son 14 y 18, tu color es el verde y blanco, tú mejor día es el miércoles, tus signos compatibles son Aries, Leo y Sagitario, que esta semana sea de encontrar tu propósito de vida, que la carta de la Estrella te indica la necesidad de libertad y estar constantemente en viajes, recuerda que esta carta junto con tu signo es la combinación perfecta para la aventura.

Esta carta la estrella indica que vas por buen camino en cuestiones amorosas, que con la persona que estás en este momento indicado para formar una relación seria. Ten cuidado con algún problema de salud si eres Sagitario mujer con el riñón y si eres Sagitario hombre con problemas próstata, así que ve con tu médico.

Recuerda que tu signo lo domina el sexo así trata de siempre estar checando tu salud, tramitas un crédito para comprar casa o un coche. Ten cuidado con traiciones en el trabajo así trata de ser discreto y no meterte en problemas que no son tuyos. Realizas pagos de colegiaturas.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago que te dice que van a ser unos días de tener la buena suerte de tu lado, así que no desaproveches todas las buenas oportunidades que se te van a presentar en el trabajo y en tu vida personal, esta carta te recomienda que debes de actuar conforme a tus metas y planes que son tiempos de aplicarse a ser exitoso. Tu día mágico es el martes, tus números de la suerte son 21 y 24, tu color es el amarillo y naranja, tus signos compatibles son Aries, Tauro y Virgo, que esta semana sea de hacer notar que tu magnetismo y carisma.

La carta de El Mago que esto significa que tendrás el poder para poder realizar cualquier cambio positivo en tu vida, que la fuerza espiritual va a estar de tu lado y que debes de aprovecharla. Van ser unos días de muchas ocupaciones y exámenes de tu carrera universitaria así trata de salir bien en todo lo que puedas de tus asuntos. Recuerda que eres muy confiado con las personas que te rodean, pero eso hace que tengas muchas envidias alrededor tuyo por eso necesitas siempre protegerte y nunca confiarte de nadie.

Recibes un dinero extra por cuestiones de un pago atrasado, te busca una ex pareja para regresar y tener una relación más formal, recuerda que tu signo es tajante en su relaciones amorosas y nunca piensa en volver así hablar claro y terminar como amigos. Te compras ropa para un compromiso de tu trabajo, ya no te preocupes tanto por lo que piensan de ti tú sigue así de original y verás que serás más feliz. Sales de viaje en estos días.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol que sin duda va a ser una semana de alcanzar metas y por fin quitarse esa mala racha que venías pasando, son tiempos de estar mejor en lo económico y lo personal que esta carta del Sol te recomienda salir a caminar en las mañanas o irte de viaje a la playa que eso te ayudará a que tu vida reine más la armonía y el progreso. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos 07 y 20, tu color de la abundancia es el amarillo y azul, tus signos compatibles son Tauro, Libra y Sagitario, que tus pensamientos y visiones serán más elevadas en estos días.

La carta del Sol significa Superación, que debes de aprovechar esa corriente de buena suerte que vas a estar pasando en estos días y te sentirás de lo más afortunado en todo lo que te rodea. Ten cuidado con problemas de riñón o infección, recuerda que tu punto débil es siempre las infecciones urinarias. Eres muy bueno para ayudar a los demás sin recibir nada a cambio, pero a veces abusan de tu buena persona así trata de diferenciar quienes son tus amigos y quien solo quiere abusar de ti.

Terminas de estudiar y piensas en hacer una maestría, trata de seguir con el ejercicio que eso te ayuda a estar mejor en todo. Ya no pelees tanto con tu pareja, trata de siempre buscar la mejor solución, te regalan una mascota, planeas un viaje para Navidad.

Piscis

En el Horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que sin duda es el momento de pensar con madurez y buscar lo mejor para tu vida profesional, es decir, cambiarte de trabajo a uno mejor y cambiar de actitud no ver la vida con tanto drama y ser más positivo en todo lo que vayas a realizar, que va a ser una semana de tener éxito en tu trabajo, tu mejor día es el jueves, tus días mágicos son 13 y 30, tu color es el azul y amarrillo, tus signos compatibles Escorpio, Sagitario y Cáncer.

Estos días son de raíces de abundancia hacer un patrimonio para tu futuro, recuerda que tu signo es un líder en todos los sentidos por su carisma y determinación por eso debes de aprovechar esa virtud para ser grande en la vida. Esta carta el Loco también te indica que debes de ahorrar para tu futuro, te va a llegar un reconocimiento laboral que te hará sentir de lo mejor, trata de mantener esa sonrisa que cautiva a los demás y verás cómo se te van a abrir todas las puertas.

Eres muy bueno para socializar y eso te hace ser una persona que siempre está rodeado de personas muy buenas y que te van a ayudar a salir adelante. Ten cuidado con problemas con tu pareja y trata de ya no se tan celoso en tu vida sentimental, recuerda que todos necesitamos de nuestro espacio. Tendrás un dinero extra por cuestiones de venta de una propiedad familiar. Sigues con la dieta, recuerda que tu punto débil es el intestino o estómago, trata de mantenerte en forma y seguir con el ejercicio, propuesta de matrimonio en estos días.

