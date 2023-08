Elton John hospitalizado de emergencia en Francia

Elton John pasó la noche en el hospital de Mónaco, en Francia, para ser tratado de heridas leves tras sufrir un resbalón en su villa de Niza, según lo informó hoy 28 de agosto de 2023 la BBC citando a su portavoz.

El cantante inglés fue trasladado al hospital Princess Grace en Mónaco para recibir cuidados preventivos, recibió su alta médica casi de forma inmediata, debido a que su estado de salud es bueno.

El compositor británico, prendió las alarmas tras ser hospitalizado de emergencia este fin de semana en Francia debido a una caída que sufrió en su casa ubicada en Niza.

El cantante, de 76 años de edad, terminó el mes pasado su larga gira Farewell Yellow Brick Road y durante la noche del domingo 27 de agosto fue trasladado al departamento ortopédico del centro hospitalario Princesa Grace de Mónaco donde fue tratado por lesiones menores, según la BBC.

El intérprete de I’m Still Standing estuvo hospitalizado por muy poco tiempo, ya que la mañana de hoy 28 de agosto de 2023 salió del centro médico y ya se encuentra en su casa. “Después de los controles, fue dado de alta inmediatamente esta mañana y ahora está de regreso en casa y goza de buena salud”, afirmó su representante.

“Podemos confirmar que tras un resbalón ayer en su casa en el sur de Francia, Elton visitó el hospital local como medida de precaución“, ha afirmado el representante de John.

El músico ingles estuvo bajo observación médica durante un corto periodo de tiempo y recibió tratamiento preventivo. Afortunadamente, su estado de salud era estable y no se reportaron lesiones graves.

Sobre el incidente que padeció el cantante, hasta el momento no se han dado más detalles, pero se sabe que ahora está de regreso en su hogar. De acuerdo con el medio MTZ, Elton John viajó a Francia para disfrutar de unas vacaciones junto a su esposo David Furnish y sus hijos.

Gira de despedida Farewell Yellow Brick Road

Después de su gira de despedida” Farewell Yellow Brick Road” que concluyó el pasado 8 de julio de este año y con la que puso fin a 50 años de carrera, Elton John ha pasado el verano en su villa en Mont-Boron, en Francia, con su esposo David Furnish y sus dos hijos.

Durante los meses de gira, el ganador del Grammy expresó su gratitud a sus seguidores por su apoyo a lo largo de sus más de cinco décadas de carrera. “No puedo decirles cuánto voy a extrañar a los fanáticos y cuánto he agradecido su apoyo; permanecerá conmigo para siempre”.

“He tenido una carrera maravillosa y he tenido la suerte de estar tocando música durante 52 años y disfrutar tocando en vivo”, dijo Elton John en su despedida, precedida de su concierto multitudinario en Glastonbury que marcó también su despedida del público británico.

“He tenido la carrera más maravillosa, más allá de lo creíble. 52 años de pura alegría tocando música. ¿Qué suerte tengo de tocar música? dijo el cantante de “Rocket Man” a su audiencia final en Estocolmo mientras cerraba su presentación con “Your Song” y “Goodbye Yellow Brick Road”.

Aunque ya no saldrá de gira, Elton John no ha descartado lanzar nueva música. “Las giras son agotadoras para mí ahora y me alejan de mi familia y de mis hijos”, explicó anteriormente.

Con este tour de despedida Elton John superó los 900 millones de dólares en ingresos, con lo que se convirtió en la gira más lucrativa de la historia.

