Representación latina en Hollywood es muy pobre, pese a que latinos son ávidos consumidores de cine

A pesar de que los latinos representan casi el 20% de la población en Estados Unidos y son los más ávidos consumidores de películas y contenido streaming, su representación en la televisión y el cine estadounidense sigue siendo muy baja.

“Solo obtenemos el 2.3% de los papeles en la televisión, la mitad de los cuales son estereotipos negativos; y el año pasado tuvimos un 7% de representación en el cine mientras que el panorama es peor cuando se trata de la gente detrás de cámaras con solo 1.5% de latinos”, dijo Fanny Grande, directora ejecutiva de Avenida Producciones, cineasta, actriz y directora venezolana-americana, durante la videoconferencia: ¿Estamos contando ya nuestras historias? Hollywood a través de una lente étnica, organizado por Ethnic Media Services.

“Compramos uno de cada cuatro boletos en el cine, y somos la mayoría que consume contenido streaming, pero no tenemos la oportunidad de participar en la industria”, señaló Grande.

Recordó que cuando comenzó hace 25 años, rápidamente se dio cuenta que no había oportunidad para los latinos y de que querían seguir con los estereotipos negativos en la televisión.

“Este es un problema contra él que hemos luchado en los últimos 50 años”.

Agregó que muchos de los papeles latinos no son actuados por latinos.

“Cuando ves la representación latina suele ser de piel clara. Este estereotipo cuando somos un grupo étnico, es un poco difícil determinar cómo es un latino, pero Hollywood es muy inflexible y nos encasilla”.

Por todo esto, es que lanzó la compañía Aviva Productions hace siete años para empoderar a los escritores, actores y directores.

“Tenemos una plataforma de recaudación de fondos y hemos colectado millones de dólares para proyectos creativos. Contamos con un estudio en Los Ángeles, y vamos a lanzar una plataforma de streaming para conectar a nuestra comunidad creativa con las audiencias que están hambrientas por verse a sí mismas”.

La diversidad y la representación en la industria del entretenimiento son tremendamente importantes, no sólo en términos de acceso a empleos y oportunidades creativas, sino en la configuración de cómo se cuentan y cómo se ven las comunidades diversas.

Los estudios muestran que la representación ha avanzado lentamente en el cine y la televisión, pero en la mayoría de los trabajos creativos de actuación, escritura, dirección y producción está muy por debajo de nuestra población y audiencia. Esto pesar de ejemplos recientes como Blue Beetle (un superhéroe latino con un elenco, equipo y equipo completamente latinos) y programas como “Reservation Dogs” y “Rutherford Falls”)y grandes éxitos como “Everything Everywhere All at Once” (AAPI), entre otros

Los líderes de la comunidad étnica como Grande han dejado de esperar a que otros abran sus puertas y han comenzado a trabajar en proyectos que crean oportunidades y cambios.

Diversidad en Hollywood

Michael Tran, coautor del Informe sobre Diversidad en Hollywood, el cual se publica dos veces al año, dijo que ante la pregunta, podemos ya contar nuestras historias, la respuesta es que aunque ha habido un progreso histórico en múltiples frentes, incluyendo el derribo de varios mitos, el avance ha sido mixto y no está garantizado lo mires por donde lo mires.

Dijo que en el reporte de la Diversidad en Hollywood, generalmente observan las 200 principales películas en inglés que se exhiben tanto en el teatro como por streaming. También analizan shows de televisión que se transmiten por cable y de manera digital.

“Observamos a actores, directores, escritores y creadores de shows, y conectamos la diversidad con la economía de la economía”.

Además incluyen en sus análisis, los ingresos por entradas, los ratings por hogar, la conexión en las redes sociales.

“Básicamente observamos qué clase de medios se conectan con las audiencias y hacen más dinero en Hollywood”.

Tran dijo que en 11 años de recolectar información, han detectado dos hallazgos de manera consistente.

“El primero es que la falta de diversidad es un problema permanente; y aún cuando es más visible en estos días, estamos lejos de tener una proporción que alcance una paridad con lo que es Estados Unidos”.

Hizo ver que el segundo hallazgo es que la diversidad vende en términos de los ingresos en la taquilla, ratings y participación en las redes sociales.

“El progreso se ha dado más rápido en la televisión que en el cine lo que tiene sentido porque requieren menos tiempo e inversión, y hemos visto crecimiento en las plataformas digitales y de streaming”.

Pero también dijo que han visto más progreso frente a la cámara que atrás con elencos más diversos. Sin embargo, enfatizó que hay menos diversidad en áreas donde se toman las decisiones detrás del escenario.

“En los últimos 11 años hemos visto que la diversidad en la pantalla casi ha alcanzado una representación proporcional con la diversidad de Estados Unidos”.

Detalló que los afroamericanos y el talento multirracial está usualmente más representado o ligeramente más representado en los elencos, pero los latinos están consistente subrepresentados cuando están entre los que más consumen los medios y es la población minoritaria de más rápido crecimiento en Estados Unidos.

Añadió que las mujeres directoras cada vez tienen más oportunidades, pero tienen presupuestos menores comparados con los directores hombres.

“En el último reporte notamos que a los directores de color les han dado proyectos grandes de prestigio como los Black Panthers, pero son pocos”.

La representación asiática

Takashi Cheng, director ejecutivo de Chime TV, la única red de entretenimiento para niños AAPI en inglés de Estados Unidos, dijo que un poco de progreso en la diversidad, no es progreso suficiente.

“Mientras atravesamos este entorno con las huelgas y observamos la avaricia corporativa y cómo se han posicionado los estudios, es muy evidente que ese modelo no solo afectó negativamente a los creadores, sino que definitivamente también a los étnicos”.

Así que dijo que durante los últimos años han analizado cómo sería posible que pudieran poner un pie más en la puerta.

“En lugar de tener solo un Crazy Rich Asians o un Joy Luck Club o un largometraje una vez cada 20 años que es un progreso, debemos ir un poco más rápido. No quiero esperar otros 20 años para ver otro éxito de taquilla que refleje con precisión a la comunidad AAPI”.

Hizo ver que independientemente del avance que podamos lograr, con uno o dos largometrajes implementados con éxito, necesitamos poder reclutar creadores étnicos, talento étnico y construir una plataforma en un sistema donde las personas de color tengan las mismas oportunidades.

“Fue entonces cuando surge la oportunidad para la cadena de televisión y con la bendición de Charter, que realmente ha apoyado esta misión, la aprovechamos y dijimos que esto es algo en lo que tenemos que involucrar al país y a nuestra comunidad. Es algo que nunca se ha hecho antes en el idioma inglés, y es una de las razones importantes por las que se nos ha evaluado estereotipadamente como extranjeros”.

Subrayó que es importante crear historias culturales propias de nuestra comunidad en inglés para que la gente pueda entender y educarse sobre las raíces.

Proyectos propios

Adargiza De Los Santos, una actriz y directora afrolatina, de herencia dominicana, dijo que “es imperativo que nuestras historias sean contadas por nosotros y los que vivimos aquí”.

Dijo que una vez le dijo a un director de casting que estaba buscando a Latina para una película, “Dios mío, gracias por incluirnos en eso, pero tenemos que ser nuestros propios aliados y tomar control de la narrativa”.

Destacó que tenemos que redirigir como nos presentamos, dónde va nuestro dinero y redirigir lo que hacemos por la siguiente generación.

“Gracias a Jennifer López y a Salma Hayek por abrirnos camino, pero ellas no se parecen a mí, y estoy trabajando tan duro como ellas para no ser excluida, porque en Hollywood solo quieren una versión del latino”.

De Los Santos trabaja en la construcción de una compañía de teatro con la meta de asegurar que las comunidades marginadas y la comunidad LGBTQ sea vea a sí misma en textos clásicos.