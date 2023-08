¿Es bueno el queso cottage para ti?

Antes se consideraba un alimento dietético anticuado, pero ahora está de moda, y eso es bueno.

Es un dip, una salsa de pasta, una pasta para untar en el pan e incluso una base para helado. Es… ¿queso cottage? Sí, el alimento básico de la dieta de la década de 1970 está haciendo una reaparición, gracias a las redes sociales. “Es como un círculo… donde todo da vuelta… y vuelve a empezar, y es hora de que el requesón tenga su día”, dice Debbie Petitpain, MS, RDN, directora de operaciones de Synergy HealthCare Technologies y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética. Las visualizaciones de vídeos de queso cottage en TikTok han superado los 700 millones, y el volumen de búsquedas en Google casi se ha duplicado desde el verano pasado.

¿A qué se debe este renovado interés? El queso cottage cumple muchos (si no todos) los requisitos de nutrición, precio asequible y otras cosas buenas.

Además, es increíblemente versátil. No solo puedes encontrar recetas dulces y saladas que lo requieran, sino que hay muchas cosas que hacer en el caso de los productos lácteos: empaques de una ración, nuevos sabores y etiquetas que promocionan los cultivos activos vivos, el alto contenido en proteínas y una textura suave. Así que si hace tiempo que no te comes un poco de queso cottage, puede que merezca la pena echarle un segundo vistazo.

Nutrición del queso cottage

El queso cottage es un queso fresco; no está curado ni madurado como los quesos duros como el cheddar o el parmesano. Para elaborarlo, se añade a la leche (normalmente descremada) un cultivo ácido o productor de ácido, que inicia el proceso de separación de la proteína líquida del suero de los sólidos lácteos, o cuajada. La cuajada se lava y se le añade crema y sal.

La cuajada es lo que da al requesón su aspecto grumoso. (Aunque el queso ricotta tiene un aspecto similar, se elabora a partir del suero que queda durante la fabricación del queso). Algunos tipos de queso cottage vienen con cuajada grande, otros con cuajada pequeña; la etiqueta del producto te indicará cuál contiene. Desde el punto de vista nutricional, no suele haber diferencias, así que elige el que más te guste. Si la textura del cottage es lo que te impide comerlo, puedes deshacer los grumos licuándolo en una batidora o procesador de alimentos. O busca marcas que sean suaves o batidas.

El queso resultante es un alimento de gran volumen, bajo en calorías y rico en proteínas. Una ración de media taza de queso cottage normal con un contenido de grasa láctea del 4 % tiene unas 115 calorías, 13 gramos de proteínas y 5 gramos de grasa (3 gramos de grasa saturada). El queso cottage con sabor puede contener azúcares añadidos y es más calórico que las variedades naturales. Comprueba la etiqueta: Los azúcares añadidos pueden ser desde tan solo 5 gramos (aproximadamente una cucharadita) hasta 14 gramos (3.5 cucharaditas) por ración.

La proteína del cottage es principalmente caseína, que se digiere más lentamente que la proteína de suero y puede ayudar a saciar el apetito. Según un pequeño estudio publicado en la revista Appetite, el queso cottage puede ser tan saciante como los huevos, que algunos nutricionistas recomiendan como alternativa más saciante a los desayunos ricos en carbohidratos, como los cereales y los panecillos. En el estudio, los investigadores encontraron que ambas comidas matinales suprimían por igual las hormonas del hambre y la sensación de hambre.

Media taza de cottage también aporta el 14 % del valor diario de fósforo, que el cuerpo utiliza para procesar la energía, casi un tercio de las necesidades de vitamina B12, un nutriente que ayuda a mantener sanos los nervios y las células sanguíneas, y alrededor del 8 % de las necesidades diarias de calcio.

El sodio es el único aspecto nutricional negativo del queso cottage. La sal se añade para conservar el cottage porque tiene mucha humedad, dice Tonya Schoenfuss, PhD, profesora adjunta de tecnología de productos lácteos en la Universidad de Minnesota. Las marcas de queso cottage suelen tener entre 300 y 400 mg de sodio por media taza, aunque algunas tienen más. La recomendación diaria de sodio es inferior a 2,300 mg.

Algunas empresas presumen de que su cottage contiene “cultivos vivos y activos”. Esto puede ser beneficioso, porque las bacterias probióticas son buenas para el tracto digestivo. Pero, comprueba las etiquetas: Aunque estas bacterias son necesarias para convertir la leche en yogurt, no se necesitan para hacer cottage, por lo que no todas las marcas las tienen. Si eliges un cottage con cultivos vivos, obtendrás los mismos beneficios para la salud intestinal que aporta el yogurt.

Queso cottage entero frente a la versión baja en grasa

En comparación con el cottage entero, las variedades con menos grasa ahorran unas cuantas calorías, lo que puede ser beneficioso si quieres perder peso, dice Petitpain. La diferencia entre el cottage descremado y el entero es de unas 30 calorías por media taza; las opciones bajas en grasa o con un 2 % tienen unas 20 calorías menos.

El ahorro en grasa es igualmente pequeño, ya que el queso cottage bajo en grasa (2 %) aporta 2.6 gramos (1.4 gramos de saturada) por media taza. Y aunque mantener una ingesta baja de grasas saturadas en general es beneficioso para la salud, algunas investigaciones sugieren que los productos lácteos enteros podrían no aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca, posiblemente debido a los nutrientes o al tipo de grasas saturadas que contienen.

¿El inconveniente de los productos bajos en grasa? Es más probable que lleven espesantes añadidos, como carragenina y goma guar, dice Schoenfuss. Sin embargo, algunos quesos cottage enteros también contienen estos aditivos, por lo que conviene comprobar las listas de ingredientes para estar seguro de lo que estás consumiendo. Lo ideal es que el queso cottage solo contenga leche, crema, sal y, a veces, cultivos vivos y activos.

Cómo comer el queso cottage

Su sabor es suave, pero puedes hacer muchas cosas con él, como demuestran los numerosos videos de TikTok. Añádelo a los batidos; bátelo en los huevos revueltos mientras los cocinas para obtener un aporte de proteínas y una textura esponjosa; conviértelo en la base de un sabroso cuenco de vegetales picados y condimentos o con nueces, aceitunas y pimienta negra picadas; o mezcla salsa de tomate con una cucharada de queso cottage para obtener un bocadillo con sabor a relleno de lasaña. O vete a lo retro con un bol de queso cottage y fruta.

