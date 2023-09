El famoso actor Armando Araiza sufre accidente en reality show en Turquía

Una vez más TV Azteca dio la sorpresa con el estreno de la nueva temporada de “La Isla Desafío Turquía”, en donde uno de los participantes más famosos y queridos es Armando Araiza, hermano de Raúl “Negro” Araiza, conductor del “programa Hoy”.

Durante los primeros días de competencia, Armando Araiza ha demostrados su habilidad física y mental, pero desafortunadamente sufrirá un terrible accidente que pondrá en peligro su continuidad dentro del reality show o al menos así lo especulan los fans.

En el avance del episodio que será transmitido este jueves 31 de agosto, los seguidores de “La Isla Desafío Turquía” fueron testigos del fuerte accidente que sufrirá Armando Araiza del equipo de “Los Intensos”. Al parecer el actor será trasladado de emergencia a un hospital cercano.

En las imágenes vemos que tres participantes del reality show serán trasladados a un nuevo lugar para que pasen la noche, pero todo parece indicar que la situación se saldrá de control después de que el hermano de Raúl “Negro” Araiza sufra un peligroso accidente.

A pesar de que hasta el momento no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, en las imágenes vemos que Armando Araiza es auxiliado por sus compañeros e incluso una ambulancia se traslada al lugar para que reciba la atención médica que necesita.

Como era de esperarse, el avance del episodio 4 de “La Isla Desafío Turquía” generaron incertidumbre entre los fans. Algunos aseguraron que posiblemente el actor sufrió la picadura de algún insecto o se pegó con algún objeto. Hasta el momento se desconoce si continuará o no en la competencia.

¿Quién es Armando Araiza?

Armando Araiza es hermano del conductor del “programa Hoy”, Raúl “Negro” Araiza. Actualmente tiene 53 años y forma parte del equipo de “Los Intensos” en el regreso a la pantalla chica del programa “La Isla Desafío Turquía”.

A lo largo de su carrera, el actor ha destacado por los trabajos que ha realizado como protagonista de telenovelas como “Diseñando tu amor”, “Barrera de amor” y “Una familia con suerte”.

Con lágrimas en los ojos, Raúl Araiza confiesa el momento más difícil que vivió en rehabilitación

El famoso destapó que fue durante este periodo donde se enfrentó a uno de los momentos más dolorosos de su vida, pues llegó a la conclusión de que el detonante de sus adicciones fue la ausencia de su padre, el actor y director Raúl Araiza.

“El vacío que yo tenía, ¿qué fue lo que me metí desesperado a buscar? Es ausencia, es abandono, abandono de padre“, reveló. “Como decían adentro, la fantasía de todo adicto, de lo que sea, es buscar el reconocimiento del padre, ese padre que no me aplaudió, no me besó lo suficiente, me dio amor como él podía, mi padre fue un hombre sin amor, no sabía darlo él”, añadió.

Aunado a esto, el presentador de “Miembros al Aire” aseguró que se vio enfrentado consigo mismo y “sin escapatoria” de sus defectos. “Creo que eso es mi defecto más grande: la deshonestidad conmigo. Eso va acumulando muchas cosas y emocionalmente cada vez iba peor”, detalló.

“Yo pongo mis mejores caras y me decían en la clínica: ‘pones muchos personajes pero, ¿cuántos haces con tal de no enseñar al verdadero Raúl?’ Eso me dolió mucho, pero es una búsqueda que debo hacer“, precisó el hijo de Norma Herrera.

Sigue leyendo:

Raúl Araiza revela que llevó a Pablo Montero a un centro de rehabilitación: “Él pedía ayuda”

Raúl Araiza se habría ausentado de ‘Hoy’ por delicado problema de salud

Hija de Raúl Araiza se declara pansexual y presenta a su novia en redes sociales