Horóscopo de Mhoni Vidente para septiembre de 2023

Aries

En la carta del tarot te salió El Emperador, significa que va a ser un gran mes para tu signo lleno de cambios positivos y la llegada de un ascenso en tu nivel de trabajo. También esta carta te dice que tendrás propuesta de amor verdadero con los signos de Capricornio, Géminis o Virgo que serán tu pareja ideal.

Tus días mágicos son 01, 05, 15, 22 y 28 de septiembre, tu color es el amarillo y verde, tus números 02 y 21 y dos golpes de suerte en la lotería. En el mes de septiembre vas a ser mejor persona contigo mismo y con los que te rodean, es decir, dejarás rencores y pleitos atrás y empezarás a vivir más plenamente. En este mes realizas un viaje por cuestiones de un proyecto nuevo y visitar familiares.

Cuídate de problemas de espalda y dolores musculares que va ser tu punto débil, recibes un dinero que no esperabas, trata de ahorrarlo para un futuro. Te regalan una mascota, arreglas un asunto legal a tu favor, si estás en trámites de divorcio, podrás llegar a un arreglo más equitativo. Cuídate de los chismes trata de no platicar lo que platiquen. Recuerda que las energías cósmicas te van a estar ayudando para tener la fuerza necesaria para lograr lo que deseas en la vida.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos que significa poder y determinación en todo lo que vayas a realizar en este noveno mes que la buena suerte va a estar de tu lado, que en este tiempo te quites rencores y malas amistades, tu signos compatibles son Acuario, Cáncer y Libra, tus días mágicos son 02, 06, 09, 13, 21 y 27 de septiembre, tu color es el verde y rojo, tu número de la suerte es 06 y 11.

Si quieres volver a estudiar es el momento de hacerlo que las buenas energías van a estar a tu alrededor y también te indica que te va a ir mejor en lo económico, que solo tienes que controlar el impulso de ser tan gastador y así empezar ahorrar para tener un patrimonio. Van a ser treinta días de renovación en lo personal, es decir, que cada día vas a ser mejor persona interior y exterior, es decir, volver a empezar una rutina de ejercicio y una buena dieta que te va a llevar a ver de lo mejor, eso sí, trata de no hacerte ninguna cirugía estética en este mes para las energías de la salud van estar un poco revueltas así que trata de cuidarte de no enfermarte.

Te invitan a un evento muy importante que te va a ayudar a crecer más en lo profesional. Cuidado con chismes en tu ámbito laboral, trata de no discutir con ningún compañero de trabajo, vuelves a tomar un curso de idiomas, te busca un amor del pasado, recibes la invitación de irte de viaje por cuestiones de vacaciones, seguirán solteros los Tauro que están sin pareja, pero eso si saliendo mucho a divertirse. A los tauro que están casados, embarazo en puerta.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo que sin duda para tu signo va a ser de reinventarse y salir constantemente de viaje, que no te detengas por nada ni por nadie, que buscas tu realización como persona en lo profesional. Tus días mágicos son 03, 05, 10, 16, 22 y 24, tu color es el naranja y blanco, tu mejor número es 03 y 25, tus signos compatibles son Libra, Acuario y Aries, por eso se te recomienda que en este mes solo te enfoques a divertirte y salir con los que te inviten sin compromiso hasta que pase esta energía en tu vida.

Te invitan a irte a vivir a otro país o cuidad, recibes un reconocimiento en tu trabajo que te ayudará a estar muy bien económicamente, cuídate de problemas de pleitos sin razón para que después no tengas contratiempos, sabrás de un embarazo familiar. En este mes reinarán las oportunidades de negocio propio, en estos días vas a poder tramitar cualquier papelería que tienes pendiente como pasaporte, cambio de trabajo y verás que tendrás la aprobación.

Tu punto débil va a ser el comer mucho, es decir, necesitas ponerte a dieta y sacrificarte un poco haciendo ejercicio y eso te ayudará a verte y sentirte de lo mejor. Te regalan una mascota, decides remodelar tu casa, recuerda que las buenas energías que junto a tu signo te indica que vas a ser el más vanguardista en la moda y el que siempre lleve la razón en asuntos de trabajo, pero en el amor será un mes complicado para los géminis que están en pareja.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta As de Oros que te dice que es el momento de tener lo que deseas en la vida, que en este mes de septiembre se abren oportunidades nuevas de trabajo y crecimiento profesional, que aclares asuntos de dinero, en cuestión de negocio no dejar que te deban nada. Tu mejores días son 01, 07, 11, 14, 25 y 28 de septiembre, tu color es el oro y plata, tus números mágicos son 04 y 08, tus signos compatibles son Escorpio, Piscis y Tauro, así que es el momento de empezar a construir ese patrimonio para tu futuro que se te va a dar sin problema.

En lo amoroso vas a estar en duda sin seguir con tu pareja actual o comenzar a conocer personas más compatibles con tu signo, recuerda que a los Cáncer les afecta mucho los celos y traiciones, así trata de analizarlo mejor que el mes de septiembre también va a ser de renovación amorosa.

Cuídate de problemas de riñón, trata de ir con tu médico y dejar eso que te hace daño en la alimentación. Decides festejar a un familiar, cambias de look en este mes para verte más atractivo, te haces un arreglo estético que vas a quedar de lo mejor, sales de viaje en este mes por negocios, te busca una ex pareja para volver.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Templanza que te dice que es el momento a crecer en todo los sentidos, que debes de dejar atrás todo lo negativo de tu vida y aprender a valorar lo que tienes, que este mes nueve vendrán a ti golpes de suerte en cuestión de negocios nuevos, tus días mágicos son 02, 04, 08, 20, 21 y 26, tus signos compatibles son Sagitario, Acuario y Aries, tus números son 01, 05 y 23.

Van a estar dominado las energías de la fortuna y sorpresas agradables, pero no debes de confiar demasiado en personas que trabajen contigo, recibes un dinero extra por comisiones o pagos atrasados, en este mes decides empezar a estudiar otra vez y ahora sí llevar a su terminando tu carrera universitaria.

Te haces un tatuaje, recuerda que el signo de Leo es el más original del Zodiaco y siempre busca cómo llamar la atención. En cuestiones de trabajo cierras un proyecto para comenzar otro, ten cuidado con tus finanzas, trata de ser más cauteloso en todo lo que vayas a comprar. Cuidado con los créditos bancarios, trata de leer bien lo que firmas, sales de viaje para visitar un familiar que va a estar un poco enfermo, realizas cualquier tramite de visa de migración o pasaporte.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio que te dice que va a ser el mes de este año, que esta carta junto a tu cumpleaños es la explosión precisa para ser el mejor en todo lo que realices, que esta carta del Juicio te dice que si estabas esperando tu visa americana o papeles de migración, se te van a dar sin problema, que tus días mágicos son 01, 07, 08, 14, 20 y 27 de septiembre, tus signos compatibles son Tauro, Géminis y Libra, tus números mágicos son 15 y 19, tu color es el rojo y amarillo.

Este mes va a significar el progreso en tu vida laboral y la firma de proyectos nuevos y decides emplearte a ti mismo en cuestiones de un negocio, pero recuerda tener cuidado con malas energías y chismes, debes de controlar tus impulsos de celos y enojos con tu pareja te domina las energías de rompimiento amoroso así que trata de no alterarte y siempre tener mejor comunicación.

Te invitan a salir de viaje en este mes por vacaciones con tu seres queridos, trámites de un crédito para cambiarte de casa, cuidado con problemas con el sistema nervioso y migraña que va a ser tu punto débil, también es tu mes de cumpleaños y de suerte recibes regalos que no esperabas por parte de un amor nuevo y decides festejarte con todos tus seres queridos.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió el Carruaje que te dice que no te detengas, que vas por buen camino que el tiempos que puedas trata de dedicárselo a tu persona y crecer más en lo profesional, que no tengas miedo de cambiarte de país o ciudad que la buena suerte va a seguir contigo. Te llega un regalo que no esperabas que te va a dar mucha alegría, tus días mágicos son 03, 09, 14, 21 y 28 de septiembre, tu color es el azul y blanco, tus números mágicos son 10 y 18, tus signos compatibles Géminis, Leo y Acuario.

Es el momento indicado porque las energías de la abundancia y la riqueza van a estar muy fuertes, así no lo dudes amigo de Libra es el momento que la suerte te sonría. También es tu mes de renovación espiritual por que empieza tu etapa de cumpleaños que eso te va ayudará a crecer más en lo económico, en este mes de septiembre te decides a formalizar tu relación de pareja y te piden matrimonio, recuerda que el libra siempre está en busca de la pareja ideal y sin duda se te va dar.

Recibes en tu trabajo un nuevo cargo que te ayudará a estar mejor económicamente, pero eso si vas a tener más responsabilidad y obligaciones solo trata de concentrarte y verás que lo llevarás con éxito, te invitan a dar clases en una universidad, decides cambiarte de casa, debes de cuidarte de las pérdidas o fraudes se más cauteloso con tu tarjeta de crédito, cambias el plan de celular por uno mas económico, tu punto débil va a ser la presión alta así trata de cuidarte más en tu salud. Te busca un familiar para invitarte a una boda.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que sin duda es el momento en este noveno mes de hacer grande tu vida, es decir, con esa personalidad magnética haces que todo se de sin problemas, te llega un dinero que no esperabas, trata de no confiar tanto en las personas que acabas de conocer, tramitas tu título universitario, tus números mágicos son 14 y 27, tu color es el naranja y amarillo, tus días mágicos son 04, 07, 11, 19 y 25, tus signos compatibles Piscis, Cáncer y Leo.

Tendrás un reconocimiento muy importante en tu trabajo que eso te va a ayudar a escalar más al éxito, pero eso sí, debes de controlar tu impulso ante la impotencia de no poder resolver una situación laboral, recuerda que el enojo es síntoma de debilidad así que a ser más prudente, tu punto débil en este mes va a ser la piel así trata de cuidarte más en lo personal.

En el amor va ser treinta días muy apasionado recuerda que te domina el sexo antes que la razón y por eso vas a estar saliendo con amores nuevos, pero eso sin llegar a comprometerte. La carta del Loco también te dice que debes tener cuidado con los fraudes trata de leer todo lo que vayas a firmar. Decides cambiarte de casa por una mas grande, recuerda que el signo de Escorpio es el que termina todo lo que empieza y por eso les dan puestos importantes en cuestión laboral. Terminas de remodelar tu casa o tu cuarto, sales de viaje por cuestión de trabajo, te regalan una mascota, va a ser un mes de verse de lo mejor y seguir con el ejercicio.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol, que es el momento de tener lo que deseas, es decir, que en este mes de septiembre tendrás las energías cósmicas alineadas a tu favor. Recibes la invitación de salir dos veces de viaje en este mes, tramitas toda tu papelería que tengas pendiente, tus mejores días son 01, 06, 13, 21 y 27 de septiembre, tu color es el blanco y rojo, tus signos compatibles son Virgo Sagitario y Aries, tu número de la suerte 20 y 22.

En este mes que va a ser de buena suerte en cuestión laboral y las energías van a estar a tu favor para conseguir un proyecto que te ayudar a crecer en lo económico, pero debes aprender a madurar y ya no ser tan volátil con tus decisiones. Va a ser un mes para los Sagitarios de mucha creatividad y realizarse en cuestiones de arte, recuerda que tu signo es muy simpático por eso todo mundo te buscará para hacer algo juntos en cuestiones de negocios. Debes de cuidarte mucho de todos los excesos sobre todo de los vicios como el alcohol y comer en exceso.

El Sagitario vive de las ilusiones y cree en el amor por eso decide tener una relación más formal, deberás tener cuidado con los accidentes en la calle o en automóvil, recuerda que a los Sagitarios les encanta la velocidad o todo lo relacionado a deportes, te regalan una mascota.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago que será un mes de pedir que se te va a dar sin ningún problema, que en estos días tienes que hacerte cargo de tu vida en el futuro así como guardar dinero y estar más estable en tu relación de pareja, recibes la invitación de salir de viaje, tramitas tu papelería de seguro social y pasaporte, tu amor compatible va a ser Aries, Tauro y Virgo, tus números mágicos son 07 y 13, tu color es el azul y rojo, tus días mágicos son 04, 07, 15, 22 y 28 de septiembre.

Va a ser un mes de reinventarte en lo personal y volver al ejercicio y una buena alimentación, ten cuidado con problemas infecciones en la piel y sexual trata de ir con tu médico, arreglas asuntos de cambio de propiedad o juzgados que serán a tu favor, podrás sacar tu papelería de pasaporte y visa americana. Tu punto débil los vicios y el dormir de más así trata de controlarte en las fiestas y no tomar en exceso, recuerda que tu salud es primero, te invitan a salir de viaje por cuestión de vacaciones con tu pareja, te busca un amor del pasado para volver trata de analizarlo mejor y saber si te conviene regresar.

Recuerda que lo mejor que tiene el capricornio es ser muy previsor para no tener contratiempos de dinero, recuerda que eres la cabra y siempre por mas que te pongan obstáculos vas a poder llegar a la cima en tu metas, sigue con tus metas de estudiar tu carrera universitaria.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella que sin duda es el momento de brillar en todo lo relacionado en el trabajo y estabilidad económica, que ya no te dejes influenciar por personas negativas que solo quieren abusar de tu buena persona, que este mes va a ser tuyo en todo lo que realices, tus números mágicos son 16 y 30, tu color de la suerte es el amarillo y azul, tus días mágicos son 04, 07, 15, 22 y 28 de septiembre, tus signos compatibles en el amor son Leo, Tauro y Libra.

Ya despegate de tu familia y empezar a ser más independiente, se te va a dar la oportunidad de crecer más en lo económico y va a ser con un trabajo mejor pagado, recuerda que tu signo lo domina todo lo que sea administración ó sea codo, recuerda que tu signo es de un carácter muy volátil y eso los hace tener tropiezos en la vida por eso te recomiendo mantenerte firme en tus decisiones para que llegues al éxito.

Ten cuidado con problemas de salud con la depresión y ansiedad que va a ser tu lado débil. En este mes saldrás de viaje con tus amigos o de luna de miel, recuerda que a los acuario solteros se les dará el matrimonio en este noveno mes del año. No esperes lo que no va a llegar tienes que salirte a buscar tu destino y más en lo profesional, trata de no prometer lo que no vas a dar así que trata de no platicar de más. Arreglas papelería de pago de impuestos, sacas el pasaporte o visa americana, te regalan un perfume, decides cambiar el celular por una más reciente.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo que significa mucha suerte en cuestión de dinero y la llegada de una sorpresa que no esperabas en el trabajo. Este mes para tu signo va a ser de cambios totales en tu forma de ser y buscar crecer en lo profesional, recibes una noticia de compromiso firme con tus signos compatibles que son Cáncer, Escorpio o Sagitario, tu color mágico son morado y rojo, tus días cabalísticos 01, 08, 16, 20, 24 y 27 de septiembre, tus números de la suerte son 08 y 27.

Va a ser un mes lleno de abundancia y prosperidad para tu signo y más porque te va a estar rigiendo la carta del Diablo que eso significa que cualquier proyecto que tengas en planes se podrá llevar a cabo sin contratiempos. Va a ser un noveno mes del año lleno de sorpresas agradables en lo amoroso, por fin decides formalizar y hablará de ya tener una familia, te invitan a una fiesta familiar, realizas el cambio de tu coche por uno mas reciente.

La carta del tarot te recomienda que debes de escoger bien tus amistades y no dejarte llevar solo porque te hablan bonito y así podrás quitarte muchas envidias de alrededor de tu vida. Te regalan un perfume, trata de no prestar tu dinero para que no te roben tu suerte, alguien de tu trabajo se está enamorando de ti. Tu punto débil va a ser la comida, es decir, ten cuidado con tu gastritis o problemas de intestino trata de seguir con tu dieta saludable. Tus padres te invitan a salir de viaje.

