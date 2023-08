Insólita expulsión en la Liga MX: Omar Mendoza fue pillado por el VAR toqueteando indebidamente a un rival 

Una jugada insólita se desarrolló en el fútbol mexicano. El duelo entre los Gallos Blancos de Querétaro y el Club Atlas pintaba para ser un partido muy cerrado por todo lo que estaba en juego. En efecto así fue, pero los reflectores se los llevó el mexicano Omar Mendoza al ser expulsado en una insólita jugada en la que toqueteó a un rival.

Se desarrollaba la segunda mitad con un empate parcial 1-1. El duelo entre Querétaro y Atlas mostraba la paridad esperada. El VAR fue una herramienta usada a la perfección para lograr darse cuenta de la insólita jugada del defensor de 34 años.

Fue cerca del minuto 60, en la segunda parte, cuando el juez principal fue llamado al VAR para que revisara una jugada. En primera instancia hasta los comentaristas estaban desentendidos sobre cuál era la acción que hizo que Fernando Hernández checara la pantalla del video arbitraje. La razón fue insólita.

Era una jugada en la que el futbolista Juan Zapata cubría el balón de los embates de Omar Mendoza quien buscaba robarlo. Sin embargo, el lateral de Querétaro tocó los glúteos de su rival en un intento de sacarlo de concentración y también de sus casillas. Esta acción fue captada por los asistentes de Fernández y el juez principal tomó la decisión de sacarle la tarjeta roja directa.

Un caso similar y muy difundido ocurrió en la Copa América de Chile en 2015. En aquella ocasión el chileno Gonzalo Jara tuvo un gesto muy similar con el goleador uruguayo Edinson Cavani. Sin embargo, el futbolista de La Rojita no fue expulsado, pues al no haber VAR, los árbitros no se percataron de este incidente.

No obstante, la Conmebol tomó cartas sobre el asunto luego del partido. Gonzalo Jara fue suspendido durante tres fechas oficiales de la selección chilena. Este incidente fue uno de los más discutidos de aquella Copa América que Chile levantó.

Una dura derrota de Querétaro

Evidentemente la expulsión de Omar Mendoza condicionó el partido. El Club Atlas tenía poco más de media hora con un jugador más en cancha y supo aprovechar esa oportunidad. Con un gol del propio Zapata en el 90+1, el conjunto rojinegro se llevó la victoria en el Estadio la Corregidora.

Con esta derrota los Gallos Blancos de Querétaro desperdician una gran oportunidad de ascender a los puestos altos de la Liga MX. El conjunto azteca cae a la decimosegunda posición del torneo mexicano con sólo siete unidades en la joven temporada.

