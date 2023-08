Khloé Kardashian celebra regreso a clases de su hija en Instagram

Después de unas merecidas vacaciones, los niños regresaron a la escuela para iniciar un nuevo ciclo escolar, y esto llevó a muchas celebridades a documentar este momento importante en la vida de sus hijos a través de sus redes sociales.

Una de las figuras que no escapó a esta tendencia fue la empresaria y modelo Khloé Kardashian. Aprovechando su cuenta de Instagram, compartió el primer día de clases de su hijita True, mostrando una serie de fotografías donde la niña luce su uniforme en una habitación decorada con globos y lápices inflables. Khloé manifestó un gran orgullo por su hija mientras esta emprende su camino educativo.

Sin embargo, el tono de la publicación no fue exclusivamente de alegría, ya que la Kardashian de 39 años confesó que no se encontraba en su mejor estado. “Jardín de infantes. Para aquellos que se preguntan, ¡no, no estoy en mi mejor momento! El siguiente paso será el baile de graduación”, expresó Khloé en su post de Instagram.

No es la primera vez que Khloé Kardashian comparte momentos íntimos de su familia en las redes sociales. A principios de esta semana, subió una selfie junto a sus dos hijos, True y Tatum, desencadenando una lluvia de ternura entre sus seguidores en Instagram.

Sin embargo, después de haber acumulado miles y miles de reacciones, algunos usuarios y seguidores de la empresaria comenzaron a expresar críticas en contra de esta publicación. Argumentaban que el dinero invertido en la sesión de fotos podría haber sido empleado en otros fines más valiosos, como ayudar a quienes lo necesitan.

“¡Qué adorable! Ahora, llévala a una clase de jardín de infantes en una escuela pública local y permítele sentirse especial en sus primeros días de kinder”, “¿Por qué no usas todo el dinero gastado en globos para ayudar a personas necesitadas? Esa niñita ya está en un punto en el que podría estar en segundo grado de primaria”, fueron algunos de los comentarios críticos.

Khloé se sincera sobre su cambio físico: “Me destrozaron”

El panorama de las hermanas Kardashian ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, esto es innegable. Basta con comparar cómo eran en el pasado y cómo se presentan ahora para apreciar su asombrosa transformación. Aunque todas ellas exhiben una imagen notablemente diferente, Khloé es, sin duda, la que ha experimentado una metamorfosis más pronunciada.

Siendo la tercera hija nacida del matrimonio entre Kris Jenner y el fallecido abogado Robert Kardashian, Khloé se ha esforzado por alcanzar la mejor versión de sí misma, y lo ha logrado. Actualmente, la celebridad se siente plenamente orgullosa de lo que ve cuando se mira al espejo, aunque este no siempre fue el caso.

En un episodio reciente de su programa televisivo “The Kardashians”, Khloé compartió sus sentimientos y experiencias de años atrás, cuando lidiaba con una imagen corporal diferente y un peso más elevado. “Solía tener mucha confianza en mí misma. Era más llenita y solía usar vestidos ajustados”, recordó. No obstante, con el tiempo, comenzó a “acumular inseguridades” debido a las críticas que recibía.

“Me destrozaron en el momento en que aparecí en televisión… No me parecía a mis hermanas, y eso me hacía sentir que no era lo suficientemente buena”, reflexionó. Estas críticas la impulsaron a decidir cambiar su apariencia, pero esta no fue la única razón que la llevó a optar por intervenciones estéticas.

En una conversación sincera con sus hermanas, Khloé reveló que, cuando tenía nueve años, escuchó a su madre criticar su nariz. Este incidente dejó una marca profunda en ella, y admitió que es posible que no hubiera optado por cirugías estéticas si no hubiera oído esos comentarios.

Khloé, quien tenía 23 años cuando debutó en el programa “Keeping Up with the Kardashians” y ahora cuenta con 39, reflexionó y afirmó: “Creo que todos estamos intentando hacer lo mejor que podemos”. Además, tiene una certeza firme: “No quiero que nuestros hijos experimenten esas inseguridades”. Por ello, se esfuerza por crear un entorno saludable para su crecimiento, exento de críticas y juicios, aun siendo consciente de que eventualmente enfrentarán las complejidades que conlleva la fama.

La empresaria, quien perdió más de 27 kilogramos después de dar a luz a su primogénita, se siente muy orgullosa de la figura que ha logrado. Sin embargo, en las últimas semanas ha sido objeto de comentarios negativos. Esto la llevó a compartir fotografías de sí misma en su estado natural. Khloé quiso demostrar que posee un cuerpo como cualquier otra mujer, con celulitis, estrías y áreas menos tonificadas.

Sigue leyendo:

Khloé Kardashian derrite las redes con una adorable sesión de fotos junto a su hija True

Khloé Kardashian recuerda a la mamá de Tristan Thompson en el cumpleaños de True

Acusan a Khloé Kardashian y a Kris Jenner de maltratar a empleados de sus lujosas mansiones

Cuál fue el secreto de Khloé Kardashian para bajar de peso

Khloe Kardashian expresa que no quiere más hijos: ‘La tienda está cerrada’