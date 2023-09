Óscar de la Hoya no le teme a una posible alianza entre Ryan García y Floyd Mayweather Jr: “No es asunto mío”

Luego de que Ryan García se mostrará en una foto en redes sociales junto a Floyd Mayweather Jr., la primera reacción de Óscar de la Hoya fue en tono de burla, diciendo que se estaba juntando contra alguien a quien había derrotado, un comentario irónico ya que la realidad es otra. Sin embargo ya con la cabeza en frío De la Hoya reflexionó y aseguró no temer a una posible alianza entre Money y García.

“No sé de qué se trata, pero no es asunto mío, cualquier peleador puede salir con cualquier peleador. Esa es simplemente la naturaleza de la bestia. Realmente no importa“, aseguró Óscar de la Hoya en Fight Hub TV, en donde también dio su análisis del próximo combate de Saúl “Canelo” Álvarez.

Óscar de la Hoya y Ryan García. (Foto: Tim Warner / Getty)

De la Hoya estuvo en un tono totalmente distinto al que mostró en redes sociales y hasta sorprendió a propios y extraños con una respuesta muy madura. “Creo que Ryan saliendo con Floyd puede obtener mucho conocimiento de Floyd porque es uno de los mejores boxeadores que existen, o lo era, además sé con certeza que Floyd no le está dando ningún consejo de negocios, pero sé que está en capacidad de darle algunos consejos para pelear. Y si Ryan lo absorbe y lo escucha, puede ayudarlo”, apostilló el Niño de Oro.

Cabe recordar que la relación entre Óscar de la Hoya y Ryan García actualmente no es la mejor, e incluso el dueño de Golden Boy Promotion ha interpuesto una demanda contra su pupilo y han tenido constantes intercambios e indirectas muy directas en las redes sociales.

A pesar de esta complicada realidad entre ambos, De la Hoya sigue adelante haciendo planes para el próximo combate de Ryan, y aseguró en el mismo medio que el pugilista nacido en California podría estar regresando en noviembre, además de que en pocos días estará haciendo el anuncio. Asimismo quiere conocer el estatus del cinturón de Rolly Romero, ya que considera que su representado puede optar por alguna faja mundial.

