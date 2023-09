Eddie Hearn afirma que Terence Crawford es el gran favorito para la revancha contra Errol Spence Jr.

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, afirmó que Terence Crawford es el gran favorito para llevarse la victoria en el segundo enfrentamiento contra Errol Spence Jr., luego de que The Truth activara la cláusula de revancha.

En una entrevista con The DAZN Boxing Show, Hearn indicó que esta pelea no es algo que los fanáticos del boxeo estén clamando y aseguró que, aunque piensa que Spence Jr. será más fuerte en 154 libras, no cree que pueda vencer a Crawford.

“Creo que él (Errol Spence Jr.) sería más fuerte en 154, ha estado en 147 por mucho tiempo, pero sigo pensando que Terence Crawford es el gran favorito en esa pelea. Va a ser interesante cómo se desarrolla eso con respecto a la cláusula de revancha”, dijo el promotor.

Errol Spence Jr. fue noqueado por Terence Crawford el pasado mes de julio en Las Vegas. Foto: Al Bello/Getty Images.

“No creo que sea una pelea que la gente esté clamando, pero obviamente, Errol se mantiene firme ahora. Es una de esas cosas en las que vas a tener que encontrar algo más para Errol Spence si quieres que salga de la sartén para esa revancha. No veo a nadie que elegiría a Errol Spence para vencer a Terence Crawford en 47, 54, no importa“, agregó.

Después de la perfecta actuación de Bud, los expertos del deporte no veían con buenos ojos que The Truth activara la cláusula de revancha porque el dominio de Crawford fue muy notorio, pero ahora Spence Jr. quiere reivindicarse y asumirá el riesgo de enfrentar a su verdugo por segunda vez.

Vale acotar que en la conferencia de prensa posterior a su pelea, tanto Terence Crawford como Errol Spence Jr. estuvieron de acuerdo que de darse la revancha subirían a la división superwelter porque a ambos se les dificulta llegar a las 147 libras. Asimismo, la decisión sobre en qué peso se llevará a cabo la segunda pelea lo decidirá el doble campeón indiscutido.

Terence Crawford dominó a Errol Spence Jr. descargando todo su poder en el ring. Foto: Al Bello/Getty Images.

En el primer combate entre ambos, Crawford marcó el ritmo de la pelea y dominó a placer a Spence Jr., que nada pudo hacer para contrarrestar el poderío de su rival. Tras derribarlo tres veces durante el duelo, el réferi puso fin a la disputa en el noveno asalto dándole la merecida victoria a Bud por nocaut técnico y llenándose de gloria.

Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Errol Spence Jr., de 33 años, perdió sus títulos y por primera vez en su carrera el pasado mes de julio. El excampeón unificado de las 147 libras dejó su récord profesional con 28 triunfos, (22 nocauts) y una derrota.

