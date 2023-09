Con un nudo en la garganta, Andrea Legarreta habla sobre el duelo que vive a un mes de la muerte de su madre

El pasado mes de julio, la presentadora Andrea Legarreta conmovió hasta las lágrimas a sus fans tras dar a conocer la noticia del fallecimiento de su madre y a solo un mes de este hecho se pronunció sobre el proceso de duelo que ha vivido. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Fue desde la premier de la película “Héroes”, llevada a cabo en el histórico Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México que la conductora de ‘Hoy’ confesó a la prensa cómo se encuentra emocionalmente a un mes de haberse despedido de su madre.

“Estamos bien, estamos pasando momentos complicados… aprendiendo a vivir“, dijo Legarreta al ser cuestionada sobre la manera en que su familia ha sobrellevado esta pérdida.

“Al final nosotros estamos aquí, a ella le gustaría que sigamos adelante y que disfrutemos la vida y bueno, cuesta a veces pero también hay muchos motivos para seguir adelante“, añadió la famosa de 52 años con un nudo en la garganta.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que la también actriz rompe el silencio sobre el fallecimiento de su madre, pues recientemente recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un conmovedor mensaje en el que reflexionó al respecto.

“1 mes… 🙏🏻✨🤍🙏🏻 Mi Chabelita amada… En la memoria del corazón NUNCA hay despedidas… Te amo infinito mi reina hermosa!! Siempre juntas mami… Más allá de todo amorcito lindo…”, son las palabras con las que la ex esposa de Erik Rubín honró la vida de su madre.

En medio de esta difícil etapa dentro de su vida, Andrea Legarreta se ha enfrentado a los dimes y diretes que giran en torno a su separación del ex integrante de Timbiriche, siendo el último de ellos una supuesta infidelidad en la que la presentadora Mónica Noguera habría sido la tercera en discordia.

No obstante, la conductora de ‘De primera mano’ concedió su primera entrevista tras el escándalo y aclaró que mantiene una relación cordial con Erik Rubín, solo de amistad: “Claro que no (es amante de Erik Rubín). Erik es mi amigo, tampoco es que nos hablemos diario. Me da tristeza ellos como familia no los dejan descansar. Me dio tristeza. No es cierto”, dijo sobre las especulaciones emitidas por ‘Chisme No Like’.

