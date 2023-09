Horóscopo de hoy de Nana Calistar de 08 de septiembre de 2023

Piscis

Piscis, vives en tu mundo de ensueño la mayor parte del tiempo. Pero no te olvides de enfrentar la realidad de vez en cuando. Sé más práctico y verás cómo las cosas mejoran. Extrañarás a persona que físicamente ya no habita en este mundo pero que sentirás a tu lado más que nunca. Cuestiones que tienen que ver con tramites salen de la mejor forma. Ten cuidado con una ola de declaraciones y chismes que está por llegar y vienen por parte de personas que no te imaginas. Días de insomnio y pensamientos negativos antes de dormir que podrían ocasionarte ciertos problemas de salud. Entras en una etapa de cambios y maduración en la cual comenzarás a quitarte todo el peso que cargas en tu hombros. Cuídate de una caída o accidente laboral pues se presentará en cualquier momento. Vienen amores baratos de una noche, recuerda solo para lo que sirven y next, no te quedes ahí o solo habrá sufrimiento, mejoras laborales y cambios en estados de ánimo. Mejoras laborales, cambios de horarios y nuevos ingresos te dejarán grandes beneficios económicos.

Acuario

Acuario, tu mente es un verdadero caos creativo. Este mes, trata de enfocar esa energía en proyectos concretos y no te distraigas con todas las ideas que te surgen. Tienes una lengua muy suelta y no te cuesta trabajo decir lo que sientes y más cuando se trata de defenderte o defender lo tuyo, eso es una virtud en ti pero a la vez una desventaja pues muchas personas pueden ofenderse con la claridad de tus palabras. Ten cuidado con andar hablando de más pues podrías cometer grandes indiscreciones y provocar problemas con amistades o familia difíciles de perdonar, no te metas en cuestiones que no te incumben. Muchas oportunidades laborales y un trámite saldrá de la mejor manera, te llegan propuestas de viaje con familia o amistades e inclusive recibirás un dinero extra. Retorno de personas del pasado. Cuida mucho el entorno que te rodea y no trates de llenarlo de amargura, sino te sientes bien contigo mismo renuévate y arregla cualquier cuestión de tu pasado que te agobie o te haga sentir miserable.

Capricornio

Capricornio, eres tan ambicioso que asustas. Pero recuerda que no todo gira en torno al trabajo y el éxito. Dedica tiempo a tus relaciones personales y encontrarás un equilibrio más saludable. Hay posibilidad de entablar relación con una amistad o persona con la que comenzarás a salir, se ve buena relación sin embargo habrá cuestiones familiares que los alejarán y no les permitirán estar juntos. No te permitas vivir de lo que ya fue y se llevó el viento, es momento de aplicarte y ponerte las pilas pues entras en una etapa perra en la cual muchos sueños y metas se consolidarán, no bajes la guardia ni te sientas derrotado o derrotada por nadie, tienes la capacidad de lograr tantas cosas pero te desesperas no hacerlo rápido recuerda que lo que más cuesta trabajo conseguir es lo que más se valora. Ya no te sientas mal por ser tan perra o perro con unas personas, cada quien tiene lo que merece y si ancina te conocieron ancina te tendrán que aceptar sino que le busquen que no es tu problema. Hace falta un cambio total en tu vida el cual te ayude a renovarte y ser otra persona completamente distinta, pero para bien, cambia de look y preocúpate un poco más por tus deseos y tus ganas de verte y sentirte bien.

Sagitario

Sagitario, eres un alma libre que odia las ataduras. Podrías encontrar la estabilidad que necesitas si te comprometes un poco más. No todo es aventura y diversión. Es probable que te lleguen las tristezas al recordar a quien se fue o ya no está a tu lado. La vida es muy corta y ésta te llenará de oportunidades en muchas áreas, sin embargo, deberás de ser muy inteligente pues habrá personas muy envidiosas, ten cuidado con problemas respiratorios pues estarán a la orden del día y podría complicarse todo. Ponte ya las pilas y no caigas más en tonterías que solo te dejen como él o la débil, tienes todo pa tener a quien se te de tu regalada gana pero te atontas mucho al esperar que las personas sean como tú cuando no tiene por qué ser así. Es probable que se den pleitos o discusiones en la familia, que eso no te altere, no des opiniones si desconoces lo que pasa, la vida será buena contigo si tu eres buena con ella, lo que das será lo que recibirás. Haz un esfuerzo por quien quieres ser y lo lograrás, solo ten fe en ti para que las cosas se vayan dando poco a poco.

Escorpión

Escorpio, eres como un misterio envuelto en un enigma. Aprovecha tu intensidad para enfrentar tus problemas en lugar de guardártelos. La comunicación abierta puede ser tu mejor aliada. La vida está llena de oportunidades y tienes todo para conseguir cuanto desees, no te dejes caer ni vencer por nadie y ve por lo que quieres. Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va re-animar y hacer sentir muy bien. Familiar se recupera de enfermedad. Se avecinan mejoras económicas y posibilidades de cambio de residencia, varios viajes llegan y oportunidad de conocer persona que te dejarán un buen sabor de boca. Amistad te traicionará mediante su palabra, no cuentes todo porque cuando la amistad acaba vienen las traiciones. Deja de pensar que no puedes hacer algo, tienes el talento, la fuerza y las ganas para lograr lo que deseas, no te limites, recuerda que si alguien no pudo no significa que tú tampoco lo lograrás. Trata de mantener la comunicación con tu familia, no te olvides de ellos pues el día de mañana los necesitaras y quizás sea tarde para recuperar el tiempo perdido.

Libra

Libra, siempre buscas el equilibrio en todo, pero a veces puedes ser indeciso hasta para elegir la marca de pasta de dientes. Este mes, toma decisiones sin darle mil vueltas a cada detalle. Descansa más, no te desveles tanto pues eso está afectando mucho tu salud. Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen. Hay días en los cuales te levantarás muy feliz con mucho ánimo, sigue así, no te deprimas si algo no te sale como esperas, las cosas se irán dando a su modo. Cuida tu estómago y alimentación pues malestares de gastritis y colitis estarán a la orden del día. Una noticia del área laboral te va beneficiar mucho sin embargo podrías perder una gran oportunidad por exigir algo que sabes bien que aún no mereces. Si no tienes una relación no tienes por qué preocuparte estas en una etapa de cierre de ciclos y cambios, si tienes pareja renuévate y cambia el diario vivir pues están cayendo en la monotonía.

Virgo

Virgo, eres más perfeccionista que un chef de alta cocina. A veces, es necesario relajarse y aceptar que las cosas no siempre salen como lo planeaste. Permítete cometer errores de vez en cuando. Ponte ya las pilas y despójate de todo aquello que te causa estrés y conflicto en tu día a día. Deja de meterte dónde no te llaman, algunas veces caes en situaciones muy tontas por tratar de resolver la vida de los demás, trata de ir por tus cosas y preocuparte por lo tuyo, no tiene caso gastar energías en algo que no te dejará nada más que un sinfín de problemas. Vienen cambios de humor repentinos y noticias de persona del extranjero la cual amenaza con visitarte, si se llega a concretar la pasarás de lo mejor, tu date. Necesitas desarrollar tu paciencia pues es uno de tus defectos más marcados. Aprende a buscar a quien te busca y mandar muy lejos a quien no hace nada por estar contigo. Tiempo de darte la oportunidad de conocerte y saber que requieres para ser feliz y encontrar tu estabilidad emocional. Si tienes pareja escenas de celos se presentarán y con ello discusiones.

Leo

Leo, tu ego es tan grande como tu melena. Pero recuerda, no siempre eres el centro del universo. Permite que otros brillen también y descubrirás que el mundo no se acaba si no estás en el foco de atención. No confíes tan pronto en quien llega a tu vida o solo te expondrás a que solo te ultrajen la caricia, no aflojes tan rápido pues se pierde el encanto de la conquista y el cortejo y así jamás lograrás consolidar una relación, si lo que buscas es diversión y cero compromisos pues comete al mundo y que te valgan las habladurías de la gente que al fin que ni te mantienen ni nada. La única manera de demostrarte amor a ti mismo es puliendo lo que ves frente a tu espejo. Es momento de preocuparte por tu cuerpazo criminal, lo has descuidado demasiado y podrías estar subiendo de peso muy cañón, sino haces nada para solucionar eso en poco tiempo te será difícil volver a tu peso adecuado. Si tienes pareja y han existido complicaciones es momento de poner las cartas sobre la mesa y ambos decidan qué quieren y que necesitan para estar bien y ser felices sin apropiarse de la libertad del otro.

Cancer

Cáncer, tu sensibilidad es tu mayor fortaleza y tu mayor debilidad. No dejes que tus emociones te controlen. Aprende a protegerte sin cerrarte completamente al mundo. Se ve un embarazo por parte de amistad o familiar en no más de un mes. Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora sin embargo también perdidas por invertir en cuestiones que no te dejan nada. Se cancela una fiesta o salida y de último momento. Te llega chisme de ex pareja que anda vociferando cosas malas de ti. Tu buen corazón es un arma muy poderosa que puedes llegar a utilizar para tener a tu lado a quien te dé la gana pero también puede ser muy vengativo con quien pretende dañarlo. Cuida la parte de tus sentimientos no los expongas tanto pues podrías sufrir como ya antes lo hiciste y sabes bien como te cuesta salir de esas cuestiones.

Géminis

Géminis, eres tan cambiante como el clima de primavera. Un día estás eufórico y al siguiente, deprimido. Trata de encontrar un poco de estabilidad emocional este mes y no te preocupes tanto por lo que piensan los demás. Te enteras de una verdad que te habían ocultado, te podría afectar más de la cuenta. Amores de una noche, te enamoras bien fácil así que trata de solo disfrutar no confundir las cosas. Recuerda que la vida tiene sus oportunidades pero estas tienen fecha de caducidad así que aprovéchalas lo más que puedas. Hay cambios en tus actitudes y mucha maduración, recuerda que después de la tormenta viene la calma, si has pasado por situaciones difíciles y has enfrentado desdicha, mentiras, desamor e incluso inestabilidad laboral piensa que has hecho para salir de esos baches, quien esté contigo lo hará sin poner peros, el trabajo no vendrá a ti por arte de magia necesitarás poner de tu parte e ir a buscarlo. La vida te va dar una gran lección. Si ya tienes a una persona a tu lado muéstrale tus sentimientos cada vez eres más duro contigo y los demás.

Tauro

Tauro, eres más terco que una mula en un atasco. Si te empeñas en algo, nadie te detendrá, pero ¿qué tal si intentas ser más flexible esta vez? La vida no siempre sigue tu guión, así que aprende a adaptarte. Es importante que confíes más en tu capacidad para lograr tus metas, no permitas que la negatividad de otras personas te haga caer en situaciones complejas o cuestiones que no te corresponden. Ten mucho cuidado con lo que quieres y deseas pues se te podría cumplir así que trata que tus pensamientos estén dirigidos en cosas positivas. Te llegarán chismes de vecindad acerca de tu familia. Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, podrías despotricar en quien no la debe ni la teme. Nuevos amores se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor acompañado de una persona muy especial. No te dejes manipular por familia ni por nadie, pon un alto y eso te ayudará a evitar problemas más adelante. Dinero extra y posibilidad de invertir en un negocio que has traído en mente. Ve lo que sucede de manera positiva pues sueles buscar solo lo negativo y por esa cuestión no avanzas y te quedas atorado en lo mismo.

Aries

Aries, eres como una bomba de energía constante. A veces, esa determinación tuya es admirable, pero cuidado, ¡no atropelles a todos en tu camino! Aprende a dosificar tu energía y escucha a los demás de vez en cuando. Cuidado con cobrar venganza, podrías dañar a personas que no lo merecen. Es importante que no te detengas a responder comentarios negativos ni arrojar piedra a quien te quiere ver en el suelo pues pierdes tiempo que podrías aprovechar en llegar a tus metas. Hay momentos en que desearías mandar todo bien lejos pero te detienes pues sabes que actúas por impulso ya que al poco tiempo se te pasa la bipolaridad que te andas manejando y te arrepientes de lo que haces. Momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo lograrás tus metas y sueños, no pongas las manos al fuego por nadie pues podrías terminar quemándote, te esperan momentos muy gratos con una persona que llegará a tu vida en próximas fechas. Amores nuevos están por llegar y entre ellos una persona de tu pasado con quien antes no se pudo concretar nada. Cuidado con caídas y fracturas pues en cualquier momento podría pasar un accidente. Trata de mantenerte cerca de tus enemigos pues solo así conocerás su camino.