Cómo eliminar los PFAS del agua potable

Averigua si en tu agua hay sustancias químicas "eternas" peligrosas y, si es así, qué filtros pueden eliminarlas

No todos los filtros de agua pueden eliminar los PFAS del agua. Esto es lo que debes buscar.

Las noticias sobre las sustancias tóxicas PFAS “productos químicos eternos” y sus riesgos para la salud siguen llegando a la opinión pública de los estadounidenses. Los informes sobre acuerdos multimillonarios por parte de presuntos contaminadores, una regulación gubernamental más estricta y las crisis locales del agua del grifo han sensibilizado a la opinión pública y reiterado los llamamientos para reducir estas sustancias tóxicas del agua potable y el medio ambiente.

Las sustancias perfluoroalquílicas y polifluoroalquílicas, utilizadas en utensilios de cocina antiadherentes, envases de alimentos, tejidos resistentes a las manchas, espumas contra incendios e incluso cosméticos, incluyen más de 12,000 sustancias químicas que persisten en el medio ambiente, y en el cuerpo humano, durante mucho tiempo. Es casi imposible escapar de ellas: Los PFAS son tan omnipresentes que hoy pueden detectarse en el aire, el agua, el suelo y el torrente sanguíneo humano en todo el mundo. Se han relacionado con varios problemas de salud, como el cáncer, la enfermedad tiroidea, los daños hepáticos, los problemas de fertilidad y los trastornos del sistema inmunitario, así como con el aumento de los niveles de colesterol, la obesidad y los trastornos hormonales.

Se calcula que al menos el 45 % del agua potable del país contiene algún tipo de PFAS, según un nuevo estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos. Eso significa que casi la mitad de nosotros podría estar consumiendo PFAS a través del agua potable día tras día.

¿Hay PFAS en el agua de tu hogar?

¿Puede un filtro de agua eliminar los PFAS?

Filtros de agua que eliminan los PFAS

¿Hay PFAS en el agua de tu hogar? Cómo puedes saberlo.

Por primera vez, en marzo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente propuso límites federales para 6 PFAS diferentes en el agua potable. Si la propuesta se convierte en ley, las municipalidades estarán obligadas a analizar periódicamente el agua en busca de PFAS y a mantener esas sustancias químicas por debajo de los límites aceptados. Sin embargo, hasta entonces, no es tan fácil determinar si tu agua potable contiene PFAS.

En la actualidad, las empresas de suministro de agua están obligadas a analizar el agua para detectar diversos contaminantes y a comunicar anualmente los resultados a la población, pero a falta de un mandato federal, muchas no analizan la presencia de PFAS. Solo puedes estar seguro de que tu empresa de servicios públicos realiza pruebas para detectar las sustancias químicas si vives en un estado que ha establecido sus propias normas de notificación de PFAS. A partir de 2022, al menos 8 estados han promulgado leyes que exigen el control de los PFAS en los sistemas públicos de abastecimiento de agua, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Hay más normativas en curso.

Puedes obtener una copia de este informe sobre la calidad del agua (llamado informe de confianza del consumidor, o CCR) de tu proveedor de agua. También puedes encontrar el CCR en el sitio web del proveedor de agua o utilizando la herramienta de búsqueda de la EPA. Si alquilas, pídele el informe al casero o al administrador del edificio, o ponte en contacto directamente con tu compañía de servicios.

Si tu empresa de suministro no realiza análisis para detectar los PFAS, o si recibes el agua de un pozo, puedes hacer que un laboratorio certificado por la EPA analice el agua. Dos laboratorios que obtuvieron buenos resultados en las pruebas de CR fueron SimpleLab y WaterCheck de los Laboratorios Nacionales de Pruebas. Ten en cuenta que las pruebas de PFAS no son baratas: SimpleLab cobra $299 y WaterCheck, $499.

¿Puede un filtro de agua eliminar los PFAS?

Si el informe del análisis del agua indica la presencia de PFAS, o si simplemente quieres un poco de tranquilidad, puede merecer la pena considerar un filtro de agua doméstico.

La mayoría de los filtros de agua que prueba CR están diseñados para mejorar el sabor y reducir los olores (2 de las mayores quejas de los consumidores) eliminando los contaminantes comunes del agua del grifo. Algunos, incluidos muchos sujetos a pruebas de CR, están certificados para cumplir normas específicas de reducción de cloro y plomo. CR no realiza pruebas rutinarias de eliminación de PFAS en los filtros de agua.

Los filtros de ósmosis inversa, que utilizan membranas de alta presión, pueden tener una eficacia superior al 90 % en la eliminación de una amplia gama de PFAS, según la EPA. Pueden instalarse donde el agua entra en la casa o debajo del fregadero. Los modelos probados por CR cuestan entre $260 y más de $2,200, sin contar el costo del plomero que los instale. Según la EPA, algunos filtros de carbón menos caros que se instalan bajo el fregadero también pueden eliminar eficazmente los PFAS más preocupantes. También puedes encontrar algunos filtros montados en grifos y jarras filtrantes de agua que eliminan o reducen varios tipos de compuestos PFAS.

Sin embargo, la única forma de estar seguro de que un filtro de agua reducirá los PFAS es asegurarte de que está certificado para eliminarlos. Esto significa que el producto se ha sometido a pruebas independientes y se ha comprobado que cumple una norma aceptada específica para el contaminante. Los productos certificados son controlados y sometidos a pruebas de seguimiento por parte de la agencia certificadora para garantizar que el producto que adquiere el consumidor tendrá el mismo rendimiento que el producto que se sometió a las pruebas.

“Para eliminar un contaminante específico como los PFAS del agua potable, los consumidores deben elegir un dispositivo de filtración de agua que esté certificado independientemente para eliminar ese contaminante por un laboratorio reconocido”, afirma Jim Nanni, director asociado de pruebas de electrodomésticos de CR.

Entre las organizaciones de pruebas de terceros de renombre se incluyen National Sanitation Foundation (NSF), Water Quality Association (WQA), UL Solutions, CSA Group e Intertek (ETL). Los productos certificados llevarán un sello de la organización de pruebas.

Para un filtro que pueda eliminar PFAS, busca uno con el código NSF/ANSI 53 (o NSF/ANSI 58 para sistemas de ósmosis inversa), seguido de la afirmación del fabricante de que el producto puede eliminar PFAS. Algunas organizaciones, como NSF y WQA, permiten buscar productos certificados en sus sitios web.

Desconfía de los filtros que hacen afirmaciones rotundas sobre los PFAS sin pruebas de certificación, dice Nanni.

“Algunos productos pueden hacer afirmaciones sin fundamento”, dice Nanni. “Algunos pueden incluso mostrar un informe de pruebas que sugiere que apoya su afirmación. Pero ¿se trataba de una prueba legítima, de un laboratorio legítimo, de una muestra real del producto? E incluso si lo fuera, ese informe es un hecho aislado, no el seguimiento continuo que se produciría si un producto estuviera certificado”.

Filtros de agua que eliminan los PFAS

CR ha identificado los siguientes filtros de agua de nuestras calificaciones de rendimiento de filtros de agua como certificados para la reducción de determinados PFAS. Además, los 2 filtros para uso debajo del fregadero, Brondell Coral UC300 Three Stage y Aquasana AQ-5200, fueron sometidos a pruebas independientes de eliminación de PFOA y PFOS por CR hace varios años como parte de una investigación nacional sobre la seguridad del agua del grifo. Ambos modelos superaron nuestra prueba. La eliminación de PFOA y PFOS son indicadores de la eliminación total de PFAS. Sin embargo, la mejor manera de asegurarte de que cualquier filtro de agua que compres cumple sus afirmaciones sobre la eliminación de PFAS es comprobar si tiene la certificación actual de la NSF o la WQA.

Filtros para uso debajo del fregadero

Brondell Coral UC300 Three Stage

La opinión de CR: nuestro segundo filtro para uso debajo del fregadero mejor valorado, Brondell Coral UC300 Three Stage de 12 pulgadas de profundidad, también obtiene la puntuación más alta de CR en cuanto a mejora del sabor, reducción de olores y resistencia a las obstrucciones, y rinde casi tan bien como el líder de la clasificación en nuestra prueba de flujo. Está certificado por WQA según la norma NSF para la eliminación de PFOA y PFOS, plomo y cloro. Procesa hasta 600 galones de agua por cambio de filtro (utilizando un banco de 3 cartuchos, incluyendo un filtro de sedimentos, un filtro de precarbono y un filtro de bloque de carbón). Un indicador de fin de vida alerta sobre la necesidad de reemplazar los cartuchos, que cuesta aproximadamente $75 por año.

Aquasana AQ-5200

La opinión de CR: el Aquasana AQ-5200 está certificado para reducir PFOA, PFOS, plomo y cloro, según la norma NSF. También obtiene una puntuación comparable a la de los 4 mejores filtros para uso debajo del fregadero de nuestra clasificación en cuanto a mejora del sabor y reducción del olor. Pero no es el filtro más rápido que existe: En nuestras pruebas, tardó más tiempo que otros modelos para uso debajo del fregadero en filtrar un litro de agua. Dicho esto, no se nos obstruyó y es capaz de filtrar 500 galones antes de tener que cambiar el cartucho. Un indicador de la vida útil del filtro te avisa cuándo necesitarás cambiarlo, lo que costará unos $120 al año. El Aquasana AQ-4000, un práctico filtro montado en el grifo, también está certificado para reducir los PFOA y PFOS hasta 450 galones de agua antes de cambiar el filtro.

Filtros de jarra de agua

ZeroWater Ready-Pour ZD-010RP

La opinión de CR: la ZeroWater Ready-Pour ZD-010RP es una jarra filtrante de agua que funciona muy bien. Es el único modelo entre los 5 mejores de nuestra clasificación que cuenta con la certificación NSF para la reducción de plomo, cloro, PFOS y PFOA. También es muy bueno para mejorar el sabor del agua y reducir el olor. Encontramos que esta versátil jarra es resistente a las obstrucciones, lo que significa que fluirá de forma constante a lo largo del tiempo. Pagarás por esa eficacia con un costoso cambio de filtro de $78 al año. Pero es difícil pedir más a una jarra con filtro de agua cuya inversión inicial es inferior a $35.

ClearlyFiltered COMIN16JU025114

La opinión de CR: el ClearlyFiltered COMIN16JU025114 está certificado por la WQA para reducir los PFOS y PFOA y elimina el cloro y el plomo, según la norma 53 de la NSF. Es relativamente caro, cuesta $90, y no destacó en nuestras pruebas, obteniendo una puntuación global de solo 41 en nuestras calificaciones, pero es una de las pocas jarras que existen certificadas para eliminar PFAS. Obtuvo puntuaciones satisfactorias en la reducción del sabor y el olor, pero puede obstruirse con facilidad y tiene un flujo lento.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.