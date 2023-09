Chiquis Rivera se luce en shorts cacheteros durante su más reciente presentación en México

Chiquis Rivera ha vuelto a causar sensación en México, y ahora fue durante el Festival Arre, que se llevó a cabo en distintos escenarios del Autódromo Hermanos Rodríguez. La cantante lució su curvilínea figura al salir al escenario usando un atuendo compuesto por botas altas, shorts cacheteros y un jersey con el nombre de su gira –Abeja Reina– escrito al frente, sin olvidar su sombrero como complemento.

Horas antes de comenzar el show Chiquis cuidó todos los detalles durante el soundcheck, y muy contenta posó para varias fotografías que posteriormente publicó en Instagram, usando un enterizo color verde olivo y unas vistosas botas industriales. Emocionada, escribió. “ARRE, here we come! 🤠🎉 Listos para esta noche?!! Porque vamos con todoooo!!”

El próximo concierto de Chiquis Rivera será el 15 de septiembre en Scottsdale, Arizona. Ella actualmente promociona su primer álbum en vivo, grabado en el Lunario del Auditorio Nacional; en su cuenta de esa red social compartió el setlist del show, en el que destacan temas como “Horas extras”, “Ovarios”, “Mi problema”, y por supuesto, “Porque soy abeja reina”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

