Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de septiembre de 2023

Piscis

¡No te ahogues en un mar de emociones, Piscis! Este mes, usa tu intuición para tomar decisiones, pero no dejes que las emociones te arrastren. Mantén los pies en la tierra mientras navegas por las aguas del corazón. Podrías sentir culpa de errores pasados, cierra círculos, sana heridas y vuelve a iniciar. Nuevos amores se visualizan, una amistad muy cercana te dará una gran sorpresa. Aprende a convivir más con tu familia, no descuides ese círculo tan importante, recuerda que al final ellos son los que siempre estarán ahí apoyándote en todo. Mejoras en el trabajo, ve pensando en un negocio, pues sería buena opción para mejorar tus ingresos. Cuida un chorro tu alimentación pues estará muy vulnerable a subir un poco de peso en estos días, la vida te llenará de sorpresas increíbles en estos días, es posible que una persona a través de la distancia te haga sentir muy especial, aprende a valorar a quien siempre ha estado ahí cuando ya todos se han ido. No temas a criticas tontas que lleguen a tus oídos ten presente que si la fregada gente habla es porque quiere ser como tú, debes aprender a que se te resbale todo y no tomarte tan apecho lo que las demás personas dicen sobre ti.

Acuario

Deja de nadar en el océano de tus pensamientos, Acuario. Este mes, saca esos pensamientos creativos y revolucionarios y compártelos con el mundo. Tu mente es una joya brillante, ¡hazla brillar aún más! Amores del pasado podrían regresar en cualquier momento y demostrarte el error que cometieron al separarse. Es importante que ya te dejes de tanta mamada y fregadera, pon los pies en la tierra y deja de vivir en las nubes. Ten cuidado con amistades que solo te buscan cuando lo necesitan y después ni la geta asoman. Muchas de las cuestiones que te suceden se deben a tus errores del pasado, podrías cometer una indiscreción con una persona que es muy importante para ti. Un amor del pasado regresa a tu casilla para demostrarte que ha cambiado, recuerda que la última decisión es tuya y si tanto trabajo te ha costado dejar eso atrás no vale la pena volver abrir viejas heridas. Hay posibilidades de un viaje o de salida de tu ciudad, se visualizan, fiestas, borracheras y convivios familiares, disfruta lo que tienes en estos momentos y deja las tristezas para otro día, pues no sabes si mañana estarás en condiciones de ser feliz.

Capricornio

¡Deja de ser tan serio, Capricornio! Ríete un poco más y diviértete. No todo en la vida es trabajo y deberes. La risa es la mejor medicina, así que tómatelo con calma y disfruta. Sabrás identificar con facilidad tus amistades falsas, ya sabes lo que tienes que hacer, a la fregada que bastante tienes con tus pedos para tener que lidiar con ellas. No te exijas más de lo que puedes cumplir, ponte metas a corto plazo para que no te decepciones del cumplimiento de estas al ser tan ambiciosas. Estuviste de rodillas pero la vida te brinda otra oportunidad en la cual sino te pones vivo o viva podrías sufrir otra decepción amorosa la cual será muy complicada. Vienen cambios muy perros en tu vida pues por fin lograrás despertar de la estupidez en que habías vivido. Se visualiza enfermedad y recuperación por parte de familiar en tu escenario. Necesitas ponerte las pilas y someterte a un régimen alimenticio adecuado pues vienen problemas de anemia, sobre peso y hasta problemas gástricos! No descuides tu salud por el trabajo, recuerda que para todo hay tiempo.

Sagitario

¡No te escapes de tus responsabilidades, Sagitario! Este mes es el momento de atar cabos sueltos y enfrentar tus compromisos. Tu espíritu aventurero es genial, pero no ignores tus deberes. Aprende a labrar tu felicidad y que nadie constituya un motivo para que te detengas en tu camino. Podrías estar algo aturdido por la salud de un familiar o por una situación que tiene que ver con tu trabajo o amigos, dale tiempo al tiempo y confía en Dios que todo va seguir su cauce. Estas en una etapa bien perra pues ya no sabes qué esperar de la vida, te has decepcionado de muchas personas y te resulta difícil volver a confiar y creer en el amor y tienes toda la razón. Si te busca quien en el pasado ya te dañó ten cuidado pues sus intensiones no son buenas, volverá poco a poco a querer entrar en tu corazón debido a su fracaso amoroso. Probabilidades de viaje a una playa o ciudad colonial. Amores del pasado sanarán después de tantos dimes y diretes, no esperes más de esas personas que te dañaron la vida, necesitas pensar más en ti y darte cuenta que solo te necesitas a ti para estar bien y ser feliz. Si tienes una relación un viaje o fin de semana juntos podría ser la clave para superar alguna rencilla que pudo haber existido por celos, incomprensión y malos entendidos.

Escorpión

Abre tu corazón, Escorpio. Deja que las murallas caigan y permítete ser vulnerable. Las conexiones más profundas se forman cuando te muestras tal y como eres, sin secretos ni máscaras. Algunas veces te atontas mucho pues sueles esperar recibir lo mismo que das y ofreces. Cuida mucho lo que dices pues podría convertirse en chisme y salir perjudicado. Ya no esperes para mañana para ponerte las pilas e ir tras tus metas, que nadie te detenga pues este mes que inició se presta una oportunidad para cumplir tus objetivos. Deja ya de vivir de rodillas, a la fregada las personas que no te valoran o que solo te buscan por interés o por un rato. Ten cuidado con un evento que pasará en estos días pues te vas a decepcionar de una persona importante para ti. Déjate de chismes y no te metas en más problemas, si tus amistades quieren seguir de lengua suelta es muy su pedo, tu no caigas ene esas provocaciones o de lo contrario podrías meterte en un problemón del cual te será fácil salir pues te traerán en puros chismes. Tu paciencia será la clave para no caer en provocaciones y bufadas de otras personas, no vale la pena estar peleando solo para seguirle el juego a quien no tiene en qué gastar su fregado tiempo. Se aproxima un evento en el cual brillarás un chorro, te encanta llamar la atención y tener las miradas de la gente encima.

Libra

¿Indecisión, Libra? Este mes, toma el toro por los cuernos y toma una decisión, incluso si no es perfecta. La parálisis por análisis no te lleva a ninguna parte. Tú sabes lo que quieres, ¡ve a por ello! Amores se irán y otros vendrán si alguien no llegó contigo a tu presente ni a tu futuro sus motivos tendría, la vida nunca se equivoca y las personas que siguen a tu lado son las verdaderamente importantes. Te viene una relación sexual muy perra con una amistad y posibilidades de entrar en un negocio de compras y ventas. No te deprimas por sueños o metas que no has cumplido mejor ponte las pilas recuerda que nunca es tarde, el pedo tuyo será siempre la flojera y la falta de confianza en ti. La vida te pondrá un prueba muy perra para que recapacites y te des cuenta lo que tienes a tu alrededor y no has aprovechado, basta de mendigar migajas de cariño y atención por personas para las que no significas nada, es momento de ver por ti y las personas que siempre han estado contigo.

Virgo

Basta de perfeccionismo, Virgo. No todo tiene que ser impecable. Aprende a abrazar los pequeños errores y a soltar el control. La vida es desordenada, pero hermosa en su imperfección. Aprende a devolver lo que recibes y a recibir lo que das en la vida. Si ya tienes una relación esfuérzate por complacer a tu pareja pero también por exigirle lo mismo que tu le das cada día. Eres bien tonto algunas veces y te gana tu corazón, deja de sentir tanta lastima y compasión por otras personas que no meterían ni una uña al fuego por ti. Es momento de un cambio de look y ponerte las pilas en el gym y dieta, urge un cambio de imagen que te haga enamorarte y quererte y valorarte un friego y darte cuenta que quien de verdad te quiera va tener que pagar tu precio, eres de un solo amor, pero ahorita no estas para eso sino para conocer colores y sabores y darle gusto al gusto. Chismes de familiares serán el pan de cada día y una que otra discusión podría presentarse debido a malos entendidos. No te compliques la vida y vive más ligero los días, ten presente que mientras tengas vida y salud podrás lograr lo que te propongas.

Leo

Este mes es tu momento de brillar aún más, Leo. No te conformes con ser el centro de atención, ¡sé el director de la obra! Tus habilidades de liderazgo están en su punto máximo, así que lidera con pasión y determinación. Cambios drásticos en tu economía, podrías salir de una deuda gracias a un dinero extra, no gastes lo que no tienes y no inviertas en cuestiones que sabes que no te dejarán ninguna ganancia. Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa mucho no te ausentes tanto de su vida. Tu buen corazón siempre será tu mejor clave para lograr atraer personas a tu vida sin embargo, a veces eres calzón flojo pues no tienes llenadera, no andes de más y más si ya tienes quien te rellene la concha, recuerda que el karma es muy perro contigo y podría devolverte cada golpe que tu sueltas a los demás. Ten presente que no es que el amor no se haya hecho para ti, el problema está en que desconfías tanto del que cuando lo tienes enfrente no sabes aprovecharlo y disfrutarlo por estar pensando en qué momento te podría traicionar como lo hicieron otros anteriormente.

Cáncer

¡Es hora de poner límites, Cáncer! No puedes ser el pañuelo de lágrimas de todos. Cuida de ti mismo y aprende a decir “no”. No te dejes llevar por la marea de las emociones de los demás. Quien te la haga la paga y tu imagen de ser luz y nobleza solo existirá para esas personas que te traten bien, pues entras en una etapa en la que no permitirás que nadie se sobre pase o lastime. Ya no temas a lo que viene, la vida te pagará lo que te quedó a deber en el pasado, te haz hecho de corazón muy duro y te has convertido en alguien muy fuerte que ya no cree tan fácil en las personas, se requirió que te mintieran, traicionarán y tiraran al suelo para que pudieras convertirte en lo que eres hoy, no guardes rencor agradece pues gracias a esos golpes lograste salir a flote y convertirte en una persona más segura y cabrona. Los sueños se cumplen, y lo que has pensado y soñado comenzará a hacerse realidad. No dudes más del amor de la persona que está a tu lado o estás complicando la relación al punto que tu pareja se canse de tantas dudas y decida ponerle fin a esa relación. Una posibilidad de viaje se aproxima a finales de mes Te sentirás tenso o tensa y melancólico al finalizar los días pues muchas de tus metas y sueños no han logrado realizarse.

Géminis

Deja de ser una mariposa social este mes, Géminis. Concéntrate en lo que realmente importa. Es hora de profundizar en tus relaciones y encontrar la verdadera conexión. Deja de saltar de flor en flor y cultiva algo más duradero. Cierra ciclos del pasado pues hay heridas que no han sanado por completo. Por fuera muestras ser una persona muy fuerte que logra lo que se propone pero por dentro estás lleno de sentimientos y eres un pan de Dios muy débil. No confíes más en quien solo te dañó y busca cuando necesita de favores, a veces das todo y más por personas que lejos de ayudarte o beneficiarte en tu vida solo te traen dolores de cabeza y disgustos. Si tienes una relación no seas tan exigente ni trates a tu pior es nada como un títere, eres de carácter fuerte y siempre se ha de hacer lo que tu digas pero llegas a un extremo en que pretender mover a tu pareja a su imagen y semejanza convirtiéndote en el sexo fuerte de la relación. A veces te quejas de la vida que llevas pero no haces ni madres para cambiar eso, sueles ser una persona muy intensa y de carácter muy fuerte al punto de que no te dejas fregar por nadie, esas actitudes te han ayudado a llegar donde estas, no permitas que nadie te cambie tu forma de ser pues es la esencia que te definirá siempre.

Tauro

Relájate, Tauro, no todo es trabajo. Es hora de disfrutar de los placeres terrenales. Date un capricho, come algo delicioso y tómate un descanso merecido. La vida no es solo trabajo, es también disfrutar del mundo. Eres fuerte pero cuando eres traicionado sueles irte al pozo y no hay quien te saque de ahí, aprende a levantarte solo y darte cuenta que no necesitas de nadie pa ser fuerte y lograr lo que te propongas. Déjate de tonterías y lamentaciones tontas, lo que fue ya fue y ya paso,concentra tu energía en mejorar aspectos de tu vida que lejos de beneficiarte solo te han dañado la existencia. Aprende a soltar y dejar ir, no permitas que la persona que esté a tu lado sea a la fuerza, recuerda que un bulto nomas de adorno no te sirve ni pa presumir ni para ir a fregar a su madre. Valorate y amate más y no sigas mendigando cariño o amor por alguien que no tiene la más mínima intensión de tenerte a su lado. Cuídate un chorro de la monotonía si tienes una relación pues entrarás en una etapa muy perra en la cual tu relación podría verse afectada debido al cansancio de rutina. Necesitas innovar y ponerte de una buena vez las pilas, vete a un hotel o hagan cosas que hacían cuando se conocieron para hacer más intensa la relación y darle un giro de 180 grados.

Aries

¡Arriésgate, criatura! Este mes es el tuyo para ser valiente y tomar decisiones audaces. Si esperas a que te sirvan las oportunidades en bandeja de plata, te quedarás esperando. La vida premia a quienes se atreven a dar el primer paso. Semana más descansada, entras en un ciclo de paz interior y comprensión. A la fregada gente negativa que quiera sacarte de tu circulo de armonía, llegarán personas a tu vida que solo buscarán fregarte o hacerte sentir mal, necesitas aprender a diferenciar personas bueno y gente doble cara pues podrían traicionarte al punto de volver a sufrir como lo hiciste antes. Ten cuidado con tu pareja en caso de tener pues ha dudado de tu cariño y amor. Eres un corazón débil y eso es algo que no puedes evitar, te preocupas por todo mundo pero no haces nada por estar bien tu, ya no sigas martirizándote por gente que no te valora, ármate de actitud y pon todo de tu parte para lograr estabilidad y felicidad en tu vida sin necesidad de tener un bulto a tu lado. En la medida en que aflojes podrás ir probando de todo y convencerte sobre qué decisión tomar, la vida se hizo pa gozars y disfrutars de ella, déjate de monjigaterías y disfruta lo que tienes, que te valga madres las opiniones de otras personas pues al final de cuentas ellos no te dan pa el gasto ni pa tus chingados gustos.