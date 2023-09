NASA logra producir oxígeno en Marte suficiente para mantener con vida a humano durante tres horas

El explorador Perseverance de la NASA ha logrado producir en Marte oxígeno suficiente para mantener con vida a un astronauta durante tres horas. Utilizando su dispositivo Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) el rover logró convertir dióxido de carbono en oxígeno.

En episodios periódicos durante dos años, ha logrado así generar 122 gramos de oxígeno, según la NASA, a través de la extracción de átomos de oxígeno del CO2 del que está constituida el 95% de la atmósfera de Marte.

