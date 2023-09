Anette Cuburu habría recibido jugosa fortuna por su breve paso por Telemundo

El pasado viernes les contamos que la conductora mexicana Anette Cuburu acabó una muy corta participación del programa “Hoy Día” de Telemundo. Y ahora salió a la luz la supuesta cantidad por la semana que fue conductora del show matutino.

De acuerdo a medios como el Heraldo de México, la exconductora de “Venga la Alegría” habría recibido una auténtica fortuna como pago por esta breve participación. Incluso aseguran que la cadena Telemundo busca convencerla para que se una de forma definitiva al exitoso programa de revista.

¿Por qué Anette Cuburu estuvo sólo una semana en Telemundo?

Resulta que la también presentadora mexicana Penélope Menchaca estuvo de vacaciones y fue suplida por la exestrella de TV Azteca, quien, como de costumbre, tuvo un excelente desempeñó ante las cámaras y demostró por qué es una de las conductoras más cotizadas de la industria del espectáculo.

Desde sus redes sociales, Anette Cuburu dejó claro que su aparición en “Hoy Día” sería meramente por unos días. Pues fue invitada al programa por Sandra Smester, una de las altas ejecutivas de Telemundo que hasta hace unos meses se desempeñó como directora de contenidos en TV Azteca.

Justamente esta cercanía entre Cuburu y Smester, dio pie a que medios mexicanos aseguraran que por eso mismo Telemundo estaría buscando que Anette se quedara con ellos, para que sea de forma definitiva su participación en el programa que se graba en Miami, Florida.

Al término de su participación en el show matutino, Anette dedicó un sentido mensaje en redes sociales para despedirse de este programa y la oportunidad.

Frente a sus más de un millón de seguidores en Instagram la expresentadora del programa “Hoy”, agradeció a sus compañeros de Telemundo y a los millones de televidentes por acompañarla como conductora durante esta semana. Al parecer su aventura por la cadena del extranjero solo fue momentánea.

“Gracias por esta semana de sueño, no dejen de luchar”, escribió la conductora.

Ante esta situación, los seguidores del matutino “Hoy Día” pidieron a la producción que integre de manera definitiva a Anette Cuburu, pero hasta el momento se desconoce si la petición será escuchada o solo fungirá como presentadora invitada.

¿Cuánto recibió Anette Cuburu por su breve participación en Telemundo?

Dicho medio también dio a conocer que Anette, quien también fue conductora por una breve temporada del programa “Hoy”, habría recibido un pago de 25 mil dólares por una semana de trabajo en “Hoy día”.

Lo cual, es una auténtica fortuna, no obstante, es importante señalar que dicho dato no ha sido confirmado de manera oficial por alguna de las partes involucradas. View this post on Instagram A post shared by Anette Cuburu (@anetteoficial)

Este costo, aseguran que fue muy superior al que se acostumbra a dar a los talentos de apoyo de este tipo. Por lo que se ha especulado que esto fue un guiño de la producción para poder convencerla de que se integre de forma definitiva al programa.

Pero el sueño de Telemundo de quedarse con Anette se vendría abajo, pues Cuburu todavía pertenece a TV Azteca. Y medios mexicanos aseguran que está por arrancar un nuevo y ambicioso proyecto que le daría un giro a su carrera. View this post on Instagram A post shared by Anette Cuburu (@anetteoficial)

Sin embargo, no ofreció muchos detalles al respecto, además, en esa ocasión refirió que al único lugar al que no iría es a Televisa pues no se sintió cómoda con el trato que recibió durante su estancia en dicha empresa donde formó parte de “Hoy” junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Sigue leyendo:

La mexicana Anette Cuburu anuncia su salida de Telemundo tras una semana ¡No duró nada!

Ex conductora de “Hoy” había revelado que Andrea Legarreta tenía problemas en su matrimonio con Erik Rubín | VIDEO

Andrea Legarreta habla sin filtros de sus problemas con Anette Cuburu

VIDEO: Anette Cuburu habría revelado que el esposo de Inés Gómez Mont es bisexual

¿Anette Cuburu y Andrea Legarreta están peleadas?

Anette Cuburu aclara si tiene una relación con Raúl Araiza

Raúl Araiza y los rumores de su nuevo amor… ¿es Yanet García?