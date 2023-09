La mexicana Anette Cuburu anuncia su salida de Telemundo tras una semana ¡No duró nada!

La conductora mexicana Anette Cuburu esta vez sorprendió a sus fans y se robó los reflectores después de dar a conocer un inesperado mensaje. Pues compartió que llegaba a su fin a su faceta como conductora del programa matutino “Hoy Día” de Telemundo.

Apenas fue a principios de esta semana cuando “La Güera”, como se le conoce popularmente en la farándula, sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al subir una fotografía que suponía su regreso a la pantalla chica tras su repentina salida del elenco de “Venga La Alegría”.

Pues Anette escandalizó las redes sociales al compartir una fotografía desde el foro de televisión del programa “Hoy Día”, transmitido por Telemundo.

Esto desató la euforia y los cuestionamientos de sus fans, pues no entendieron la decisión de regresar a los matutinos después de salir de los pasillos de TV Azteca.

Todo parecía que seguiría viento en popa, hasta que Anette Cuburu reveló este viernes de manera sorpresiva en redes que su situación en Telemundo cambió de manera radical después de que la conductora subiera una publicación con la que supuestamente puso fin a su historia como integrante del elenco de “Hoy Día”.

Frente a sus más de un millón de seguidores en Instagram la expresentadora del programa “Hoy”, agradeció a sus compañeros de Telemundo y a los millones de televidentes por acompañarla como conductora durante esta semana. Al parecer su aventura por la cadena del extranjero solo fue momentánea.

“Gracias por esta semana de sueño, no dejen de luchar”, escribió la conductora.

Ante esta situación, los seguidores del matutino “Hoy Día” pidieron a la producción que integre de manera definitiva a Anette Cuburu, pero hasta el momento se desconoce si la petición será escuchada o solo fungirá como presentadora invitada.

A inicios de esta semana Anette Cuburu confirmó que se integraría al matutino “Hoy Día” de manera momentánea para ocupar el lugar que dejó Penélope Menchaca, quien disfrutó de una semana de vacaciones.

Anette habría dejado entrever en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, que Legarreta tenía un matrimonio infeliz y por eso quería afectar el suyo.

Así recordó Cuburu su paso en 2008 por el matutino de Televisa. Y confesó que no la pasó nada bien durante su estancia, dejando entrever que una de las personas que le hizo la vida infeliz es Andrea.

“Yo estaba en una situación muy comprometedora en ese momento porque mi jefe era mi esposo, y por ello en ese momento a ellas se les hizo fácil no sólo meterse en mi vida profesional sino también personal. Esas dos mujeres se metieron en mi vida y así les fue y así les va a ir, y no por mí, porque el karma es así. Yo soy muy feliz ahora, ellas son muy infelices, se les ve en la cara. Así se pagan las cosas. Ni siquiera les dan las fechas, no tenían pruebas ni argumentos, sólo fue lo que una tipa amargada que está infelizmente casada con alguien que no quiere inventó, entonces sólo te queda esperar que el karma haga lo suyo”. ANETTE CUBURU