Exesposa de Pablo Lyle, Ana Araujo, hizo público su noviazgo con el fotógrafo Marco Levin

La vida de Ana Araujo dio un giro inesperado tras el juicio y la sentencia de su expareja, el actor Pablo Lyle, a 5 años de prisión y 8 meses de libertad condicional. A pesar de las dificultades que enfrentó, Ana parece haberse dado una nueva oportunidad en el amor.

Ana Araujo, conocida por ser la esposa de Pablo Lyle, ha tenido que lidiar con la atención mediática y las críticas desde el inicio del proceso legal de su exmarido. Además, ha tenido que reorganizar su vida junto a sus dos hijos en México.

Sin embargo, Ana Araujo ha demostrado una gran fortaleza al aceptar lo sucedido y enfocarse en las oportunidades que tiene por delante. En un valiente paso hacia adelante, compartió en sus redes sociales su nuevo romance con el reconocido fotógrafo Marco Lavin.

“Simples placeres de la vida. Oaxaca, México”, escribió la exesposa de Pablo Lyle en Instagram con una imagne donde se ve abrazando y besando al fotógrafo y estilista.

Aunque fue Ana quien primero hizo público su noviazgo, la revista ‘Caras’ confirmó oficialmente esta relación en una publicación que se volvió viral en Instagram. Esto generó diversas reacciones por parte de los seguidores de Pablo Lyle.

Pablo Lyle y Ana Araujo mantienen buena relación

Algunos usuarios expresaron sus opiniones críticas sobre la decisión de Ana de rehacer su vida amorosa, especialmente porque ha pasado poco tiempo desde que Pablo Lyle recibió su sentencia.

La vida de Ana Araujo continúa, y su nueva relación con Marco Lavin marca un nuevo comienzo en su camino. En la entrevista que dio a la revista Caras México, la chef habló de su relación actual con el actor.

Ana Araujo y Pablo Lyle | Mezcalent.

“Yo sé que va a ser mi apoyo y siempre va a ver por nuestros hijos; incluso a la distancia y en su situación sigue estando presente y apoyándonos. La verdad es que escogí muy buen papá para mis hijos y va a ser mi equipo siempre. Estoy muy agradecida de que apareció en mi vida”.

Ana asegura que es justamente Pablo quien la ha ayudado y enseñado a seguir adelante y a ser felices, pues gozan de lo que él no tiene, que es la libertad. Por eso les ha enseñado a valorarla y ella sigue para apoyarlo en todo desde esta nueva etapa.

Las palabras de Ana Araujo en el juicio de Pablo Lyle

Pablo Lyle lloró en pleno juicio antes de que le diera la sentencia de 5 años de prisión y 8 meses de libertad de provisional, esto ante las palabras de Ana Araujo.

“He sido testigo de su dolor. Quiero decir que estoy muy orgullosa de ti, Pablo. Porque para todos puede ser fácil juzgar una reacción inconsciente de unos cuantos segundos que no te definen como persona, pero no todos pueden ver lo que yo he visto…”, destacó su calidad humana, su empatía y sobre todo su arrepentimiento.

Pablo Lyle fue el último en hablar y pidió disculpas a la viuda de Jesús Hernández, el hombre que falleció después que golpeara su cabeza contra el suelo producto de una discusión en plena vía con Lyle. No cabe duda que, después de ese momento, la vida nunca volvió a ser la misma para ninguno de los involucrados.

Sigue leyendo:

·Viuda de víctima de Pablo Lyle hace súplica para no dejar que deporten al actor mexicano

·Caso Pablo Lyle: juez desestima moción en contra de su cuñado y no podrá ser demandado

·Pablo Lyle teme por su vida en prisión y eso habría afectado su salud

·Esposa de Pablo Lyle comparte reflexión a una semana de la condena del actor

·Sherlyn asegura que pronto visitará a Pablo Lyle en prisión: “Vamos a estar para él”