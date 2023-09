Flor Bromley: ‘Aventuras’ hace las rutinas divertidas

Cualquiera diría que las rutinas son aburridas. Pero no para Flor Bromley, que encontró una fórmula para hacerlas divertidas y amenas.

“Pensé en mi hijo de 3 años”, dijo Flor acerca de “Aventuras”, su nuevo disco infantil. “En cómo hacer los momentos más divertidos, más que rutinarios”.

Eso es más importante aún si se piensa en que los padres solo tienen 18 años para disfrutar a los hijos, pues, en el mejor de los casos, es a esa edad cuando los chicos dejan la casa paterna para irse a estudiar.

El disco está enfocado en niños de 0 a 7 años, y eso porque su púbico más joven le pedía música más infantil. Pero eso no quiere decir que los que sobrepasan esta edad no pueden escuchar las canciones. Flor, inmigrante peruana afincada en Nueva York, tiene influencias de muchos otros ritmos, como el ska —que le encanta—, el merengue y el rock.

Todos estos y otros géneros modernos están incluidos en sus canciones.

“En Perú estaba expuesta a la radio y me gustaba todo tipo de música”, dijo. “La pongo en el álbum para que tanto los niños como los adultos estén dispuestos a escuchar; si a los padres no les gusta mi música no van a llevar a sus hijos a mis conciertos”.

Además, otro aspecto de su estilo es que las canciones tienen que ser globales, que se puedan escuchar en cualquier parte del mundo y que la disfruten personas de todas las culturas.

En esta ocasión, Flor decidió editar dos discos por separado, uno en español y uno en inglés, en lugar de uno bilingüe. Esto porque el público que no habla inglés es más proclive a comprar un álbum solo en español. Ambos discos ya están en el mercado.

“Es un disco infantil pero a los adultos les va a encantar”, dijo.

Además de su carrera como intérprete, Flor está preparando un par de libros para niños inspirados en algunas de sus canciones, como “Chango Mango”, de su disco “Pachamama”.