Horóscopo de hoy de Nana Calistar de 14 de septiembre de 2023

PISCIS

Tu carácter será tu mejor arma pa dañar a quien te quiera ver la cara, ten cuidado porque sin darte cuenta podrías afectar a terceras personas. Si ya tienes una relación dedica más tiempo a tu pareja, el trabajo no lo es todo y tiene que haber tiempo para todo sobre todo para lo que más te importa. Ten cuidado con amor del pasado que retornará en cualquier momento y que van a traer algunas lágrimas más a tu vida. En cuestión de trabajo podrías perder un dinero o un proyecto o situación no salir del todo bien, no te compliques, todo tiene solución mejor habla en claro con tus superiores y no pidas de rodillas lo que por derecho te corresponde. Cuídate de chismes y de situaciones que tengan que ver con dimes y diretes, no te metas en chismes de vecindad. Aguas con celos en relaciones amorosas que podrían terminar en ruptura de relación. Un amor muy importante podría aparecer en cualquier momento en caso de estar soltero o soltera y con él un cambio que te va a ayudar o beneficiar mucho. En los negocios viene un dinero extra y un cambio laboral que te va a beneficiar muchísimo o al menos te dejará algo de ganancias.

ACUARIO

Recibirás noticias de una amistad que se había alejado de ti hace tiempo, pero en cualquier momento podría volver entrar a tu vida. Ten cuidado con lo que comes pues hay muchas posibilidades de infecciones estomacales en los próximos días, trata de no comer en la calle. Los celos y la inseguridad podrían hacerte cometer grandes errores, sino confías en quien tienes a tu lado, no tiene caso seguir ahí. Aprende amarte lo suficiente al punto de no necesitar nada de nadie solo de ti. Estrés laboral y cansancio, tienes que dormir más y dejar de pensar tanto antes de dormir, las cosas se van a dar conforme sea lo mejor para ti. Si sientes duda acerca de una decisión que tienes que tomar, ten calma y consúltalo con esas personas que son importantes para ti y te quieren sus consejos te harán despejar muchas dudas. Un nuevo amor podría surgir en estas fechas y podría llegar mediante una red social, comenzarás a desarrollar sentimientos por una amistad que estará muy al pendiente de ti en próximos días.

CAPRICORNIO

Recuerda que el agradecimiento siempre será la base medular de tu crecimiento personal, ser agradecido con la vida y con Dios por lo que tienes y te ha dado será la mejor manera de que tu actitud cambie y puedas recibir buenas energías a tu vida. Vienen problemas en el estómago como gastritis o colitis, bájale a las harinas, refrescos y picantes pues podrías terminar en el hospital. Si ya tienes pareja o amante deja de andar dándole atole con el dedo a otras personas, hay posibilidades que se te caiga tu teatrito y quedes expuesto o expuesta con tu pareja en turno. No te obsesiones con alguien a quien no le interesas o no te quiere en su vida, supéralo y ve otras opciones. Familiares te visitarán y pasarán buenos momentos en familia. Vienen días en los cuales puedes presentar problemas de ansiedad o estrés debido a la carga laboral, llévate las cosas con calma y no te preocupes las cosas se van a dar poco a poco. Te enterarás de chismes que han estado ladrando unas disque amistades, que no te afecten que no vives ni comes de ellas.

SAGITARIO

En cuestión de amor debes aprender a no depender de ninguna persona pues cuando esta se vaya te quedarás con las manos vacías y caerás en esas tontas depresiones a las cuales cada día estás más acostumbrado o acostumbrada. Recuerda que tu carácter ha sido formado con base en la vida que has llevado, algunas personas no les parece tu forma de ser, pero al final si te quieren te aceptarán con todos tus defectos y ni modo, nadie ha vivido y pasado lo que tú. Problemas con pareja de los cuales se resolverán por ayuda de una tercera persona. Un chisme muy fuerte sobre tu familia podría dañarte y podría salirse de control. Es necesario una mayor comunicación con el ser supremo para que puedas encontrar esa paz y estabilidad que has estado buscando. Ten mucho cuidado con una persona de tez blanca pues podría ocasionarte problemas con tu pareja en caso de tener, podría meter cizaña y chismes. Es momento de enfocar tu energía en tus sueños y metas y hacer un lado todo lo que no sirve y no funciona, cuidado con amores de una noche los cuales pudieran confundirte.

ESCORPION

Aguas con el insomnio, necesitas no pensar fregaderas antes de dormir porque podrías desestabilizarte. No mal gastes tu tiempo en situaciones que no te dejen nada bueno, te has alejado de personas que deberían de estar siempre en tu vida y podrías lamentarlo pues cuando quieras regresar las puertas no serán abiertas para ti. Que te valga mauser opiniones de otras personas pues tu eres el o la única responsable de tus cosas y destino. Viene posibilidades de que te ofrezcan un nuevo trabajo con mejores ingresos, eso sí, no sueltes lo que tienes hasta tener bien asegurado algo mejor. Es momento de creer y confiar en ti y en tu capacidad de lograr lo que deseas, no te dejes llevar por chismes de personas que no han construido nada en sus vidas, amores del pasado presente y un cambio de casa se aproxima. No temas a una oportunidad de negocios que te estarán ofreciendo en estos días, te podría ayudar a incrementar notablemente tus ingresos. No gastes tanto en tonterías que no necesitas porque estas por entrar en una etapa económica con algo de carencias y ciertas dificultades.

LIBRA

Si tienes una relación ten presente que no todo deben de ser palabras sino también hechos, muéstrale a tu pareja lo que sientes con detalles y acciones que fortifiquen el amor que sientes. La vida te pondrá en una situación algo complicada, pero será para reacciones y no sigas atontándote por los mismos errores de siempre. Amor a la distancia comienza a revivir, empezarás a sentirle sabor a la vida. Quiérete y amate como eres, pero no descuides tu cuerpo que es el único que tienes pa toda tu vida, invierte en él y pronto verás los resultados que buscas. Una oportunidad de un negocio de compra y venta es ideal para mejorar tus ingresos aprovecha las oportunidades que se presenten. Es momento de cambiar mucho tu carácter y ser más positivo ante las situaciones de la vida, recuerda lo que eres y lo que vales como persona, agradece a Dios cada día por las oportunidades y aprovecha para conectarte con el y así tendrás más de lo que piensas que mereces. Has planeado un viaje y está por materializarse, aprovecha tu tiempo, dinero y vida para disfrutar con quien más quieres estos días, recuerda que la vida es corta.

VIRGO

Aprovecha esta racha de buena suerte para realizar tus planes y comenzar a preocuparte por tu apariencia, haz ejercicio, cuida tu alimentación y ve un poco más por ti antes que por las demás personas. Necesitas comer más fibra y tomar más agua pues podrías sufrir problemas de estreñimiento. Ten cuidado con esperar algo que no va a llegar de la persona incorrecta. No te dejes llevar por chismes que no te suman nada a tu vida, los próximos días serán importantes en el área de los dineros. Aprende a decir que no y a confiar en esa capacidad que tienes para lograr lo que deseas. Siempre buscando la perfección a toda costa y medida, no te dejes manipular por personas sin cerebro que solo buscarán fregar tu día o desestabilizar la poca paz que te cargas. Eres un ser muy tranquilo, pero cuando te haya tu hilo negro no hay quien te detenga sueles destruir todo a tu paso cuando se meten con tus macetas. Si sientes necesidad de buscar a alguien del pasado porque quedaron cosas pendientes por decirle, búscale y dile lo que siente, no te quedes con ganas de nada pues a la larga todo ese rencor, odio y tristeza será responsable de enfermedades, estrés y ansiedad. Vienen días de muchos cambios importantes en los cuales comenzarás a sentirle sabor a la vida, pero sobre todo comenzarás a disfrutar un poco más.

LEO

Si ya tienes una relación unas amistades de tu pareja le han metido chismes sobre ti que pudiera ocasionar cierto conflicto o problemas. Debes de cuidarte mucho de las personas que te rodean porque no te ven con buenos ojos y buscarán la manera de dañarte o afectarte de mil formas. Cuida mucho tu relación en caso de tener una pues podrías caer en celos tontos a causa de tus inseguridades que vienes cargando de infidelidades pasadas o relaciones. Habrá quien te va a meter el pie o andar de hocico suelto estos días buscando la manera de fregarte o hacerte sentir mal, ni te tomes el tiempo en responderle pues son personas que ni vida tienen y solo buscan la manera de fregar a alguien. Cuidado con esas amistades que son muy de buscarte solo para la borrachera o cuando necesitan algo, pero no son capaces de ver cuando requieres de un consejo, un hombro o una palabra para sanar tu alma. Cuida tu salud y ve más por ti que en estos momentos eres lo más importante. No te dejes manipular por nadie y busca la manera de acercarte al ser supremo para encontrar la paz y estabilidad que has estado buscando y añorando.

CÁNCER

Estas en una etapa en la cual tu físico comenzará a importarte mucho, no descuides esa oportunidad y échale ganas al gym y la dieta pues en muy poco tiempo verás los resultados. Vienen días en los cuales tu amor propio cobrará relevancia y comenzarás a preocuparte un poco más por ti antes que por los demás. Cuidado con gastos innecesarios, sino lo ocupas no lo compres o de lo contrario solo perderás dinero. Si una vez viviste de rodillas no tienes por qué volverlo hacer, a veces te faltan productos de gallina para darte cuenta de que no hay necesidad de mendigar, cariño, atención ni amor por nadie. Ten presente que en la medida que busques encontrarás. Tus esfuerzos y dedicaciones se verán reflejados en los próximos días, lograrás conseguir algo por lo que estabas luchando y buscando desde hace mucho. Posibilidades de arreglar documentos o hacer algún trámite en estos días. No todo en la vida es trabajo, no descuides tanto a tu familia y no busques fuera de casa lo que tienes ahí. No te dejes manipular por terceras personas y menos si estas dentro de una relación porque eso lo puede complicar todo.

GÉMINIS

No te estreses ni pienses en cosas que no son y menos si no lo han visto tus ojos, recuerda que la gente con tal de fregar inventa puras tonterías. Un viaje familiar podría darse en las próximas fechas. Ten mucho cuidado de una amistad muy cercana a ti pues andará dejándote en mal con otras personas. Una amistad tuya te va a buscar en estos días para que le des un consejo. Habrá momentos del día en que te sientas bien perdido o perdida y no sepas que camino agarrar, ten en cuenta que muchas de tus malas decisiones son por no conectar el cerebro con el corazón. No permitas que tu falta de actitud y ganas te dañe tus proyectos, tienes todo para lograrlos el problema es que te desespera no ver resultados pronto. Vienen momentos del día en los cuales comenzarás a pensar mucho en tu pasado y eso podría generarte cierto conflicto, debes de aprender a soltar y dejar ir para no seguir ahí ni depender de nadie. Cuida mucho tu autoestima porque parece ser que esta muy dañada, la vida te llenará de oportunidades en todos los aspectos solo es cuestión que la sepas aprovechar de la mejor manera sin rendir cuentas a nadie y haciendo lo que te gusta y lo que amas.

TAURO

Ya no temas a cambios, requieres dejarte de huevonerías y ponerte las pilas, muchas energías negativas que te cargabas han disminuido mucho y el poder divino te protege. Tendrás noticias de expareja, pero solo te van a salar y arruinar tus días, no tomes en cuenta esas cuestiones tontas, necesitas poner atención a lo que haces pues algunas veces actúas sin pensar y por eso vives regando el tepache. No cargues con responsabilidades que no son tuyas, deja que cada persona se haga responsable de su vida. Vienen momentos de cambios importantes en los cuales la economía comenzará a avanzar en tu vida, despréndete de todo lo que ha dolido y te ha causado problema. Amores de una noche se presentan y cambios laborales que te van a beneficiar. Sino tienes una relación podrías conocer a alguien que te va a mover mucho el tapete. Cada que requieras platicar con alguien busca a una persona verdaderamente cercana a ti, te has equivocado mucho con amistades falsas y podrían utilizar tu información en un fututo para dañarte. Cuídate las espaldas de compañeros de trabajo te tienen mucha envidia, en estas fechas recibirás una llamada o mensaje de texto que te pondrá feliz, amigo o amiga te buscará para contarte un chisme que solo te pondrá de mal humor.

ARIES

Te vas a enterar de una fiesta, reunión o evento al que no fuiste solicitado o solicitada. Un amor del pasado podría aparecer en estos días, define tus sentimientos, te darás cuenta de que has superado esas traiciones. No mendigues cariño o amor porque por eso siempre hacen lo que quieren contigo, recuerda que el que ama o da más es el que pierde en las fregadas relaciones. No pienses fregaderas que no son ni existen antes de dormir, el futuro es incierto, concéntrate en tu presente. Tienes que dar otra oportunidad a alguien ahora pon tú la condición, si te lo propones vas a fregar bien bonito y voltear la tortilla a quien una vez te hizo daño. Vienen días de cambios en los cuales debes enfocarte en tu futuro, comenzar a producir y generar ingresos los cuales te den esa estabilidad, paz y tranquilidad en tu día a día. No te dejes llevar por chismes de personas que buscarán afectarte con malos comentarios. Cuidado con amores de una noche y con personas que se te acercarán para obtener algo a su favor a cambio. No es momento de culpar a nadie de tus errores sino de hacerte responsable y buscar la solución para poder salir a flote.