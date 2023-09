La tapatía Alexa Grasso buscará retener su título mundial contra Valentina Shevchenko, ¿dónde y cuándo ver la pelea en Estados Unidos?

Alexa Grasso y Valentina Shevchenko protagonizan la cartelera deportiva más importante del fin de semana en que se conmemora la Independencia de México.

El 16 de septiembre, la mexicana pondrá en juego su título mundial de peso mosca del UFC, mismo que le arrebató hace unos meses a Shevchenko, quien buscará revancha contra la oriunda de Guadalajara en un día tan significativo para ella y sus compatriotas, por lo que será una pelea que sacará chispas y aquí te decimos cómo podrás disfrutar su transmisión.

El combate encabeza la cartelera de Noche UFC, que se celebrará en Las Vegas, un lugar reservado para los más grandes del deporte azteca, donde han tenido grandes victorias campeones como Julio César Chávez y Canelo Álvarez.

“La verdad me emociona muchísimo. Ahora me toca en una estelar, en un Fight Night y en el T-Mobile es parte de los sueños”, mencionó Grasso a Los Angeles Times hace unos días sobre la función.

La transmisión correrá a cargo de ESPN+ iniciará a las 6 p.m. ET / 3 p.m. PT y una hora más tarde arrancarán las seis batallas preliminares; los combates darán inicio a las 10 p.m. ET / 7 p.m PT.

Vale la pena recordar que en marzo pasado la peleadora tapatía sorprendió al mundo cuando derrotó a la exmonarca Valentina Shevchenko con un estrangulamiento en el round 4, cuando aprovechó un error de fracción de segundos y le dio la vuelta al combate que hasta ese momento estaba perdiendo.

Momento en el que Alexa Grasso derrota a Valentina Shevchenko en UFC 285. Foto: AFP vía Getty Images.

“Me interesa muchísimo qué va a hacer ella. Si va a querer pelear de pie, si va a querer ir al piso. No sé cuál sea su plan, por eso estoy entrenado de manera increíble, estoy cubriendo todas las áreas”, expresó Grasso, quien adelantó que llegará bien preparada porque sabe de la peligrosidad de la nacida en la Unión Soviética.

Cartelera completa de Noche UFC

Programa principal

– Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko: Título de peso mosca

– Kevin Holland vs. Jack Della Maddalena: Peso wélter

– Raúl Rosas Jr. contra Terrence Mitchell: Peso gallo

– Daniel Zellhuber vs. Christos Giagos: Peso ligero

– Fernando Padilla vs. Kyle Nelson: Peso pluma

Peleas preliminares

– Lupita Godinez vs. Elise Reed: Peso paja

– Roman Kopylov vs. Josh Fremd: Peso medio

– Edgar Cháirez vs. Daniel Lacerda: Peso mosca

– Tracy Cortez vs. Jasmine Jasudavicius: Peso mosca

– Charlie Campbell vs. Alex Reyes: Peso ligero

– Josefine Knutsson vs. Marnic Mann: Peso paja

