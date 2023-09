Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de septiembre de 2023

Piscis

Cuidado con lo que comentas con esas amistades podrías meterte en problemas son muy de ir y traer chismes. Cuídate de amistades falsas, traes personas de oquis en tu vida que no te ayudan en nada, pero bien que te quitan o solo te buscan para obtener algo de provecho. Oportunidades en el amor has tenido, pero te afecta tu pasado mientras no aprendas a soltarlo jamás lograrás avanzar ni a concretar nada estable. Ten cuidado con dar el sí tan rápido deja que la relación madure lo suficiente. Es momento de pensar en ti y de creer en ti pues solo así lograrás materializar cada uno de tus sueños, no te dejes llevar por el rencor, aprende a perdonar y a soltar a quien ya te soltó. El amor comenzará a manifestarse de muchas maneras y una de ellas será mediante tu familia, recíbelo y agradece lo que sucede. No te permitas caer por nadie ni pierdas el tiempo en cuestiones que no te dejan nada de provecho a tu vida. Este fin de semana estará cargado de cuestiones positivas que deberás de aprovechar, números de la suerte: 2 y 7.

Acuario

Grandes cambios y movimientos laborales se aproximan, no sueltes ningún trabajo hasta no tener asegurado el nuevo, la vida te colmará de grandes beneficios, pero eso va depender mucho de tus decisiones y de la manera en que te manejes en ese ambiente. Es momento de aprender de las situaciones del pasado para no volver a cometer los mismos errores, no te dejes llevar por chismes de amistades y menos de familia que lejos de ayudarte simplemente te pondrán de mal humor. Ten cuidado con cambios en tu economía los cuales pudieran afectarte a finales de este mes de septiembre. Días de mucha reflexión te sentirás algo decepcionado de varias personas que te han fallado en los últimos días, trata de que esas cuestiones no te afecten tanto, recuerda que la vida está llena de esas cuestiones, en la medida que aprendas a no esperar ya nade de nadie será en la medida que tu felicidad comiences a verla de manera completa. Viene la oportunidad de realizar un viaje con amistades el cual te ayudará a reflexionar y a relajarte y a darte cuenta de que vienes a este mundo a disfrutar y a vivir. Números de la suerte 4 y 3.

Capricornio

Cuídate de subidas repentinas de peso y de tu alimentación, has comido cosas que no te ayudan ni benefician en lo más mínimo. No es momento de deprimirte por cuestiones del pasado que ya lograste sanar, te gusta echarle limón a la herida y recordar situaciones que no vienen al caso. Aprende al mandar al carajo a personas que solo han abusado de tu confianza y te han tratado de manera negativa. No permitas que cambios bruscos en tu economía te afecten en la familia. Hay una persona que regresa del pasado y te pedirá una nueva oportunidad puede ser una amistad o un amor. No hables mal de tu familia por más lejana que sea, evita esos comentarios para que no te expongas a pleitos familiares. Tu personalidad es muy cambiante pues depende mucho de la persona que se encuentre contigo, sabes actuar de muchas maneras y por lo regular actúas conforme el tipo de persona que está junto a ti lo merezca. Podrías ser víctima de robo o perdidas de objetos pon mucha atención donde dejas las cosas. La vida te va a llenar de nuevas oportunidades para reconciliarte con quien estas distanciado pero tienes que ser muy cauteloso e inteligente pues podrías cometer los mismos errores que ya cometiste anteriormente.

Sagitario

La vida es corta, ya deja de perder tiempo con esas cuestiones y aplícate a resolver tu vida y cada una de tus cosas. Te viene un fin de semana lleno de cambios en los cuales deberás de enfocarte en las cuestiones positivas y hacer un lado cuestiones negativas que solamente te causan estrés y ansiedad. Aprende a perdonar, a soltar el pasado y a preocuparte por tu presente. Chismes al por mayor en tu trabajo si tú te dedicas solo a tus cosas no tendrás ningún problema, enfócate en tu trabajo y no te metas en camisa de once varas. Vienen días de mucha intensidad en los cuales podrías dañar a personas queridas pues te manejaras en un carácter de la fregada al punto de imaginarte y pensar cosas que no son. Recibirán noticia de familiares que tenías tiempo de no ver. Realizarás unos trámites. Deja de preocuparte por cuestiones vanas o por personas que no merecen que te preocupes por ellas. Amores de una noche retornan, no tienen nada nuevo que ofrecerte, pero si te mueven los calores éntrale al fin que no tienes nada que perder, solo no involucres el corazón. Cuidado con caer en la monotonía en relaciones amorosas porque eso podría llevarlos al fracaso.

Escorpión

fin de semana de cambios en los cuales debes de enfocarte en quererte más, en amarte más y en darte cuenta de que no necesitas de nadie para estar bien y para ser feliz. Despréndete de tu pasado y comienza a vivir una vida distinta en la cual la prioridad seas tú. Ten cuidado con tu corazón, tus sentimientos, tu forma de entregarte y creer en las demás personas, has estado muy lastimado y podría terminar sufriendo de más, necesitas empezar a reparar cicatrices y heridas del pasado antes de volver amar. Escucharás chismes acerca de ti que te pondrán de mal humor ya que vienen de amistades y algunos otros de familiares, que te valga y eso que no te afecte, no tienes por qué dar explicaciones de tu vida a nadie más que a quienes te den pa el gasto, aprende a que se te resbale lo que la gente piense, crean o diga acerca de ti, recuerda que el día en que aceptes tus defectos ese día los comentarios y tonterías de las personas dejarán de importarte. Es posible que reciba noticias de personas de tu pasado que en algún momento significaron mucho en tu vida, te darás cuenta que han quedado en el olvido y que ya no te afecta lo que suceda con ellos. Date la oportunidad de consentirte este fin de semana a solas o en pareja, pero disfrutar la vida y agradecer a Dios el estar aquí.

Libra

Una persona que te está empezando a interesar mucho empezará a sentir atracción por ti, necesitas ir mostrándole más interés pa que se anime a dar ese paso, no pierdas el tiempo y échale muchas ganas pues podrías terminar bien enamorado o enamorada inclusive con compromiso o boda en el próximo año. Aprende a mirar a las personas por el corazón, solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir con quien compartir tu vida. Es momento de cambios de última hora para que encuentres estabilidad sobre todo en el área emocional la cual ha estado algo deteriorada, comienza a pasar momentos en familia y disfrutar más esos momentos. Si regresa persona de tu pasado y ya esa persona te afectó anteriormente no permitas que lo vuelva hacer ahora, y si lo aceptas que sea para darle una sopa de su propio chocolate, y que no te estorbe en tus nuevos proyectos, ponle en su lugar de una buena vez. Podrías madurar mucho en estos días pues cierta situación que está por suceder te hará reaccionar y ver las cosas de otra manera. No te dejes llevar por chismes de vecindad que estarán al por mayor, hay personas que no te quieren ver bien y que buscarán la manera de afectarte con ciertos comentarios fuera de lugar. Cuidado con cambios de ultima hora en los dineros.

Virgo

Si esa persona no entra a tu vida y no deja tampoco entrar a nadie quítala de la puerta y que no estorbe. Aléjate de relaciones prohibidas, si esa persona que te gusta ya tiene pareja ni te metas porque terminarás envuelta o envuelto en escándalos, posibilidades de pérdidas materiales o de objetos. ¡Aprende a no mezclar siempre los sentimientos a la hora de que te la dejen caer o dejarla caer porque muchas veces ni adiós te dirán y terminarás muy enamorado o enamorada! Hay mucha envidia a tu alrededor y prueba de ello es que muchos planes no te salen como esperas, aprende a que se te resbalen los comentarios negativos, a la miércoles la gente mediocre que no hace ni deja hacer. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. Es momento de emprender cambios, de pensar más en ti y de darte cuenta de que no necesitas de nada ni de nadie para ser feliz, cuidado con cambios en tu economía, hay que ser más organizado en los dineros para después no andar con la madre en rastra. Días en los cuales pensarás mucho en una persona del pasado con la cual quedaron asuntos inconclusos, tienes que soltar y dejar ir para poder recibir lo nuevo que la vida tiene para ti.

Leo

Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, no te martirices y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, arriésgate a lo que viene y que sea lo que tenga que ser, es así como se ganan y se cumplen los sueños. Viene una traición o habladurías por parte de una persona de tu familia. Sentirás necesidad de mandar todo bien lejos, las pruebas te harán más fuerte. No permitas que nadie te robe tu paz y tu tranquilidad que es lo más importante que tienes, date la oportunidad de quitar de tu vida y tu camino personas que no te sumen. Sueños premonitorios que te indicarán situaciones que están por suceder, no te estreses por lo que tiene solución. Cuida mucho la monotonía en tu relación en caso de tener una, algunas veces te dejas llevar y manipular mucho por amistades u otras personas y siempre haces las mismas cosas y eso es lo que arruina y afecta el momento, además se te da mucho eso de traer cosas del pasado, necesitas innovar y cambiar la manera en que tratas y convives con tu pareja, busquen escenarios que los una y los mantenga juntos.

Cancer

Este fin de semana disfruta con tus seres queridos y agradece a Dios la oportunidad de estar aquí. Grandes noticias que te beneficiarán se aproximan en poco tiempo, tomarás grandes decisiones las cuales repercutirán en tu futuro. Cuida más tu salud pues infecciones se visualizan. No te pongas triste por lo que ya fue y se llevó la fregada o por el futuro que es incierto deja que la vida tome su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes, no necesitas de nada pa’ ser feliz, más que de tu propia compañía, quien te quiera te buscará, ¡quien no next! Hay una amistad cercana la cual va a salir embarazada y será algo no esperado. El amor el cual te ha costado tanto consolidar llegará a tu vida en menos tiempo de lo que te imaginas, no seas tan exigente o de lo contrario te mandarán bien lejos. Aprende a soltar y dejar ir pues solo de esa manera podrás poner en orden tu vida y tu corazón. Cuidado con cambios de ultima hora en el amor los cuales podrían afectarte demasiado. Vienen oportunidades de crecimiento en muchas áreas de tu vida sobre todo en la profesional, si te ofrecen un negocio personas de tu familia aceptarlo pues eso traerá mucho progreso y dinero.

Géminis

En próximas fechas podrías comenzar a sentir atracción por una nueva persona incluso si tienes pareja ten mucho cuidado no vale la pena perder lo que tanto te ha costado mantener por alguien que desconoces por completo. Reencuentro con una amistad que tenías mucho de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va a hacer sentir de lo mejor. No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro solo tienen miércoles. Una amistad te irá con chismes de expareja o de persona que anda hablando de tu persona. Vienen muchas probabilidades de un viaje con pareja o amistad. En la casilla del trabajo viene estrés en tu área laboral o incluso estarás pensando en cambiar de chamba, ten cuidado en las decisiones que tomes y vete a lo seguro. Es momento de aprender a soltar y dejar ir todo lo que te causa estrés y conflicto, no viniste a este mundo para pasarla mal, disfruta y agradece a la vida la oportunidad y el placer de estar aquí. Cuidado con amores de una noche que se harán muy presentes en próximos días podrías enredar el corazón donde no debes. Hay días en los cuales te sentirás melancólico al recordar a personas del pasado, no pasa nada, solo suelta y deja ir y si vas a recordar que sea con buenos recuerdos.

Tauro

Vienen días de muchos cambios y oportunidades, de nuevos amores en caso de estar soltero, que sea lo que tenga que ser, tu agradece y disfruta lo que la vida tiene para ti. Cuidado con pensamientos negativos, quita de tu mente todo lo que no necesites y que lejos de ayudarte te haga sentir mal. No te dejes llevar por chismes de vecindad dentro de la familia, aprende a soltar. No te dejes manipular por otras personas, aprende a defender tus decisiones y no permitir que nadie se interponga en lo que tú quieres lograr y hacer, es momento que la vida te compense todo lo que te salía debiendo, habrá momentos en que quieras soltar la toalla y otros en que traerás toda la actitud, recuerda que Dios te guiará por el mejor camino siempre y cuando tú lo permitas. Recordarás mucho en estos días a persona que ya no está contigo en estos momentos, pero te cuida y protege desde otro mundo. Estas por tomas una decisión muy importante en tu vida, ten presente que las cosas suceden por algo, haz caso a tu cerebro y no tanto a tu corazón pues podrías cometer errores de los que te arrepentirás en tu futuro. Vienen días de cambios en los cuales tu enfoque deberá de estar en todo eso que te hace sentir tranquilo.

Aries

Es momento de emprender el negocio de tus sueños y de darte una nueva oportunidad a ti mismo generando amor propio. Amistad andará por la calle de la amargura en cuestiones de amores. Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres mucho y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte, los golpes que han recibido por parte de la vida y sus secretos los unirán más que nunca. Culmina relación de amistad con su pareja. Es momento de aprender lecciones de vida, de aprender de los errores que has cometido y comenzar a soltar el pasado y lo que ya fue, no te dejes llevar por comentarios mal intencionados de personas que no han construido nada en su vida. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia. No te preocupes por cambios de humor, estas en una etapa en que cambiarás de estado de ánimo constantemente al punto de auto-dañarte, no tomes decisiones en estos momentos pues podrías cometer errores al apresurarte en tus palabras. Oportunidad de iniciar nuevo ciclo cargado de amor y de oportunidades laborales, inclusive si tienes pensado realizar un viaje hazlo porque las cosas pintan para que se dé la mejor manera y forma para ti y los tuyos.