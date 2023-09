Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de septiembre de 2023

Piscis

Piscis, tu sensibilidad es tu mayor regalo, pero no dejes que los demás abusen de ella. Establece límites y protégete. En el trabajo, tu intuición te guiará hacia el éxito. En el amor, busca a alguien que valore tu ternura y esté dispuesto a nadar contigo en las profundidades emocionales. En caso de tener pareja, un viaje resultaría bastante bueno para recuperar lo que se ha perdido en su relación, dudas mucho en unas ocasiones del amor que te tiene tu pareja y esas dudas lejos de fortalecer la relación la daña y va creando una bomba de tiempo. Si una vez te traicionaron fue por confiar demasiado, no des terceras oportunidades o podrías exponerte a que te vuelvan a joder. En la medida que avancen los días habrá momentos en que te sentirás de la fregada pues extrañarás a una persona que ya no está a tu lado pero que sin embargo aún te recuerda, es una persona de tu pasado de otras tierras a quien dañaste y lastimaste y quien sin embargo hoy te recuerda más que nunca y vigila tus pasos. No te dejes despreciar por nadie, vive la vida y disfrútala, dale vuelo a la hilacha y conoce y disfruta tu soltería. Si ya tienes una relación no recrimines ni trates mal a quien tienes a tu lado o de lo contrario llegará el momento en que tengan que tomar caminos distintos.

Acuario

Querido Acuario, tus ideas revolucionarias son un tesoro, así que compártelas con el mundo. No temas ser diferente. En el trabajo, tu creatividad te abrirá nuevas oportunidades. En el amor, sé auténtico y encontrarás a alguien que celebre tu unicidad. Fuerza y valor es lo que te hace falta para mandar a la fregada esa persona que lejos de hacerte un bien solo te deprime y te hace sentir de la ñonga, no naciste pa vivir de rodillas sino para ser feliz con quien de verdad quiera estar a tu lado. Tienes gran capacidad para lograr lo que te propones y si le hechas ganas al gym y dieta podrías recuperar el cuerpazo criminal que has perdido por entrarle bien y bonito al pozole, eres una de las personas que no nació para rogar, ni para que te escojan, ponte las pilas y no mendigues atención, ni cariño ni amor por alguien que no lo merece. Enfermedades respiratorias se dejarán ver en estos días. Cuidado con pensar mal de quienes te rodean pues al hacerlo podrías mostrar de qué este hecho. Ten cuidado por los caminos que andas pues podría haber accidentes o pérdidas materiales. Nunca permitas que te dañen con palabras ni malentendidos, deja siempre las cosas en claro.

Capricornio

Capricornio, tu disciplina te ha llevado lejos, pero no olvides divertirte de vez en cuando. Encuentra un equilibrio entre trabajo y diversión. En el amor, muestra tu lado tierno y vulnerable. La verdadera fuerza reside en la capacidad de amar y ser amado. Hay posibilidades de que te propongan una aventura, aléjate de relaciones prohibidas pues te dañan mucho y desvaloran. Atiende más a tu familia y no la descuides tanto pues una enfermedad se visualiza en próximas fechas. Un viaje se aproxima y nuevas personas entrarán a tu vida, el amor no es como has creído, ten presente que éste jamás se acaba sino es con uno con otro, así que te valga mauser, no tengas miedo a enamorarte y volver a intentarlo, si fracasas no hay pex, el mundo está lleno de fracasos aquí los valientes son quien no se detienen y siguen creyendo en ese sentimiento. Aguas con tu trabajo pues hay un ambiente algo tenso por chismes y malos entendidos, tu dedícate a lo tuyo y que el mundo ruede. En el amor muchos cambios al no saber qué camino elegir. Podrías ser víctima de robo por parte de una amistad. La vida es bella si así la quieres ver, deja de buscar obstáculos y de pensar de manera negativa o de lo contrario no lograrás avanzar.

Sagitario

¡Sagitario, no puedes quedarte quieto! Este es el momento de lanzarte a esa aventura que tanto ansías. En el trabajo, tu optimismo te abrirá puertas. En el amor, sé honesto acerca de tus sentimientos y encontrarás la felicidad en lugares inesperados. Mantén la guardia y activa tu escudo para no involucrar los sentimientos con una amistad pues podrías terminar bien enamorado o enamorada. Te buscará un familiar que tienes mucho de no ver. Un proyecto comenzará a rendir frutos. Dolores musculares a la orden del día. Ten cuidado en quien confías pues viene una traición de una persona muy importante para ti, te va dar donde más te duele. Haz a un lado las indiferencias que han surgido con amistades pues es el mejor momento para resolver cualquier rencilla que pudiera existir. Piensa más en tus necesidades y no tanto en las de tu pareja en caso de tener, eres muy entregado o entregada al punto que te olvidas de ti por darle prioridad a los sueños y necesidades de tu piores nada. Vienen momentos muy especiales con personas que te enseñarán grandes aprendizajes. Has estado en vuelto en energías negativas por parte de ciertas personas a las que no les caes bien y quieren verte destruido.

Escorpión

Escorpio, tu intensidad es tu mayor poder. Enfócala en tus metas y no te detengas hasta alcanzarlas. En el trabajo, no temas a los cambios, están a tu favor. En el amor, déjate llevar por la pasión y descubre nuevas dimensiones del placer. Se aproxima una reunión con familia. Sufriste mucho por tonterías de las personas que te envidian o te hicieron sufrir en el terreno del amor, es momento de demostrarles a ellas y sobre todo a ti que sigues de pie y vas a lograr lo que te propongas. Vienen cambios en el trabajo pues habrá mucho estrés que valdrá la pena pues te caerá dinerito extra. No vuelvas a confiar en nadie y si lo haces que sea porque te han dado motivos y hechos para hacerlo. A la fregada amores baratos, no estás para perder tu tiempo con quien no es capaz de entregarse al cien. Nunca dejes nada pendiente y menos en esta época o repercutirá en tu futuro. Cambios en un negocio que quieres realizar, las cosas van a tornar mejor que como esperabas. No le pongas más sal a heridas del pasado o jamás van a cicatrizar. Te vienen enfrentamientos con tu pareja en caso de tener por malentendidos. La vida te está devolviendo lo que te debía aprovéchalo y ya no dejes ir nada.

Libra

Libra, siempre buscas el equilibrio, pero no temas tomar decisiones difíciles. Enfrenta esos desafíos con valentía. En el trabajo, tus ideas innovadoras te destacarán. En el amor, la armonía llegará cuando te aceptes a ti mismo tal como eres y permitas que otros te amen por lo que eres. Aprende a soltar y mandar a la tostada el pasado, concéntrate en tu futuro. Discusiones familiares por malos entendidos aparecerán en estos días. Descubrirás el verdadero rostro de una persona y se te va caer del pedestal donde la o lo tenías, todas esas cosas que te negaste a creer de él o ella serán ciertas. El amor jamás se terminará en tu vida, solo es cuestión que sepas dárselo a la persona que de verdad lo valora y está dispuesta o dispuesto a cuidarlo. Te viene un dinerito extra que te ayudará un chorro en una deuda que te ha quitado el sueño en las últimas semanas. Una situación familiar lo va a unir más que nunca. No es momento de confiar en todo mundo o te llevarás grandes sorpresas. Cuida más la parte de tu organismo pues problemas de colitis podrían afectarlo. El amor llegará cuando tenga que llegar y sin dolor solo con alegría y buenos momentos. Cuida demasiado la parte de tu corazón y pensamientos pues ha estado demasiado expuesta y podrías terminar sufriendo de más.

Virgo

Querido Virgo, deja de perfeccionar cada detalle y simplemente déjate llevar. La vida no siempre sigue un plan y eso está bien. En el trabajo, confía en tus habilidades y no temas pedir ayuda cuando la necesites. En el amor, relájate y disfruta de la compañía de alguien especial, sin buscar defectos en cada esquina. No permitas que nadie te dañe o haga sentir menos de lo que sabes que eres, ponte las pilas y cambia de actitud pesimista que si te lo propones puedes lograr muchas cosas. Viene un viaje y reunión con amistades. En el terreno del amor hay movimientos en los cuales si tienes pareja las inseguridades y celos se dejarán ver, muchas posibilidades de iniciar romance con amistad, ten cuidado y pon tus sentimientos en claro, no es lo mismo el cariño y el amor. Si una vez fuiste engañado o engañada no tengas miedo de volver amar pues la vida en poco tiempo te pondrá personas maravillosas a tu lado. Días de reflexionar y de cerrar ciclos que quedaron abiertos, no esperes ya nada más de nadie, vive y disfruta tus días como si fueran los últimos, el amor llegará cuando tenga que ser, no tomes las criticas como negativas al contrario aprende de ellas para ser mejor persona y ser humano. No dejes que chismes de lavadero de amistades te hagan sentir mal, ya sabes que te gusta ser sincero y decir las cosas en la cara, hazlo y así sabrás ponerlas en su lugar.

Leo

Leo, eres un verdadero rey o reina, pero recuerda que no siempre puedes tener el centro de atención. Escucha a los demás y aprenderás mucho. En el trabajo, tu creatividad brilla, así que usa tu talento para lograr tus metas. En el amor, demuestra tu lealtad y tendrás a alguien dispuesto a seguirte en cada aventura. Si tu relación nomas ya no funciona pues ya no sigas perdiendo tu tiempo ahí y dedícate a otra cosa. Todo esfuerzo que hagas tendrá su recompensa, y prueba de ello es que eso por lo que has trabajado desde hace mucho empezará a rendir frutos y tener resultados, no te desesperes y espera paciente que la vida comenzará a devolverte con intereses lo que un día te quito. Cuida mucho tus ansias pues estarás comiendo un chorro al punto que aumentarás de peso. Cuídate de caídas y contar secretos de amistades, podrías meterte en un problema muy grande. Tu carácter fuerte es bueno en algunas ocasiones para aprender a poner en su lugar a las personas que quieres sobre pasarse contigo. Muchos momentos buenos llegarán a ti y con ellos el amor se manifestará más que nunca, tu pareja se ha sentido algo solo o sola, muéstrale lo contrario y vuelve hacer esa persona de la que él o ella se enamoraron.

Cancer

Querido Cáncer, el pasado no puede controlar tu presente. Deja de lado las viejas heridas y perdona. En el trabajo, tu intuición te llevará lejos, así que confía en ti mismo. En el amor, exprésate con sinceridad y encontrarás la paz que buscas. ¡Recuerda que la felicidad está en el aquí y el ahora! Cuídate mucho de subir de peso, necesitas ejercitarte más y planear tu rutina del día. Si tienes una relación discusiones se manifestarán por inconformidades en toma de decisiones. Dolores de espalda y problemas de riñón se visualizan, bájale al café y refresco de cola. Tu buen y noble corazón te van hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro. Reencuentro con una amistad que tenías chorros de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va hacer sentir de lo mejor. No sigas confiando en personas que solo te han dado dolores de cabeza y se la han pasado mermándote la existencia. Deja que el mundo ruede, cuida mucho cada oportunidad que llega a ti, no la desperdicies como ya lo hiciste en el pasado. No te culpes por errores del pasado, aprende a soltar y dejar ir, la vida es eso, vívelo ahora antes que sea más tarde. Momento de enfrentar la realidad, laboralmente no se visualizan grandes cambios, debes esperar el momento para crecer y conseguir lo que te has propuesto.

Géminis

¡Géminis, no te escondas detrás de tus múltiples caras! Este es el momento de mostrar quién eres realmente. Enfoca tu energía en comunicarte de manera sincera y directa. Las relaciones se fortalecerán cuando dejes de jugar al escondite. Y, ¿sabes qué? Esa nueva idea que te ronda la cabeza es genial, ¡dale una oportunidad! Entre más sigas insistiendo y humillándote por quien no te quiere a su lado o solo te llena de reproches más seguirás ahí aferrándote, recuerda que algunas veces entre más mal nos traten más seguimos ahí y cuando aprendemos a mandarlos a la tostada es cuando regresan rogando tu atención pues bien que les hace falta. Estarás en una etapa en la cual te sobrará con quien iniciar romance, se inteligente y no le des las nachas al primero o la primera que se te ponga enfrente, valórate más, quien te quiera tendrá que pagar tu precio el cual es bastante elevado. Enfermedades en miembro de tu familia. Rompimiento de relación en una amistad. Amor a distancia se fortalecerá. Demasiado fuerte, diles sí a los sueños, al amor, a la vida, no te preocupes por tus caídas púes te harás más fuerte. Si a un no tienes pareja es momento de que salgas y te diviertas que esa persona no llegará a tocar la puerta de tu casa.

Tauro

Querido Tauro, sé que te gusta la comodidad, pero este es el momento de romper con la rutina. Deja de lado ese sofá tan cómodo y sal a explorar el mundo. En el amor, no te conformes con menos de lo que mereces. No te preocupes por el dinero, porque la abundancia llegará si te atreves a dar un paso fuera de tu zona de confort. Vienen cambios muy buenos en lo laboral, déjate llevar por las oportunidades que el mundo pone en tus manos. Mucha suerte en negocios de comida, no des pie a chismes así que deja las cosas bien en claro para no cometer errores. Momento de que nada te afecte, te haga daño, te lastime, has pasado por situaciones que te han desgarrado tu corazón. Disfruta cada segundo de tu vida y no dejes que nadie te quite el derecho de vivir pues ese es tuyo. No dudes jamás de quién eres y de hacia dónde te diriges, trata de cuidar más tu alimentación pues podrías entrar en una etapa de subida de peso. Momento de creer más en ti y la capacidad de lograr cuanto te propongas, ciertas noticias llegarán y entenderás eporque hasta ahora se tuvieron que dar las cosas. Grandes amores del pasado retornan, pero no te preocupes ya no dolerán ni te afectarán, pasarán al cuarto del olvido. Dios y la vida te pondrán en charola de plata lo que requieres para ser feliz, no lo hagas un lado o quizás mañana sea tarde.

Aries

¡Oye, valiente Aries! La vida te pide a gritos que dejes de morder tus uñas y te lances de cabeza hacia esa aventura que tanto te tienta. No mires atrás, porque este es tu momento para brillar. No es hora de meditar, sino de actuar con pasión y determinación. Así que, saca tus armas y conquista el mundo, ¡porque el universo está de tu lado! Cierra ciclos y aléjate de personas destructivas que podían robarte tu buena suerte inclusive tus sueños. En el amor algunas discusiones por malentendidos, pero al final del día el amor se fortalecerá mucho al punto de que surja un compromiso o la relación madure demasiado. Noticia que esperabas desde hace tiempo está por llegar. Ten presente que nadie da paso sin huarache no tienes por qué hacerlo tú y si no te beneficia mejor quédate en el lugar donde ahora estás. Ya no dejes que nadie intervenga en tus sueños y pensamientos pues esos son solo tuyos y de nadie más. Grandes amores llegarán a ti y con ellos mucho aprendizaje, quita todo eso que te estorba y no te deja avanzar, amores baratos ya no son lo tuyo, ve por eso que te llene el alma y no solo él bolsillo. No es momento de recriminaciones ni de tratar mal a nadie, es momento de mejorar en los aspectos negativos y de evolucionar para ser una mejor persona y mostrarle al mundo de qué este hecho.