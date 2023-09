Will Smith llama “Mamita” a Jada Pinkett, quien estrena look por su cumpleaños 52

Will Smith demostró estar más enamorado que nunca de su esposa Jada Pinkett Smith, quien está cumpliendo 52 años. Contra todo pronóstico, esta pareja sigue más unida que nunca. No sabemos si bajo los mismos parámetros de relación abierta, pero juntos, están.

Con un mensaje muy tierno y un apodo en español, Will Smith celebró a su esposa: “¡Feliz cumpleaños, Mamita! He asistido a 28 de tus fiestas de cumpleaños. (No sé si alguna vez superaremos la en la que actuó Rakim… ¡pero por toda una vida intentándolo! Caminando unos a otros a casa”, dijo a Jada Pinkett.

Hace no mucho, ellos pasaron por toda la situación en el Óscar y también por todo lo que se dijo en el “Red Table Talk” de Facebook, en cuanto a una relación que tuvo Pinkett por fuera del matrimonio. De las cuales también se dijo, él tuvo, y que generaron toda una polémica emocional para la familia de Will Smith.

Will Smith y Jada Smith en el Dolby Theater. Foto: Getty Images.

Jada Pinkett estrena look en compañía de Will Smith

Elegimos observar los importantes cambios de estilo que la consumada actriz y personalidad televisiva Jada Pinkett Smith realizó en honor a su 52 cumpleaños. La estrella sorprendió gratamente a sus seguidores al publicar una selfie en Instagram mostrando un nuevo look. Jada eligió esta vez un tono rosa y bronce para su cabello, dándole una apariencia luminosa y juvenil, muy parecido al de Karol G.

Sin embargo, la transformación continuó. Con su nuevo peinado, Jada Pinkett Smith también hizo juego con su maquillaje. Ella eligió resaltar su apariencia resplandeciente con un labio nude brillante y un rubor rosa bebé. Completó su look con un jersey de cuello alto negro, aretes plateados y otros accesorios elegantes y contemporáneos.

Sus amigos y seguidores le mostraron mucho amor y felicitaciones por esta publicación de Instagram. Varias celebridades, entre ellas Jewel, Tyrese Gibson, Jurnee Smollett, Jana Kramer y Mario, se reunieron para desearle un feliz cumpleaños.

Las batallas de Jada Pinkett recientemente

Jada Pinkett Smith ha tenido un año difícil que se ha caracterizado por luchas tanto profesionales como personales. Sufrió un revés profesional en abril cuando “Red Table Talk”, su programa de Facebook Watch, fue cancelado después de seis temporadas exitosas. Sin embargo, Jada y su equipo están intentando encontrar un nuevo lugar para el espectáculo.

Además de enfrentar dificultades en el trabajo, Jada Pinkett Smith está preparada para escribir sobre su vida y sus experiencias en el próximo libro Worthy. Este libro detallará su ascenso a la fama y su desafiante vida hogareña. Ella Jada hablará sobre sus propias luchas y el redescubrimiento de su profundo amor, entregando un mensaje de respeto y valor que espera que todos puedan entender.

“El hecho de que en los últimos cuatro años haya contribuido a la creación y perpetuación de falsedades sobre mí misma, en las que nacieron otras narrativas falsas, seguramente ha ayudado a los malentendidos que me rodean”, dice adelantando de qué irá su libro.

El hecho de que sus memorias se publiquen el 17 de octubre, un mes después de su cumpleaños, hace que este año sea aún más memorable para la también actriz de Hollywood.

Si el libro de Will Smith fue uno de los más comentados hace años, no dudamos que con el de Jada pasé lo mismo. “Mi esperanza es que a través de la exploración de mis propias situaciones tumultuosas hasta el redescubrimiento del amor profundo, todos recordemos que no importa dónde estemos en nuestro viaje, todos somos dignos”, dijo sobre todo lo que ha vivido.

Sigue leyendo:

·Will Smith y Jada Pinkett Smith están a punto de divorciarse

·Jada Pinkett Smith al fin rompió el silencio sobre altercado entre Willi Smith y Chris Rock

·Estas fueron las consecuencias que tuvo que vivir Will Smith tras golpear a Chris Rock en los Óscar

·Chris Rock por fin habló de su conflicto con Will Smith, en su show de Netflix “Selective outrage”

·Will Smith reaparece en televisión y habla sobre su polémica actitud en la pasada entrega de los premios Oscar