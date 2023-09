Los mejores productos para limpiar vidrio

Hemos evaluado limpiadores de cristales de marcas como Invisible Glass, Sprayway y Windex, y los hemos comparado con una mezcla de vinagre para averiguar cuál funciona mejor.

By Jodhaira Rodriguez

Echa un vistazo a tu casa. ¿Cuántas superficies de vidrio puedes ver desde donde estás sentado? En mi casa, están el espejo del baño, las ventanas, la puerta de cristal del horno y la mesa central de vidrio del salón, por nombrar solo algunas. Y parece que el cristal es un imán para la suciedad, con nuevas huellas dactilares, restos de pasta de dientes, manchas de agua y polvo que cubren la superficie de estos objetos poco tiempo después de limpiarlos.

A la hora de limpiar, hay muchos limpiadores de cristales para elegir. Hemos probado 6 de las marcas más populares para averiguar cuál es la mejor. Todos los limpiadores de vidrio que probamos limpiaban bien los espejos y ventanas. Elegimos nuestros 3 favoritos por su funcionalidad adicional y sus cuidadosas advertencias de seguridad en la etiqueta.

Como todos los limpiadores de cristal que probamos funcionaban bien en espejos y ventanas, seleccionamos el limpiador de vidrios en espuma de Sprayway como nuestro favorito por su funcionalidad adicional como limpiador de cromo, azulejos y porcelana. La fórmula sin amoníaco eliminó fácilmente toda la suciedad, dejando las superficies secas al instante después de pasar un paño de microfibra. De los 6 productos que probamos, fue el que más rápido se secó en espejos y ventanas. El envase incluye avisos de seguridad en la etiqueta y, según el fabricante, todo el envase (tapa incluida) es reciclable. Con la mayoría de los limpiadores de cristales líquidos me di cuenta de que tenía que trabajar con rapidez para evitar que el limpiador goteara. Esta fórmula espumosa se adhería a las superficies sobre las que se aplicaba, por lo que no había necesidad de apresurarse a limpiar.

Como la lata es opaca, por lo que no es posible saber cuándo se está acabando este producto limpiador. Además, recomiendo usarlo en una zona bien ventilada con las ventanas abiertas porque el olor es un poco desagradable.

Invisible Glass es otro producto multitarea sin amoníaco que dejó los espejos y vidrios de nuestras pruebas brillantes y sin rayas. La etiqueta no incluye una lista de superficies en las que el producto es seguro de usar, pero el sitio del producto dice que se puede usar en el vidrio de tu casa, oficina o vehículo. Yo lo usé también para limpiar los cristales tintados del auto y el vidrio de la vitrocerámica de la cocina, y me pareció que funcionaba bien en ambos casos.

Las instrucciones de primeros auxilios y las advertencias de seguridad están claramente impresas en la etiqueta.

Windex Original, posiblemente el nombre más conocido en limpieza de cristales, es popular por una buena razón. En nuestras pruebas dejó espejos, ventanas, encimeras y puertas de ducha de vidrio impecables. Además, se puede usar para limpiar mesas de cristal, marcos de cuadros de vidrio, puertas e incluso puertas de microondas, lo que lo convierte en uno de los limpiadores de cristales más versátiles que hemos probado. Sin embargo, los usuarios tienen que consultar la página web del producto para encontrar la lista completa de superficies que Windex recomienda limpiar con este limpiacristales. Como contiene amoníaco en su fórmula, no debe usarse en vidrios tintados ni en otras superficies que puedan dañarse con el amoníaco, como la madera y las encimeras de piedra natural (mármol, cuarzo, granito).

La etiqueta era la única que tenía las instrucciones y la advertencia de seguridad para niños impresas en inglés como en español. Fue un poco difícil tener que leer la etiqueta a través del líquido azul del limpiador.

Otros limpiadores de cristales que hemos probado

Zep, a base de amoníaco, limpió bien mis espejos y ventanas, pero no es tan claro como otros sobre qué superficies se puede usar para limpiar. En la etiqueta, la marca dice que las ventanas, espejos y otras superficies de cristal se pueden limpiar, pero la página web del producto recomienda el limpiador de modo más amplio para “casi todas las superficies del hogar”.

La etiqueta contiene amplias advertencias de seguridad e instrucciones de primeros auxilios en caso de inhalación, ingestión o contacto con los ojos. Aunque las instrucciones solo están impresas en inglés, hay una pequeña nota en español en la que se pide a los usuarios que se abstengan de usar el limpiador de cristales hasta que se les haya explicado bien la etiqueta.

La fórmula sin amoníaco del producto limpiador de vidrios Hope’s Perfect Glass tampoco tuvo problemas para limpiar mis espejos y ventanas. Fue el deslucido etiquetado de seguridad lo que lo mantuvo fuera de nuestras mejores selecciones. La única advertencia de seguridad en la etiqueta es “Mantener fuera del alcance de los niños”, sin instrucciones sobre qué hacer si el limpiador entra en contacto con los ojos, se inhala o se ingiere. La breve descripción de lo que hace cada ingrediente en la fórmula del limpiador es una característica útil que no vimos en ninguno de los otros limpiadores de cristales que probamos.

El fabricante dice que Hope’s también se puede usar para limpiar las pantallas de los teléfonos, pero yo no lo probé porque Apple no recomienda usar ningún producto de limpieza en sus teléfonos (a menos que los desinfectes con alcohol o una toallita de Clorox). La fórmula no contiene amoníaco y el fabricante recomienda usar toallas de papel para limpiar las superficies después de rociar, una sugerencia diferente a la de la mayoría de los demás limpiadores de vidrio, cuyos fabricantes recomiendan usar un paño de microfibra o algodón. Al igual que el limpiador de cristales en espuma de Sprayway, la botella de Hope es negra, por lo que no se nota cuándo el producto se está acabando.

Ningún otro limpiador de cristales se acerca al aroma a verbena de limón de este limpiador de cristales de Mrs. Meyer’s. Es tan sutil y agradable que lo primero que pensé fue que me encantaría tener una vela con ese aroma en mi baño todo el tiempo. No contiene amoníaco y se promociona como un producto de limpieza más ecológico, pero tenía la lista de ingredientes más larga de todos los limpiadores de vidrios que probé.

La etiqueta no tiene advertencias de seguridad, ni siquiera el “manténgase fuera del alcance de los niños” que los otros limpiadores con etiquetado de seguridad menos que ideales tenían impreso en sus etiquetas. Todos los productos de limpieza deben mantenerse fuera del alcance de los niños y las mascotas, incluso los que tienen fórmulas más “naturales” sin amoníaco. El fabricante recomienda no usar este limpiador en superficies que no sean espejos o vidrios.

Solución de vinagre y agua 1:10

El vinagre, un popular ingrediente de limpieza casero, es otro limpiador de vidrios muy usado. Preparé una solución 1:10 de vinagre blanco y agua y la probé con las mismas suciedades que los 6 limpiadores de vidrio. Si bien eliminaba el pintalabios, las huellas de dedos grasientas y la pasta de dientes tan bien como los limpiadores de vidrio específicos, no dejaba las superficies tan cristalinas. Dejaba una cantidad notable de rayas. Aunque es un ingrediente muy versátil, no es nuestra primera opción para la limpieza de espejos, y no deberías usar vinagre para limpiar todas las superficies de tu casa.

Qué tener en cuenta al comprar un limpiador de vidrios

Amoníaco vs. sin amoníaco: El amoníaco es un ingrediente común en los limpiadores de vidrios comerciales. Aunque la mayoría de los productos que contienen amoníaco destacan por su excelente capacidad de limpieza, también suelen asociarse a un olor desagradable. Los fabricantes de los 2 limpiadores de cristales que probamos y que contenían amoníaco en su lista de ingredientes desaconsejaron usarlos en cristales tintados y, aunque nunca se debe mezclar ningún producto de limpieza, es aún más importante evitar mezclar productos a base de amoniaco con otros productos de limpieza que puedan contener lejía (cloro), ya que los vapores producidos por esta mezcla son tóxicos.

Hemos comprobado que los limpiadores de vidrios sin amoníaco que hemos evaluado limpian igual de bien que los productos que contienen amoníaco.

Superficies a limpiar: Como norma general, solo deberías usar limpiadores de cristal en las superficies en las que la marca indique claramente que son seguros de usar. Todos los limpiadores de vidrio que probamos eran seguros para usar en ventanas y espejos no tintados. Si un fabricante describe su producto como seguro para usar en la placa de cocina de cristal, puertas de ducha de vidrio y ventanillas tintadas de auto, probamos el producto en estas superficies adicionales. En caso de duda, ponte en contacto con el fabricante para averiguar si es seguro usar el producto en una superficie que no figura en la etiqueta. Siempre es más seguro usar un producto de limpieza que haya sido formulado específicamente para limpiar una superficie determinada, como un limpiador de cocinas para limpiar una placa de cocina.

Cómo evaluamos los limpiadores de cristal en casa

Para evaluar los productos para limpiar cristales en casa, apliqué pasta de dientes, huellas dactilares aceitosas, una mezcla de margarina y harina, y un pintalabios rojo brillante a los espejos del baño y a las ventanas del salón. Después de rociar cada superficie con el limpiador de vidrios, usé un paño de microfibra limpio para retirar el limpiador y los restos, contando el número de paños necesarios para eliminar por completo la suciedad de la superficie. A los limpiavidrios etiquetados para usar en otras superficies, como placas de cocina de cristal, puertas de ducha de vidrio y ventanillas tintadas de auto, también los probé en estas superficies para eliminar huellas dactilares aceitosas, restos de jabón y suciedad general de las ventanillas de auto.

También revisé detenidamente la etiqueta de cada producto para comprobar que incluía los avisos de seguridad apropiados e instrucciones claras. Y tomé notas sobre el aroma, los ingredientes y la facilidad de aplicación de cada producto.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.