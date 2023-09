Madonna comparte fotos de sus tours anteriores e informa a sus fans que la gira “Celebration” está cada vez más cerca

Madonna continúa en los preparativos para sus próximos conciertos, pero se dio tiempo para publicar en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que la muestran en todas las giras que ha hecho a lo largo de su carrera. Como complemento escribió un mensaje dirigido a sus fans: “La gira Celebration 2023, muy pronto. ¿Están listos?”

La reina del pop ya se encuentra recuperada de la infección bacteriana que provocó la cancelación de varios shows que se llevarían a cabo durante el verano en Estados Unidos; ahora la gira comenzará el 14 de octubre en Londres, Inglaterra, y en otro post compartió muchas imágenes de los ensayos. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

Hace algunos días Madonna publicó en Instagram el comercial que grabó para Pepsi en 1989, y que dejó de transmitirse a un día de haber sido estrenado. Ahora la compañía lo retomó para conmemorar, entre otras cosas, el 40 aniversario en la carrera de la cantante: “Hace 34 años hice un comercial con Pepsi para celebrar el lanzamiento de mi canción “Like a prayer”. El comercial fue cancelado inmediatamente cuando me negué a cambiar alguna escena del video en la que besaba a un santo negro o quemaba cruces. Así comenzó mi ilustre carrera como artista, negándome a comprometer mi integridad artística”. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

