Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de septiembre de 2023

PISCIS

Piscis, este período te guiará hacia una profunda conexión con tu mundo interior. Escucha tu intuición y permítete fluir con las corrientes emocionales. No olvides cuidar de ti mismo y de tus necesidades. ¡Confía en el poder de tus sueños y déjate llevar! Las traiciones se harán presentes en próximas fechas, ten cuidado con cuestiones que tengan que ver con pagos y deudas pues podrías cerrar una puerta que necesitarás en tu futuro. No temas a cambios en tu vida, el área de los dineros se ve muy perra sin embargo necesitarás no gastar en cosas que no necesitas pues podrías enfrentar problemas económicos muy pronto y andar con la madre en rastra. Debes aprender a no volver a mendigar amor ni cariño, ni amistad por nadie, es momento que te vuelvas más perra que bonita si quieres conseguir cuanto quieres y te has propuesto, hay muchas personas que te envidian un chorro y que te siguen hablando como grandes amistades, sino las mandas a la fregada tarde o temprano terminaran haciéndote un gran daño. Se visualizan viajes en lo que resta del año quizás uno que será fuera del país aprovéchalo y disfrútalo al máximo. Hay muchas personas que te envidian mucho y que te siguen hablando como grandes amistades, sino las mandas a la fregada tarde o temprano terminaran haciéndote un gran daño.

ACUARIO

¡Acuario, este período es momento de abrazar tu singularidad! No temas mostrarte tal como eres y expresar tus ideas sin miedo al rechazo. Busca la conexión con personas afines y sé la voz del cambio que el mundo tanto necesita. ¡Eres extraordinario! Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora después de la racha tan fea por la que has estado pasando. No permitas que quien no te apoya se meta en lo que no te importa, cuidado con karmas familiares que te tocara pagar a ti. Es momento que comiences a quitar de tu camino esas personas endejas que solo han buscado aprovecharse de ti y quitarte lo que es tuyo y tanto te ha costado obtener, vienen días de mucha reflexión en los cuales desearás que muchas personas de tu pasado retornen a tu vida y vuelvan a ser parte de tus días. Nunca permitas que la persona que está a tu lado te quite tu paz y tu libertad, no es momento de perder la cabeza por nadie, recuerda que primero estás tú y al final tú y las personas que lleguen a tu vida solo serán pasajeras.

CAPRICORNIO

Capricornio, este período te recordará la importancia del trabajo duro y la disciplina. Mantén tus metas en mente y no te distraigas con obstáculos menores. Con dedicación y enfoque, lograrás todo lo que te propongas. ¡El éxito está a tu alcance! Recuerda quién eres y hacia donde te diriges, no pierdas tu tiempo ni dediques tu vida a personas que no te valoran o te hacen sentir que no vales ni un pito. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que checa bien las propuestas que llegarán para que no te atontes y aceptes la correcta. Nunca permitas que la persona que está a tu lado te quite tu paz y tu libertad, no es momento de perder la cabeza por nadie, recuerda que primero estás tú y al final tú y las personas que lleguen a tu vida solo serán pasajeras. Ten mucho cuidado con golpes o caídas las cuales estarán a la orden del día y podías ir a parar al hospital. Vienen momentos de grandes noticias y cambios los cuales en la cuestión de negocios te va a venir perfecto. Cuidado con lo que quieres y deseas porque está por cumplirse algo, pero será del área negativa. Ten mucho cuidado con golpes o caídas las cuales estarán a la orden del día y podías ir a parar al hospital. Vienen momentos de grandes noticias y cambios los cuales en la cuestión de negocios te va a venir perfecto.

SAGITARIO

Querido Sagitario, este período te desafiará a expandir tus horizontes y aventurarte hacia lo desconocido. No temas explorar nuevas posibilidades y buscar la aventura en cada rincón de tu vida. Sigue tu intuición y deja que la pasión te guíe hacia nuevos horizontes. Es importante que mentalices bien el tipo de persona que quieres en tu vida pues tu fuerza y energía logrará atraerla. Te viene una noticia sobre una persona que te interesa mucho sin embargo la información que llegará a ti no será lo que esperas y podrías decepcionarte mucho. Nunca permitas ni dejes que nadie se interponga en tus planes que solo a ti te corresponde llevar a cabo. Cambio de última hora y movimientos en el área de tu economía te traerán grandes ventajas y beneficios. Últimamente la vida te ha cobrado caro cada error que cometiste en tu pasado, recuerda que tienes el presente para enderezar ese camino pues lo que siembres hoy en día lo cosecharás mañana. Ponte perra en amores porque te atontas muchísimo y sueles dar todo sin pensar en el mañana y después vienen los engaños y las traiciones. Cuidado con lo que quieres y deseas porque está por cumplirse algo pero será del área negative.

ESCORPION

Escorpio, este período te llevará por caminos intensos y transformadores. Prepárate para dejar atrás viejos patrones y renacer en una versión más fuerte y poderosa de ti mismo. No temas adentrarte en lo desconocido, porque allí encontrarás la verdadera magia. No dejes que nadie te humille o haga sentir que vales menos, no es momento de ponerte en oferta por ningún hijo de la verija. Vienen movimientos en tu trabajo muy perros con cambios de horarios o de puestos, ten cuidado con persona de piel blanca, querrá manipularte y hacerte daño. Debes aprender a quererte cada día un poco más como si no existiera un mañana porque si no lo haces terminarás en ruinas. Tienes mucho amor para dar, pero lo has desperdiciado demasiado. Cuidado con una persona del signo de Leo, Géminis o Tauro los cuales te podrían meter en un conflicto por sus comentarios mal intencionados. Ponte perra en amores porque te atontas mucho y sueles dar todo sin pensar en el mañana y después vienen los engaños y las traiciones. Nunca permitas ni dejes que nadie se interponga en tus planes que solo a ti te corresponde llevar a cabo. Cambio de última hora y movimientos en el área de tu economía te traerán grandes ventajas y beneficios

LIBRA

Libra, este período te invita a encontrar el equilibrio tanto en tu vida personal como en tus relaciones. Encuentra tiempo para cuidar de ti mismo y nutrir tus emociones. Busca la armonía en todas tus interacciones y no tengas miedo de establecer límites. Es importante que pongas las cartas sobre la mesa con tu pareja en caso de tener pues podrían caer en situaciones complicadas debido a chismes que estarán a la puerta de la esquina, inclusive meterte en pedos bien feos y esto vendrá por parte de amistades muy cercanas. No es momento de que creas en personas doble cara que un día se acercan y otro desaparecen de tu vida, agradece cada día el estar vivo y cierra ciclos que no te llevan a ningún lugar y solo te causan conflictos y problemas existenciales que son difíciles de atender. Deja que el mundo ruede y que cada persona se haga responsable de sus actos, la vida es muy justa y tarde o temprano cada uno caerá por su propio peso.

VIRGO

Querido Virgo, este período te desafiará a salir de tu zona de confort y explorar nuevos horizontes. Permítete experimentar y aprender de cada experiencia. Confía en tu intuición y no te límites. ¡Tienes todo lo necesario para triunfar! Amistad del pasado retorna y te pedirá disculpas. Cuida la parte de tus sentimientos no los expongas tanto pues podrías. Recuerda quién eres y de dónde vienes, no permitas que ninguna jija de la fregada te haga bajar de tu nivel, tienes todo para tener a la persona que quieras a tu lado, pero caes en tonterías y al final terminas con la peor mierda que encuentras. Deja que la vida te sorprenda, pero tú también sorpréndela a ella y cambia la forma de ver tu alrededor. Debes de cuidar mucho tu carácter porque está demasiado irritante y estás dañando a quien no lo merece, debes hacerte responsable de tus acciones, pero también no permitir más abusos y faltas de respeto en tu contra y menos si estas vienen de personas que quieres y aprecias mucho.

LEO

¡Leo, ha llegado tu momento de brillar! Este período te trae grandes oportunidades para mostrar al mundo tus talentos y habilidades. Acepta los desafíos con valentía y deja que tu fuego interior te guíe hacia el éxito. ¡Que tu luz ilumine a todos! Cuídate de caídas y dolores musculares pues estarás en puerta en estos días, te podrías dar en la madre. Ten cuidado con guardar rencores con personas del pasado, si te hicieron algún daño aprende a perdonarlos, pero ponte firme para no volver a caer ni confiar en ellos. Recibirás noticias importantes que habías estado esperando desde hace ya algún tiempo. Cuidado con lo que sale de tu boca porque sin darte cuenta podrías dañar a personas que no lo merecen. Amor con amor se paga, si recibes amor devuélvelo en la misma medida.

CÁNCER

Cáncer, este período te invita a cuidar de ti mismo y de tus emociones. Asegúrate de rodearte de personas que te brinden amor y apoyo incondicional. No te olvides de nutrir tu mundo interior, porque solo así podrás brillar. Confía mucho más en ti y en tu talento y capacidad de lograr lo que te de tu chingada gana. Deja de meterte dónde no te llaman, algunas veces caes en situaciones muy tontas por tratar de resolver la vida de los demás, trata de ir por tus cosas y preocuparte por lo tuyo. Ya no permitas que chismes de vecindad te pongan de malas, cierra ciclos y ve quitando de tu camino eso que te estorbe. La vida debes tomarla un poco más a la ligera y no preocuparte por cuestiones que no han sucedido y quizás nunca pasen, deja que el mundo se haga cargo de lo demás y tú solo céntrate en lo que realmente quieres y vale la pena. Es momento de creer y confiar en tus sueños y metas y nuevamente poner la atención en ellos para que comiencen a resolverse. Días de muchos cambios en los cuales el amor podría aparecer en caso de no tener una relación.

GÉMINIS

Géminis, este período trae consigo retos en tus relaciones personales. Es momento de tomar decisiones difíciles y ser claro sobre lo que deseas. No tengas miedo de expresar tu verdad y busca el equilibrio en todas tus interacciones. Suelta todo eso que no te deja avanzar primero estas tú, después tú y al final tú. Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va re-animar y hacer sentir muy bien. Nunca es tarde para lograr lo que deseas, pero antes depúrate de todas esas personas tontas que se han aprovechado de ti, eres muy dominante y los últimos cambios lunares te han traído que ni el sol te calienta y lo peor de todo es que te has desquitado con personas que ni la deben ni la temen. Aprende amar de manera correcta y sin poner condiciones tontas, en la medida que recibes aprende a dar

TAURO

Querido Tauro, este período te llevará a enfrentarte a cambios y desafíos. Mantén la cabeza en alto y no permitas que el miedo te detenga. ¡Confía en ti mismo y persevera! Recuerda, la paciencia será tu mayor aliada. Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, aprende a controlar más tu estado de ánimo o en cualquier momento te van a mandar a la fregada, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera. Sino tienes una relación es normal, con el carácter de mierda que te carga su tu poca paciencia no ha permitido el ser centro de atracción para las demás personas. Debes de cuidar mucho tu entorno y manera de ver la vida para que no cometas los mismos errores del pasado. Estas en una etapa en la cual hay mucha inestabilidad en tu vida comenzando por el área de los dineros, quieres un cambio laboral pero también tener buena salud, recuerda que no se puede tener todo en la vida y debes ponerte pilas para saber elegir qué es lo que ahora necesitas. Debes aprender a no volver a mendigar amor ni cariño, ni amistad por nadie, es momento que te vuelvas más perra que bonita si quieres conseguir cuanto quieres y te has propuesto.

ARIES

¡Aries, arranca con todo! Este período vas a navegar por aguas turbulentas, pero no te preocupes, porque la pasión y el coraje te guiarán hacia la victoria. No bajes la guardia y mantén una actitud positiva. ¡Tú puedes No es que el amor no se haya hecho para ti, aquí la cuestión es que no estás preparado aún y los tiempos aún no son los adecuados para que este llegue! No es momento de ir hacia atrás después de todo lo que has avanzado, es momento de levantar la frente y vivir el momento y disfrutar cada victoria que has conseguido. Será una semana algo melancólica al recordar a personas del pasado, pero también de mucha fuerza porque estarás pensando mucho en un proyecto que tienes en tu cabeza desde hace tiempo. Semana de muchos cambios y de madurar rápido, sin duda ya no eres la misma pero y has formado un escudo protector del dolor, ya no es tan fácil entrar a tu corazón y quien llega a entrar hasta ahí es difícil que salga tan fácil porque a como dé lugar buscarás que se quede ahí y prevalezca, haces mal, porque nadie es de tu propiedad y no puedes obligarlos a permanecer en tu vida, aprende a soltar y liberarte que la persona correcta va aparecer en el momento que menos imaginas y sin que lo invites entrará a tu vida.