Mariana Seoane admite su “relación” con el alcohol y se hace viral en redes sociales: “Soy borracha”

La actriz mexicana Mariana Seoane se sinceró en una entrevista con Yordi Rosado, donde reveló varios detalles de su vida, entre ellos lo que representa el alcohol para ella y su familia.

Seoane, de 47 años, confesó que su familia es productora de vino, por lo que desde pequeña estuvo rodeada de alcohol. “Me encanta el alcohol. Soy borracha, felizmente borracha, me encanta y me encanta disfrutar”, dijo en un momento de la entrevista y se ha hecho viral en redes sociales por sus declaraciones.

La actriz también reveló que cuando comenzó a consumir medicamentos para tratar su salud mental, el alcohol fue uno de los temas que más incertidumbre le causaba. Sin embargo, asegura que ha logrado sobrellevar el tratamiento.

“Me acuerdo de que le pregunte a mi psiquiatra: ‘¿Pero puedo beber?’ (él respondió): ‘A ver… Sí, pero te vas a tomar tu medicamento cuando llegues a tu casa y ya no bebas nada, pero tampoco te pases de tueste porque luego hay unas cosas'”, confesó. Sobre cuando recuperó su mente sana dijo: “Entendí la importancia de la salud mental, porque al ella nivelarme cambié, regresó la Mariana y yo no me daba cuenta”.

Reacciones en redes sociales

La revelación de Seoane ha generado reacciones divididas en las redes sociales pues algunos critican su sinceridad sobre el alcohol y otros hasta se sienten identificados.

“Todos somos Mariana Seoane ¡SALUD!”; “Soy team Mariana Seoane, me encanta el alcohol”; “Y no, ¡a mí no me gusta el alcohol Siempre tengo que “pelear” en cada comida explicando y dando la lista de razones por la que no me gusta”; “Todas las entrevistas de Yordi son buenas, pero cuando la entrevistada es tan linda como Mariana Seoane se agradece taaaaanto”; “A mí también me encanta el alcohol, pero ya no tomo por la gastritis”; “Nosotros tomábamos, mis 2 hijos y yo, cada uno por su lado, dejamos la cerveza hace tres años por decisión propia. ¡Qué lindo es despertarse sin resaca!”; “A mí me pasa lo contrario, no me gusta el sabor del alcohol y en cada reunión familiar tengo que soportar que me quieran hacer obligar a tomar” y “¡No soy la única! El psicólogo me decía haz algo que te guste y yo: ‘¡Tomar!'”, son algunos de los miles de comentarios que se logran leer en el post en TikTok que subió Yordi Rosado con ese fragmento de la entrevista.

Sigue leyendo: