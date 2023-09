Comprar lentes como un profesional: Consejos de expertos sobre armazones, cristales, filtros y mucho más

Cómo encontrar la mejor calidad y el mejor servicio al precio más bajo posible, tanto si compras por Internet como si lo haces en persona

Hoy en día, comprar lentes puede ser complicado, sobre todo si buscas otras opciones además de las que vende tu oftalmólogo. En lugar de eso, puedes llevar una copia de tu graduación (legalmente tienes derecho a ella) a una óptica local, a una cadena como LensCrafters, a una gran cadena como Target o a un sitio web como Warby Parker o Zenni Optical.

Vayas donde vayas, tendrás que elegir el tamaño, el estilo y la marca de los armazones. Y eso antes de llegar a los cristales. “Hay muchas opciones diferentes… y creo que a veces los pacientes se sienten abrumados”, dice el oftalmólogo Franklin Bui, OD, profesor clínico adjunto de la Facultad de Optometría de la Universidad Estatal de Nueva York. “A veces puede parecer que vas a un concesionario de autos”.

Los costos pueden variar mucho de un lugar a otro. En una encuesta realizada en 2022 a 11,450 miembros de Consumer Reports (PDF) que habían comprado anteojos nuevos en los 2 años anteriores, la gente pagó un promedio de $205 después del seguro o $224 de tu bolsillo. Pero el precio promedio en las ópticas independientes fue de $346 después del seguro o $511 de tu bolsillo. Los usuarios que compraron en 2 de nuestras ópticas mejor valoradas, Costco y Warby Parker, pagaron un promedio de $160 y $190 después del seguro, respectivamente.

Para ayudarte a conseguir las gafas adecuadas al precio más bajo, hemos usado encuestas a nuestros miembros para evaluar su satisfacción con 16 minoristas, así como con consultas privadas a oftalmólogos y en tiendas independientes. También hemos preguntado a diversos expertos sobre las mejores formas de comprar anteojos nuevos y cómo evitar posibles trampas.

Aprovecha al máximo la compra en persona

La mayoría de los usuarios de CR -alrededor del 90%- optó por comprar los anteojos en persona en lugar de por Internet. ¿Cuál es la razón más habitual para elegir un establecimiento? Es el lugar donde se hicieron el examen oftalmológico.

Comprar lentes en una tienda física tiene muchas ventajas. Una de las principales, según Mika Moy, OD, oftalmóloga y profesora clínica de la Facultad de Optometría y Ciencias de la Visión Herbert Wertheim de la Universidad de California (UC) Berkeley, es “la posibilidad de probarse las gafas y de que un experto te diga, en función de tu graduación, los pros y los contras de esos lentes en tu cara”. Si tienes una graduación alta (que puede requerir cristales más gruesos), por ejemplo, algunos marcos muy grandes pueden no ser ideales, porque los cristales grandes y gruesos pueden hacer que tus anteojos se sientan demasiado pesados.

En persona, los oculistas (que tienen experiencia en la adaptación de gafas) también pueden realizar mediciones específicas para conseguir un mejor ajuste. Una variedad de medidas faciales ayuda a los ópticos a “asegurarse de que, cuando introducimos los cristales en el armazón, los cristales están alineados adecuadamente con las pupilas del paciente”, dice Molly Drenen, óptica titulada y directora del programa de tecnología óptica del Cuyahoga Community College de Ohio. Además, una vez que los lentes están hechos, los ópticos pueden ayudarte a ajustarlos para que estén bien alineados y te resulten cómodos en la cara.

Los compradores presenciales tienen varias opciones. He aquí algunos pros y contras que los miembros identificaron en nuestra encuesta.

Consultorios médicos privados

Pros: Calidad de los cristales, servicio de atención al cliente, ajuste, servicio de seguimiento, políticas de la tienda, ambiente de la tienda

Contras: Precio

Precio promedio después del seguro: $262

Tiendas de lentes independientes

Pros: Calidad de los cristales, atención al cliente, ajuste, servicio de seguimiento, políticas de la tienda, ambiente de la tienda

Contras: Precio

Precio promedio después del seguro: $346

Clubes de Almacenes

Pros: Atención al cliente, ajuste, seguimiento, política de la tienda y, con una excepción (BJ’s), el precio

Contras: Selección de armazones

Precio promedio pagado después del seguro: De $160 (Costco) a $203 (Sam’s Club)

Supertiendas

Pros: Servicio de atención al cliente, ajuste, seguimiento y (en Target) calidad de los marcos y políticas de la tienda

Contras: No hay contras importantes. Todas las categorías recibieron al menos una puntuación promedio

Precio promedio pagado después del seguro: De $169 (Walmart) a $195 (Target)

Cadenas de tiendas de anteojos

Pros: Muchos establecimientos y, en algunos casos, un buen servicio de atención al cliente

Contras: el precio (con una excepción que obtuvo una buena puntuación por el precio: Warby Parker)

Precio promedio pagado después del seguro: De $190 (Warby Parker-incluye venta online y en persona) a $326 (LensCrafters)

Pros y contras de comprar por Internet

Para algunas personas, comprar lentes por Internet podría ofrecerles algunas ventajas claras. Los miembros de CR que usaron tiendas online indicaron que la comodidad era una razón importante para seguir ese camino. Y luego está el costo, que probablemente sea un atractivo clave para los compradores online. En nuestras calificaciones, las tiendas online más destacadas, como Eyebuydirect, Warby Parker y Zenni Optical, recibieron altas puntuaciones de nuestros miembros en lo que se refiere al precio. En Zenni Optical, los miembros declararon pagar un promedio de solo $87 después del seguro.

Además, las investigaciones sugieren que la calidad de las gafas de los vendedores online ha mejorado notablemente. En un estudio de 2021, solo el 10% de los lentes pedidos por Internet no cumplían las normas del sector en factores como la calidad de la graduación y la resistencia a los impactos; según un estudio similar de 2011, ese porcentaje era del 45%. (Se dispone de pocos datos sobre la frecuencia con que hay que rehacer los cristales de las tiendas físicas. Pero algunos expertos afirman que los optometristas pueden cambiar de laboratorio de lentes si observan errores frecuentes).

Aun así, la compra online tiene muchos inconvenientes. Uno de los principales es que no tendrás a un óptico en persona que mida y compruebe que los anteojos que quieres se ajustan bien a tu cara y a tu graduación.

Eso probablemente esté bien para los consumidores que necesitan lentes monofocales con niveles de corrección más leves, según varios expertos con los que hablamos. Pero cuanto más alta y complicada sea tu graduación -si necesitas lentes multifocales o progresivos, o corrección del astigmatismo, por ejemplo-, más deberías inclinarte por la compra en persona. (Las clasificaciones varían, pero la Academia Estadounidense de Oftalmología considera miopía grave una graduación de -6 o peor, e hipermetropía grave una graduación de 5.25 o superior).

Esto se debe, en parte, a que cuanto mayor es tu graduación, con mayor precisión deben alinearse tus gafas con tus pupilas, dice el oftalmólogo Neil Pence, OD, decano asociado de servicios clínicos y de atención al paciente de la Facultad de Optometría de la Universidad de Indiana, en Bloomington. Una mala alineación puede provocar dolores de cabeza y otros problemas.

Los lentes progresivos, en particular, “suelen ser más complicados y requieren más cuidado y experiencia a la hora de adaptarlos”, dice el oftalmólogo Adam Gordon, OD, profesor de la Facultad de Optometría de la Universidad de Alabama, en Birmingham.

En la encuesta de CR, los miembros que encargaron lentes progresivos a vendedores online no valoraron la calidad de sus cristales significativamente más baja que los que compraron otros tipos de lentes online. Aun así, si tus necesidades visuales son más complejas, ten cuidado si optas por comprar por Internet. Todos los compradores online deben prestar mucha atención a las políticas de devolución, dice Moy de la UC Berkeley. Asegúrate de que te devuelven el dinero si los anteojos no te funcionan. Si, al cabo de una semana, los lentes siguen resultándote incómodos, probablemente deberías devolverlos, dice Pence.

Elige las características adecuadas para ti

Independientemente de dónde decidas comprar, tendrás que tomar varias decisiones. Después de decidirte por el marco que quieres, el siguiente paso es el material de los cristales. Aquí tienes algunas opciones.

CR-39: Aparte del cristal, que ya no se usa mucho, este es el más básico de los materiales de lentes. A veces se denomina plástico estándar. Los lentes CR-39 son baratos, y no son tan ligeros ni duraderos como las opciones más caras. Las personas con graduaciones más altas -que requieren cristales más gruesos y pesados- pueden notar que las gafas de este material se les resbalan en la nariz o les resultan pesadas en la cara.

Policarbonato o Trivex: La mayoría de los lentes que se venden actualmente en los Estados Unidos están hechos de un tipo de plástico llamado policarbonato, dice Michael Vitale, vicepresidente de membresías, relaciones gubernamentales y normas técnicas del Vision Council, un grupo del sector. El policarbonato es más ligero y resistente a los impactos que el CR-39. Pero se raya con facilidad, por eso la mayoría de los cristales de policarbonato llevan un revestimiento resistente a las rayaduras. El trivex, un nuevo material plástico para lentes ofrece ventajas similares a las del policarbonato y también requiere un revestimiento resistente a las rayaduras. Puede ofrecer una claridad de imagen ligeramente mejor que el policarbonato, pero suele ser más caro.

De alto índice: Los lentes de alto índice suelen ser más finos y ligeros que los de policarbonato. Pueden ser una buena elección si tienes una graduación alta (sobre todo si prefieres un marco más grande) porque los cristales no serán notablemente gruesos en los bordes. Los números de alto índice oscilan entre 1.6 y 1.74; cuanto mayor sea el número, más delgado será el cristal, y también más caro.

Revestimientos

Una vez que hayas elegido un tipo de cristal, tendrás que elegir cuál de los filtros disponibles quieres. Algunas opciones son útiles, y otras no tanto.

Resistente a los rayones: Ayuda a mejorar la durabilidad de los tipos de lentes más propensos a rayarse y es estándar en las gafas de varios minoristas, como Costco Optical, Warby Parker y Zenni Optical.

Costo estimado: de $16 a $40*.

Antirreflejo (AR): La principal ventaja es que los lentes con tratamiento antirreflejo permiten que llegue más luz a tus ojos, según Drenen, del programa de tecnología óptica del Cuyahoga Community College. Eso es especialmente beneficioso para las personas mayores, cuyos ojos dejan pasar menos luz de forma natural, y para conducir de noche, cuando la luz ya es escasa. Cuanto más alta sea tu graduación, más importante será esta característica, porque las graduaciones más altas tienden a reflejar más luz, dice Drenen.

Un inconveniente, según Natasha Herz, MD, portavoz clínica de la Academia Estadounidense de Oftalmología, es que este revestimiento puede desgastarse con el tiempo, lo que puede hacer que tus cristales parezcan permanentemente empañados. Pero la mayoría de los recubrimientos AR deberían durar toda la vida de la prescripción (la mayoría de las prescripciones son válidas durante 1 o 2 años), dice Vitale. Un cuidado adecuado de los lentes también contribuirá a su longevidad, así que usa un limpiador de lentes y un paño para limpiarlos, en lugar de la camiseta o una toallita de papel.

Aunque el tratamiento antirreflejo básico se está convirtiendo en estándar en muchos lentes, también existen tratamientos antirreflejo de alta calidad. Varios expertos nos dicen que estos suelen ser más duraderos. Los tratamientos antirreflejos de alta calidad también suelen incluir características adicionales, como resistencia a las manchas y tratamiento antivaho.

Costo estimado: de $75 a $150*.

Protección UV: Hoy en día, muchos cristales incluyen un revestimiento que protege los ojos de la luz ultravioleta, pero es imprescindible añadirlo si las gafas que vas a comprar no lo tienen. “No puedes ponerte protector solar en la superficie del ojo ni en los párpados”, dice Herz, y es posible desarrollar cáncer de piel en esas zonas. La luz UV también puede contribuir al desarrollo de cataratas.

Costo estimado: de $10 a $25*.

Bloqueo de la luz azul: Este revestimiento, que a veces tiene un tinte amarillo, es un complemento muy popular en los lentes, y está pensado para filtrar la luz azulada. Se dice que reduce la fatiga ocular (debida al uso de la computadora durante todo el día), mejora el sueño e incluso la salud ocular. Algunas pruebas sugieren que bloquear la luz azul podría ser útil para mejorar el sueño (porque la luz azul afecta a los ritmos circadianos que rigen el sueño), pero no hay pruebas suficientes de que pueda aliviar la fatiga ocular o reducir el riesgo de enfermedades oculares como la degeneración macular.

Y si bien añadir el bloqueo azul a tus gafas no es perjudicial, Moy de Berkeley dice que hay otras formas más baratas de conseguir el mismo efecto. Por ejemplo, puedes elegir el “modo nocturno” en los dispositivos electrónicos, que filtra la luz azul en la fuente. (Los costos estimados no están disponibles porque este revestimiento no está asociado a un código de facturación médica específica).

*Fuente: The Vision Council; los precios pueden variar más.

¿Deberías hacerte un examen ocular online?

Algunos comercios online ofrecen exámenes oculares además de anteojos. ¿Puedes fiarte de los resultados? Un representante de Warby Parker nos dijo que el test visual que se puede hacer con la aplicación de una empresa (el examen que habitualmente realiza un oftalmólogo en persona para determinar tu graduación) emplea la cámara, los sensores y los algoritmos de tu teléfono para asegurarse de que estás situado a la distancia correcta del dispositivo para obtener resultados precisos. Pero esta prueba solo puede usarse para renovar una prescripción existente sin cambios: no generará una nueva prescripción.

Varios expertos expresaron su preocupación por este tipo de pruebas, principalmente porque su alcance es demasiado limitado. Moy, de la UC Berkeley, afirma que las pruebas no pueden evaluar la comodidad visual de una prescripción. También omiten la evaluación crítica de la salud que forma parte de un examen oftalmológico completo, que incluye comprobaciones de cataratas, glaucoma, degeneración macular y más.

Así que, aunque uses un servicio online de renovación de recetas en caso de apuro, es importante que te hagas un examen ocular en persona cada uno o dos años, según tu edad y estado de salud.

