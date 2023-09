Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de septiembre de 2023

Piscis

Visitas de amistades o familiares en esta semana. Ten cuidado con cuestiones de chimes en la familia pues estarán a la orden del día. Noticia que te alegrará tu día. Ya no temas a una nueva relación o conocer otras personas, date el gusto si eres soltero o soltera aprovecha para disfrutar, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. No permitas que comentarios fuera de lugar de gente sin quehacer que no tiene nada que hacer más que fregar te arruinen tus días. Cambios de humor y proyecto en puerta se visualiza. Cuida mucho lo que le comentas a tus amistades pues últimamente han andado de lengua suelta y te podrán meter en chismes de los cuales será difícil salir al punto que pierdas a personas que son importantes para ti. Aprende a tomar decisiones por ti solo para que el día de mañana no culpes a los demás de tus propios errores. Déjate de cosas e invierte en tu producción personal, algunas veces te quejas porque no pescas ni un resfriado, pero no haces ni máuser por procurarte y verte bien; dale a las cirugías y tuneate todo lo necesario para que te veas bien perra de baldio.

Acuario

A la fregada los buenos modales, disfruta tu vida como Dios mandas y que te valga las fregaderas criticas, recuerda que la gente crítica lo que le gustaría hacer, pero por falta de huevos u ovarios no hacen. Ten cuidado con la manera en que actúas con las personas que quieres, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti. Ten cuidado con amistades que solo te buscan cuando lo necesitan y después ni la chingada geta asoman. Ya no temas a cometer errores, es mejor aprender la lección que no haberlo intentado. Amores del pasado podrían regresar en cualquier momento y demostrarte el error que cometieron al separarse. Es momento de que creas en esa capacidad de lograr lo que desees. No dejes que las opiniones de los demás te dañen tus días lo que digan es problema de ellos no tuyo.

Es posible que un familiar se enferme, pero saldrá adelante. Ya no sigas viviendo en tu pasado y date la oportunidad de comenzar de nuevo. Ya no busques amor en sitios equivocados, la vida te dará una gran lección que hará que valores quién eres.

Capricornio

En lo que respecta al amor ten más cuidado de quien te enamoras porque siempre terminas regándola, aprende a conocer más a las personas antes de darles el sí o de aflojarles o de lo contrario solo te expones a que termines sufriendo. Traerás tu sexto sentido muy desarrollado y eso que pensabas que no funcionaría comenzará a concretarse. Muchas de las cuestiones que te suceden se deben a tus errores del pasado, podrías cometer una indiscreción con una persona que es muy importante para ti. Urge que renueves tu casa, haz una limpieza en general y regala o tira todo lo que no necesites, objetos rotos y pegados atraen energías negativas, haz espacio para recibir nuevas cosas. No caigas en enfrentamientos con tu pareja, mejor busca la manera de cambiar de tema o conversación para no hacer crecer la riña, eres muy de picarle el buche y hacerle enojar con cosas del pasado. Pon atención a tu sexto sentido y tus sueños que te mostrarán esas respuestas que tanto has buscado.

Sagitario

Cambios importantes en la economía pues te llegará un dinerito extra muy bueno que te ayudará a salir de unas deudas. Si ya tienes pareja bájales a tus calenturas y dedícate solo a ella, el taco de ojo no es infidelidad, pero así se comienza con ella. Vienen momento nuevo por vivir los cuales deberás de disfrutar al máximo y no volver a cometer los mismos errores, cuidado con traición de amistad de piel blanca. Es importante que ya te dejes de tanta tontería y fregadera, pon los pies en la tierra y deja de vivir en las nubes. La vida te va a llenar de oportunidades para mejorar, ten cuidado con traiciones por parte de amistades. Un embarazo dentro de la familia y un viaje se comienza a planear con la familia. Ten cuidado pues tus sentimientos podrían traicionarte, estas en un punto en que la necesidad de sentirte amado o amada podría llevarte a cometer equivocaciones al elegir a la persona equivocada. Semana muy perra en la cual cobrará sentido tus sueños y planes que habías detenido. Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo…

Escorpión

Se paciente y ten calma si quieres lograr tus metas y objetivos. Ponte las pilas en cuestiones del corazón, no seas tan negativo o negativa, estas tan decepcionado de esos sentimientos que cuando alguien te empieza a mostrar atención o cariño sueles asustarte y salir corriendo o ponerte a la defensiva. No te dejes influencias por gente tonta que te podría llevar a cometer errores muy grandes, aprende a tomar tus propias decisiones y a no depender de las demás personas Un proyecto comenzará a consolidarse en próximas fechas, te va a encantar. No des por hecho algo que desconoces ni des segundas oportunidades a personas que no supieron aprovechar la primera. Date la oportunidad de conocer a las personas y de elegir esa que te haga sentir diferente a lo que antes ya habías vivido. Cuídate un chorro de cuestiones que tienen que ver con compra y venta pues podrías hacer un mal negocio. Embarazo inesperado de amistad en puerta. Respira hondo e inicia de nuevo pues nuevas oportunidades están por iniciar sobre todo en el área del corazón.

Libra

Perdida de cartera o celular en puerta. Un viaje en puerta y una expareja te buscarán o tendrás algún tipo de contacto con ella, te darás cuenta como la vida la ha fregado. No cambies tu esencia ni forma de ser al menos que a ti no te guste, sino les parece como eres que se vayan por la puerta de la fregada. Déjate de celos absurdos, si no confías en tu pareja mejor búscale por otro lado o toda tu vida te la pasarás con dudas. Si tienes pareja pon atención a ella pues podría estar mintiendo en ciertas cuestiones para no ponerte de malas. Si no crees en el amor sigue en tu mundo de fantasía, pero no dañes a nadie, ten presente que oportunidades no regresan y si dejas ir lo que podría ser tu felicidad será difícil. Es momento de despojarte de todo eso que no te permite avanzar, no trates de abarcar más de lo que puedes y de quedar bien con todo el mundo. Una amistad necesita mucho de ti y le has dado la espalda cuando más lo ha necesitado, recuerda que la vida da vueltas y tarde o temprano la necesitarás.

Virgo

Un embarazo en una amistad o conocida saldrá a la luz. Oportunidades de mejorar en muchos aspectos en estos días, recuerda que hay personas que te dañan mucho la energía y tu sueles atontarte mucho dándoles entrada o haciendo caso a sus comentarios negativos. Te va a bufar una amistad bien fea porque eres bien cabeza dura y pides consejos, pero no los tomas en cuenta. Cambios en cuestiones de salud, cuida más tus pies y tus pensamientos, recuerda que sueles atraer lo que deseas y sobre todo las cuestiones negativas. No te permitas caer en vicios que pueden dañar tu cuerpo o meterte en problemas con amistades que valen la pena en tu vida. Hay momentos que quieres mandar todo a la fregada, pero si lo haces podrías arrepentirte pues estas a muy poco de lograr muchas metas y proyectos. No descuides tu vida y tus cosas por nadie, no vale la pena mal gastar tu tiempo en quien no lo merece. Un viaje se planea. Se cancela evento social. Cuida más tus piernas porque podrías sufrir algún accidente.

Leo

Tiempos nuevos se avecinan, pero debes de poner mucha atención a los eventos que se presentarán, es importante que desconfíes de todo mundo pues no todas las personas son de fiar y algunas de ellas querrán solo utilizarte. Ya no finjas sentimientos que no son, si esa persona no te interesa no sigas ahí por comodidad, recuerda que el tiempo no perdona, aprovéchalo con quien en realidad mueva tu mundo. Hay momentos en que te deprimes mucho al no poder lograr tus metas y objetivos, ten calma y échale ganas en eso que cuando menos esperes lograrás ver la luz. Ten presente que algunas veces esperas demasiado de personas que solo te llenan tu cerebro de palabras que la mayoría de las veces no cumplen. Muchas oportunidades de viaje o de reunión el próximo fin de semana. Cambios laborales en proceso los cuales te dejarán grandes ganancias. Es momento de que veas tu pasado para rectificar los errores que cometiste y madurar en esos aspectos. Pon mucha atención a tu vida, podrías equivocarte en errores los cuales lamentarás en poco tiempo. Cuida mucho la parte de la caricia y no aflojes a la primera cita date tu lugar.

Cancer

Ya no temas a nuevos cambios, recuerda que es la única manera en que podrás obtener resultados distintos. Si sientes necesidad de una persona que ya no está a tu lado en estos momentos, piensa un poco si vale la pena volver a vivir lo vivido por alguien a quien quizás nunca le importaste. En las cuestiones del amor te atontas mucho pues sueles darle entrada a personas que no sirven ni para ir a incomodar a su madre; debes aprender a ser más selectivo o de lo contrario te lastimaran con decepciones. No cuentes los pollitos antes de nacer, así que deja de dar por hecho los proyectos que tienes en mente cuando a un no comienzan a llevarse a cabo. Ten cuidado la manera en que te relacionas con las personas pues podrías cometer indiscreción. En tu ciclo de cumpleaños las cosas cambiarán para ti, sin embargo, te vas a arrepentir de muchas cosas que hiciste por tu falta de madures, si puedes corregirlas hazlo y no lo pienses dos veces. Una amistad podría estar hablando a tus espaldas, te vas a enterar en estos días de quien se trata. Familiar se enfermará, pero no será nada de gravedad. Momento de cerrar ciclos que no te conducen a nada bueno.

Géminis

No dejes de creer en el amor y no te desesperes que la vida te premiará cuando menos lo esperes con la persona correcta. Hay posibilidades de cambios en cuestiones de trabajo, podría llegar un nuevo nombramiento Posibilidad de encamamiento con amistad en próximas fechas, no te enamores ni te confíes de tus sentimientos o podrías terminar lastimado. Momento de limpieza a conciencia en casa, tira todo lo que no sirve y esté roto y pegado pues eso solo atrae mala energía y no deja avanzar. No temas a nuevos amores si estas soltero, solo pela bien el ojo para que no te sigan viendo la cara como antes lo hicieron. Ya has aprendido de tus errores, no caigas de nuevo en los mismos pozos, si una vez cometiste el error de confiar en quien solo te dio dolores de cabeza no lo vuelvas hacer, aprende a querer y valorarte pues nadie lo va a hacer por ti. Sale a la luz verdad o chisme que se había ocultado entre amistades o familiares. Es momento que cambies tu manera de pensar lo que fue ya paso ponte las pilas y ve por lo que quieres. Viene una ligera carga de estrés y pensamientos negativos a causa del fracaso de unos planes que tenías. No te dañes tanto en cosas que no te dejan nada de provecho, suelta y deja ir.

Tauro

Cuídate de persona de piel blanca, no tiene buenas intenciones para ti. Reencuentro con amistad del pasado. No te dejes caer por comentarios tontos, ten presente que tu carácter es fuerte y no debes de mostrar debilidad por nada, algunas veces se te va el sueño por pensar cuestiones de tu pasado o futuro que solo te bajan tu autoestima y te deprimen. Ponte las pilas en cuestión de dieta, pues en estos días podrías estar expuesto o expuesta a subir un chorro de peso y no es momento para eso. Algunas ocasiones pareciera que estas molesto o molesta con la vida, necesitas encontrar esa paz que te haga darte cuenta de que vida solo tienes una, no desperdicies tu tiempo con personas a las que no le interesas. Tu buen corazón te mostrará el camino que debes de seguir para la consolidación de tus metas, ten presente que hay que trabajarle si quieres lograr tus sueños y objetivos. Algunas veces te sientes triste porque las cosas no son como antes, el tiempo no se detiene y se ha llevado a su paso a personas muy importantes para ti que si bien aún viven en este mundo no puedes tenerlas a tu lado como quisieras. Siempre fuerte, optimista con el corazón en alto, no temes a cambios pues sabes que en ellos radican nuevas oportunidades. En la medida que sigas de arrastrado o arrastrada por quien no te busca y no te quiere será en la medida que sigas pasándola mal.

Aries

Semana llena de sorpresas pues recibirás una llamada muy especial que te va a hacer el día, no temas a cambiar y hacer nuevas cosas recuerdan que eres una persona que no puede estar siempre haciendo lo mismo pues te hartas. Cuida mucho tus espaldas pues en cualquier momento podrías recibir una traición por parte de una amistad que te dolerá demasiado. Vienen cambios en la cuestión de tus sentimientos pues te harás más bitch que de costumbre y esto se deberá a las traiciones que has tenido en meses anteriores. Sueños que te van a indicar que personas que ya no están físicamente contigo siguen muy presentes en tu vida mediante sueños, ponles una asistencia (Vaso de agua, vela y flores blancas) para que tengan luz en su mundo. Debes de cuidar mucho tu entorno para evitar relacionarte con personas tontas que solo te roban tu energía. Te ha costado un chingo mostrar tus sentimientos y eso se debe a que ya no crees mucho en al amor y te da terror enamorarte y que terminen fallándote. No des pie a mas equivocaciones en tu vida, viene una semana muy fuerte en la cual comenzarás a ver la realidad de muchas situaciones que antes te habías negado ha aceptar, no permitas que nuevos amores te roben tu paz y tu tranquilidad, vienen días llenos de cambios que te beneficiarán en muchos sentidos.