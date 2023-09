Carl Froch asegura que vencería a Canelo Álvarez: “No creo que sea lo suficientemente grande”

Carl Froch, excampeón de peso supermediano y ahora comentarista de boxeo, aseguró que habría vencido sin problemas a Saúl ‘Canelo’ Álvarez si ambos se hubieran cruzado en el mejor momento de su carrera.

En declaraciones para Talksport, Froch expresó que su tamaño habría significado un problema para Canelo Álvarez en la hipotética pelea y también explicó que la estrategia que aplicaría para neutralizarlo sobre el cuadrilátero.

“Para mí, el peso supermediano le conviene a Canelo, pero creo que lo habría hecho con él. No creo que sea lo suficientemente grande. Creo que le habría ganado. Creo que les habría ganado a todos, para ser honesto. Así es como subí al ring, con esa mentalidad”, dijo. “Viste mi pelea contra Arthur Abraham, boxeé, me moví y me quedé a la defensiva. Y así me hubiera acercado a Canelo”, añadió.

Canelo Álvarez es el campeón indiscutido de peso supermediano. Foto: Héctor Vivas/Getty Images.

Las declaraciones de Froch surgen a pocos días de la pelea entre campeones indiscutidos que protagonizarán Canelo Álvarez y Jermell Charlo este sábado 30 de septiembre donde nuevamente pondrá un juego sus títulos de peso supermediano en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Charlo subirá dos categorías de peso (14 libras) y, aunque el tamaño no será un problema porque en la conferencia de prensa se pudo notar que es más grande que el tapatío, lo que sí podría ponerlo en desventaja en el combate es la inactividad sobre el ring, ya que tiene más de un año y medio sin pelear. El estadounidense quiere hacer historia y convertirse en el tercer boxeador en ser doble campeón indiscutido.

Por su parte, el mexicano intentará aumentar su legado en el deporte y borrar la imagen que dejó en sus últimas tres peleas para demostrarle a sus críticos que sigue siendo el mismo boxeador dominante de siempre.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo se enfrentan este 30 de septiembre en Las Vegas. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Cabe destacar que Carl Froch ganó 33 peleas y solo perdió dos veces. Fue campeón de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de 2008 a 2011, de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de 2012 a 2015 y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de 2013 a 2015. Además, el pugilista británico fue uno de los mejores libra por libra y este 2023 ingresará al Salón de la Fama del Boxeo.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, es campeón mundial de cuatro divisiones y viene de vencer a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

