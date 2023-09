Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de septiembre de 2023

Piscis

Querido Piscis, este día estarás en sintonía con tus emociones más profundas. Tu intuición y sensibilidad te permitirán conectarte con los demás de manera única. Sin embargo, no te dejes arrastrar por la negatividad y la sobre exigencia. Aprende a proteger tu energía y a establecer límites saludables. Recuerda que tu sensibilidad es tu mayor fortaleza, pero también tu mayor vulnerabilidad. Si pides se te dará en abundancia si sigues quejándote de lo que no posees seguirás en ese círculo de necesidades. Es importante que pongas las cartas sobre la mesa con tu pareja en caso de tener pues podrían caer en situaciones complicadas debido a chismes que estarán a la puerta. Respira hondo e inicia de nuevo pues nuevas oportunidades están por iniciar. Busca la manera de canalizar tu energía en cosas que te dejen algo de provecho. Las traiciones se harán presentes en próximas fechas, ten cuidado con cuestiones que tengan que ver con pagos y deudas pues podrías cerrar una puerta que necesitarás en tu futuro. Es probable que en estos días surjan ciertos problemas en la familia que te podrían poner de malas, que eso no te afecte, busca la manera de arreglar y solucionar dichos problemas. Momentos increíbles se aproximan, tu pasado está sanando muy rápido y eso se debe a que has aceptado muchas cosas que pasaron…

Acuario

Querido Acuario, este día estarás lleno de ideas innovadoras y revolucionarias. Tu mente brillante te permitirá pensar más allá de los límites convencionales. Sin embargo, no te pierdas en tus propias ideas. Aprende a escuchar y considerar las opiniones de los demás. La colaboración y la diversidad de ideas te llevarán a resultados aún más grandiosos. Vienen movimientos en tu trabajo muy perros con cambios de horarios o de puestos, ten cuidado con persona de piel blanca, quedrá manipularte y hacerte daño. Te viene una noticia sobre una persona que te interesa mucho sin embargo la información que llegará a ti no será lo que esperas y podrías decepcionarte mucho. Mucho incremento en tu economía pero ten cuidado pues podrías perder mucho dinero en una inversión falsa. No tengas miedo a cambiar tu rutina pues será la clave para que logres mucho de tus propósitos y sueños. Cuídate de caídas y dolores musculares pues estarás en puerta en estos días. Momento de cambios muy perros los cuales te dejarán gran aprendizaje. Algunas veces te decepcionas mucho de ti y eso a la vez hace que te recrimines y caigas en las mismas cuestiones de siempre. Una amistad andará muy pegada a ti pues querrá obtener algo, ponte muy inteligente o podrías decir información que será utilizada malamente por esa persona.

Capricornio

Querido Capricornio, este día estarás enfocado en alcanzar tus metas y ambiciones. Tu determinación y disciplina te llevarán a grandes logros. Sin embargo, no te olvides de disfrutar del camino. Permítete momentos de descanso y relajación. Recuerda que el éxito no se trata solo de alcanzar metas, sino también de encontrar la felicidad y la satisfacción en el proceso. Un cambio laboral y una oportunidad muy perra en el área de los negocios se concretara de la mejor manera. El día que aprendas a vivir en soledad te darás cuenta que no necesitas de absolutamente nadie para ser feliz y lograr tus metas y tus objetivos. Te encanta el sufrimiento y cuando alguien te trata bien sales corriendo del susto. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que checa bien las propuestas que llegarán para que no te atontes y aceptes la correcta. No temas a cambios en tu vida, el área de los dineros se ve muy buena sin embargo necesitarás no gastar en cosas que no necesitas pues podrías enfrentar problemas económicos muy pronto. Recuerda de dónde vienes y no pierdas el piso por nadie que no es necesario hacerlo. Celos e inseguridad con tu pareja en caso de tener, no hay motivos, no hagas tormentas en vasos de agua ni te dejes caer pa que te levantes.

Sagitario

Querido Sagitario, este día estarás sediento de aventura y exploración. Tu espíritu aventurero te llevará a lugares desconocidos y te abrirá a nuevas experiencias. Sin embargo, no te olvides de cuidar de tus responsabilidades. No dejes que tu deseo de libertad te haga descuidar lo importante en tu vida. Encuentra un equilibrio entre la búsqueda de la emoción y el cumplimiento de tus deberes. Cambios de carácter importantes se visualizan, la llegada de nuevos proyectos y cierre de ciclos de amistades. Una amistad te pondrá a prueba con un favor pues últimamente te has mostrado indiferente. Es increíble como te has atontado tanto en los últimos meses, ponte ya las pilas para mejorar todo eso que te disgusta o no te parece de tu vida. Es momento que sueltes todo eso que te hace sentir mal y o te deja conseguir tus sueños y metas. Deja de dar explicaciones que no todo el mundo las merece. Una persona de piel aperlada regresa de tu pasado, ten cuidado pues podrías regresar a lo que ya te afectó y daño mucho anteriormente. Ten cuidado con la manera en que te desenvuelves con amistades pues hay muchas de ellas que son bien hijas de la tiznada y solo buscarán sacar información y obtener algo a cambio. Es importante que no cometas los mismos errores porque se te da mucho tropezar con la misma piedra y eso no es nada sano. Despójate de todo lo que te detiene y no te deja seguir.

Escorpión

Querido Escorpio, este día estarás lleno de intensidad y pasión. Sabrás lo que quieres y no te detendrás hasta conseguirlo. Sin embargo, ten cuidado de no caer en la manipulación y el control. Aprende a soltar y confiar en los demás. No todo el mundo tiene intenciones oscuras y, a veces, abrirte a la vulnerabilidad puede llevarte a experiencias profundas y transformadoras. En lo que respecta a tu carácter andarás muy cambiante, tranquilízate, tus sueños y metas estas por materializarte pero necesitas ponerte las pilas. Te choca la gente interesada y floja que se conforma con lo que tiene, siempre buscas más y más y el sexo siempre será una parte importante en tu vida. En tus proyectos podrías desanimarte debido a que una cuestión no te sale como planeas, recuerda que hay que ser constante. Recuerda quién eres y de dónde vienes, no permitas que ninguna persona te haga bajar de tu nivel, tienes todo para tener a la persona que quieras a tu lado pero caes en tonterías y al final terminas con la peor miércoles que encuentras. Si tienes pareja no temas a decir lo que piensas y sientes pues quedarte callado o callada lo único que ocasiona es una bomba de tiempo. Ten cuidado con lo que pienses sobre todo cuestiones negativas pues podrían hacerse realidad, en la medida que busques encontrarás eso que tanto has soñado y deseado, no te permitas errores en tu vida y si los cometes perdónate y vuelve iniciar.

Libra

Querido Libra, este día estarás en busca de armonía y equilibrio en todas las áreas de tu vida. Tu naturaleza diplomática te permitirá resolver conflictos y encontrar soluciones justas para todos. Sin embargo, no te pierdas en la indecisión. Toma decisiones firmes y confía en tu intuición. Recuerda que el verdadero equilibrio está dentro de ti, no en las opiniones de los demás. Que te valgan las críticas y comentarios tontos a tu persona recuerda que nadie te conoce mejor que tu, sino te dan pa’ el gasto no tienen por qué opinar y si lo hacen que gasten saliva, tú no te mortifiques. Pon atención a tu sexto sentido y tus sueños que te mostrarán esas respuestas que tanto has buscado. Podrías sentirte triste al terminar el día al extrañar a varias personas importantes para ti. Aprende de tus caídas y no vuelvas a confiar en quién te ha llenado tu existencia de mentiras y reproches. Te vienen grandes cambios y aprendizajes que deberás de enfrentar. Si tienes ya una relación va mejorar mucho la comunicación sin embargo tus inseguridades podrían ocasionar una fuerte discusión con tu pareja. No es momento para esas cuestiones, ponte las pilas que en un mediano plazo te asombrarás de lo que conseguirás. Te preocupas mucho por verte bien, pero algunas veces no ver los resultados pronto te desespera y mandas todo bien lejos. Tienes todo para lograr grandes cosas, pero tú falta de confianza en ti no te deja avanzar.

Virgo

Querido Virgo, este día estarás lleno de determinación y enfoque. Tu mente analítica te ayudará a resolver cualquier problema que se presente. Pero recuerda no ser demasiado crítico contigo mismo. Acepta tus errores y fracasos como lecciones valiosas en tu camino hacia el crecimiento personal. No te dejes abrumar por la perfección, la vida es un viaje, no una meta. Un viaje está por consolidarse, cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. Existe un lado tuyo débil y es tu familia, pues sabes que te doblegas por ellos, en el amor hay cambios importantes pues comenzarás a desear algo estable, temes a enamorarte pero por dentro es lo que más deseas. Recuerda que tu corazón es muy noble y ponerlo en las manos de cualquier persona puede ser un error que lamentes mucho. Te enteras de embarazo en amistad y posibilidad de un viaje en grande que comenzará a planearse. No seas tan pronto o pronta cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona recuerda que si entregar la caricia a la primera te expones a que te voten en seguida. El mes que está por iniciar llegará con muchas sorpresas hay un viaje y también conocerás a una persona con la que has estado platicando y lidiando mucho por una red social, quizás no sea lo que buscas y esperabas, pero esto te ayudará a salir de dudas y a quitarte esa espinita.

Leo

Querido Leo, este día estarás en tu elemento, brillando como el sol. Tu confianza y carisma serán irresistibles, y atraerás a todos hacia ti. Sin embargo, recuerda ser generoso con aquellos que te rodean. No permitas que tu necesidad de recibir atención y reconocimiento opaque la luz de los demás. Comparte tu brillo con los demás y cosecharás grandes recompensas. Ten cuidado con lo que piensas, quieres y deseas pues estas en una etapa donde todo lo que deseas se comenzará a materializar, sobre todo las cuestiones negativas, así que trata de que lo que pase por tu cabeza sean pensamientos positivos. Ten cuidado lo que dices y comentas de personas que te rodean podrías cometer una indiscreción y meterte en un problema del cual te será difícil de salir. Nuevos amores se aproximan pero quizás no logres identificarlos pues estarás pensando en la persona incorrecta. Te enteras de infidelidad de amistad y su pareja. Vienen oportunidades de cambios de empleo, no sueltes el que tienes hasta asegurar el nuevo. Te buscará o visitará familiar que tienes mucho de no ver. Una amistad tiene interés por ti, pero es solo sexual. Una amistad te dará una sorpresa agradable. Es posible que en estos días extrañes a alguien de tu pasado y tengas sueños premonitorios. Vienen días muy buenos a tu vida en los cuales te llenarás de alegría y esperanza. Un familiar necesitará mucho de ti, no le des la espalda.

Cancer

Querido Cáncer, este día será una montaña rusa emocional para ti. Tu naturaleza sensible y empática te llevará a experimentar altibajos en tus estados de ánimo. Cuida de ti mismo y no te dejes llevar por el drama ajeno. Establece límites saludables y prioriza tu bienestar emocional. Recuerda que, a pesar de las tormentas, siempre hay un sol brillante esperando en el horizonte. Si tu pareja ha estado distante medita que estás haciendo para que se acerque más a ti, recuerda que el enemigo que los distancia es la rutina y la falta de comunicación y sinceridad. Amistad nueva aparecerá en próximas fechas. Una amistad necesita mucho de ti y le has dado la espalda cuando más lo ha necesitado, recuerda que la vida da vueltas y tarde o temprano la necesitarás. Momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante, la vida te ha puesto pruebas bien fuertes y siempre has logrado salir victorioso de ellas, échale ganas a ese sueño que tienes y se materializará más pronto de lo que te imaginas. Posibilidad de encamarte con una amistad y una noticia sobre una persona que te importa mucho saldrá a la luz. Eres de los signos más fuertes, pero cuando te debilitas suele costarte mucho levantarte y siempre esperas la ayuda de alguien más, quien te quiera te lo mostrará con hechos y no solo con palabras, así que aprende a identificar quién en verdad cumple con los requisitos.

Géminis

Querido Géminis, este mes que esta por iniciar estarás más comunicativo y encantador que nunca. Tu ingenio afilado y tu capacidad para adaptarte a cualquier situación te permitirán sobresalir en tu vida social. Sin embargo, ten cuidado de no caer en la tendencia de ser superficial o manipulador. Sé auténtico y genuino en tus interacciones con los demás, y verás cómo tus relaciones se fortalecen de manera significativa. Viene una salida a tomar con amistades o a chismear con la comadre. Te vienen movimientos en tus estados de ánimo, días te sentirás de la tiznada y otros querrás comerte al mundo. Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas. Amor prohibido se presenta, no te compliques la existencia, no naciste para postre sino para plato principal. Gente tonta te rodea pero está en ti no aprender sus mañas y ser parte del montón. Recuerda quién eres y hacia donde te diriges, no pierdas tu tiempo ni dediques tu vida a personas que no te valoran o te hacen sentir menos. Podrías iniciar una relación prohibida o ser el o la tercera en discordia. No te recrimines nada y aprende aceptar lo que el mentado universo pone en tu vida. No des más de lo que puedes y se exigente con quien te exige. Un familiar te pedirá un consejo, vienen cambios en cuestión de tu economía, te llegará un dinerito que te ayudará en un viaje que estás por realizar.

Tauro

Querido Tauro, en este mes que termina vas a darte cuenta de todo el poder y la fuerza que tienes dentro de ti. Eres como un toro, firme y decidido, trabajando incansablemente hacia tus objetivos. Sin embargo, no te olvides de disfrutar de los placeres de la vida. Permítete un momento de descanso y relajación. No te preocupes por el trabajo, él estará ahí esperándote cuando regreses con más energía y determinación. Ya note desesperes si las cosas no funcionan con una persona, next y quien sigue. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento no te tardes en tomar decisiones o al final puedes quedarte sin nada. Amores del pasado regresan, te darás cuenta que son asunto olvidado. Infecciones en garganta en estos días y dolores de cuerpo. Mejoras en el ámbito económico en estos días, aprende a ser más ahorrador pues gastas mucho en cuestiones que no necesitas y después ya no encuentras la salida. No permitas que situaciones complejas de tu día te lo arruinen, aprende a ver la vida de otra manera y ser más positivo o positiva en tus actos. Pon mucha atención a tu vida, podrías equivocarte en errores los cuales lamentarás en poco tiempo. Es importante que creas más en ti, que nadie te quite las ganas de seguir luchando y estar siempre de pie pues solo tú tienes el poder de animarte y ver por ti, nadie más.

Aries

¡Ay, Aries! Te veo ardiente y rebosante de energía. Este mes que está por iniciar será un torbellino de pasión y aventura para ti. Estarás en tu elemento, listo para enfrentar cualquier desafío que se te presente. Sin embargo, recuerda controlar esa impulsividad característica tuya. Toma decisiones con calma y piensa en las consecuencias antes de actuar. No permitas que el fuego te consuma, sino que utilízalo sabiamente para encender tu camino hacia el éxito. Cuida mucho la parte de la caricia y no aflojes a la primer cita date tu tiempo para conocer más a tu pareja. Eres de los signos más fuertes del zodiaco pues sabes bien como lograr tus metas y quien te traiciona paga las consecuencias. Un viaje se planea. Se cancela evento social. Cuida más tus piernas, recuerda que son la parte más importante de tu físico. Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo que la vida te pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada, recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las ganas. La vida te pondrá pruebas muy grandes las cuales te harán reaccionar y tomar las decisiones correctas. Un mensaje o llamada te alegrará mucho. Podrías ser víctima de chismes y malos entendidos por parte de una amistad. No temas a cambios en el área de los negocios te van a beneficiar mucho. Si tienes pareja podrían iniciar un ciclo complicado lleno de dudas.