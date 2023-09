Madre del alguacil que murió a tiros en Palmdale exige la pena de muerte para el sospechoso

La madre del alguacil Ryan Clinkunbroomer, que murió a balazos la tarde del 16 de septiembre en Palmdale exigió que se solicite la pena de muerte para el sospechoso, identificado como el hispano Kevin Salazar.

Kim Clinkunbroomer, durante una entrevista con la cadena ABC, manifestó su descontento ante la postura del fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, George Gascón, quien no está a favor de la pena capital.

“Simplemente, parece que el fiscal de Distrito quiere perdonar una vida, cuando (el sospechoso) no perdonó la vida de mi hijo… ejecutó a mi hijo”, declaró la madre del alguacil.

El alguacil Ryan Clinkunbroomer, de 30 años y oficial del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, fue emboscado la tarde del 16 de septiembre cuando se encontraba en su patrulla detenido ante una luz roja de semáforo frente a la estación del LASD de Palmdale.

El vehículo del sospechoso se acercó a la patrulla, se colocó a su costado izquierdo y momentos después escapó a toda velocidad después de disparar y matar al oficial.

La madrugada del 18 de septiembre, Kevin Salazar fue arrestado después de permanecer atrincherado en el interior de su domicilio durante varias horas.

Los familiares de Salazar declararon que Kevin había sido diagnosticado de esquizofrenia.

La semana pasada, durante una conferencia de prensa, el fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles reiteró estar en contra de la pena de muerte al argumentar que no sirve para disuadir los crímenes.

“Si pensara que pedir la pena de muerte haría que Ryan volviera a nosotros, la pediría sin ninguna reserva, pero no será así. Si pensara que la pena de muerte impediría que la gente cometiera asesinatos, la pediría, pero sabemos que no será así. La realidad es que la pena de muerte no sirve como disuasivo y no hace que la gente regrese”, declaró Gascón.

El fiscal George Gascón fue criticado por la madre del alguacil Ryan Clinkunbroomer. Foto: ROBYN BECK / AFP / Getty Images

En la conferencia de prensa en la que habló Gascón, acompañado por el Sheriff Robert Luna, también estuvieron presentes los padres de Ryan Clinkunbroomer y su prometida, Brittany Lindsey.

Kim Clinkunbroomer pidió a Gascón que haga su trabajo y que solicite la pena capital para el responsable de la muerte de su hijo.

Durante la entrevista, la madre del alguacil instó a los residentes de Los Ángeles para que reflexionaran sobre las próximas elecciones y consideren cuidadosamente las acciones del fiscal de Distrito. Dijo esperar que ocurra un cambio para que se exijan los castigos adecuados para los responsables de crímenes.

La Oficina del fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles expresó su compasión por la familia de Ryan Clinkunbroomer, reconoció su pérdida inconmensurable, pero señaló que nada en el sistema de justicia penal podrá reparar el daño causado por la muerte del alguacil.

En 2019, el gobernador Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva que imponía una moratoria a la pena de muerte en California.

“El asesinato intencional de otra persona está mal y, como gobernador, no supervisaré la ejecución de ningún individuo”, expresó Newsom en marzo de 2019.

En 2019, Gavin Newsom impuso una moratoria a la pena de muerte en California. Foto: Mario Tama / Getty Images

“Nuestro sistema de pena de muerte ha sido, desde todos los puntos de vista, un fracaso. Ha discriminado a los acusados que tienen enfermedades mentales, son negros y morenos, o que no pueden permitirse una costosa representación legal”, agregó.

El gobernador aseguró que la pena capital no ha proporcionado ningún beneficio para la seguridad pública ni valor como elemento disuasorio.

“Ha desperdiciado miles de millones de dólares de los contribuyentes. Sobre todo, la pena de muerte es absoluta, es irreversible e irreparable en caso de error humano”, dijo Newsom.

Sigue leyendo:

· Sospechoso de asesinar a un alguacil de Los Ángeles compró la pistola semanas antes del ataque

· Sospechoso hispano confiesa matar a un alguacil de Los Ángeles en una emboscada

· Sospechoso arrestado de matar a balazos a un alguacil en una emboscada en Palmdale