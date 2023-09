El general Mark Milley arremetió en contra de Donald Trump durante su discurso de retiro

El general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, arremetió en contra del expresidente Donald Trump durante su discurso de retiro al dejar en claro que el ejército estadounidense no presta juramento a un “aspirante a dictador”.

La semana pasada, el actual aspirante a la candidatura republicana se enfocó en señalar que el militar merecía la pena de muerte por supuestamente traicionarlo a él y a la nación.

“En realidad estaba tratando con China para informarles sobre el pensamiento del presidente de los Estados Unidos. ¡Este es un acto tan atroz que, en tiempos pasados, el castigo habría sido la MUERTE!“, escribió el neoyorquino de 77 años en la plataforma Truth Social.

La respuesta del general que este viernes se retiró como miembro activo de las fuerzas armadas formó parte de su mensaje de despedida, a través del cual, sin mencionar el nombre de Donald Trump, lo definió como un dictador.

“Somos únicos entre los ejércitos del mundo. No prestamos juramento a un país. No prestamos juramento a una tribu. No prestamos juramento a una religión. No prestamos juramento ante un rey, una reina, un tirano o un dictador“, señaló Mark Milley en una ceremonia llevada a cabo en la Base Conjunta-Myer Henderson Hall, ubicada en Virginia.

En su momento, Mark Milley fue nombrado por el propio Donald Trump presidente del Estado Mayor Conjunto. (Sean Gallup / Getty Images)

Acto seguido, el militar aclaró que los miembros de las Fuerzas Armadas sólo prestan juramento a la Constitución.

“No prestamos juramento ante un aspirante a dictador. No prestamos juramento a un individuo. Prestamos juramento a la Constitución y prestamos juramento a la idea de que es Estados Unidos, y estamos dispuestos a morir para protegerlo”, enfatizó el personaje a quien el propio Donald Trump nombró presidente del Estado Mayor Conjunto, en 2018.

Cabe señalar que el último acto del general de cuatro estrellas consistió en tomarle juramento a su homologo Charles Q. Brown Jr, quien después de su desempeño como jefe de personal de la Fuerza Aérea, ahora se convirtió en el presidente entrante del Estado Mayor Conjunto.

Sigue leyendo: