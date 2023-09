Elon Musk se declara “extremadamente proinmigrante”

El multimillonario Elon Musk, fundador de SpaceX y propietario de Tesla y de la red social X (antes Twitter), aseguró el jueves durante una visita a la frontera sur de Estados Unidos, en Eagle Pass, Texas, que es “extremadamente proinmigrante” y que el país debería dejar entrar a todos los que son “trabajadores y honestos”.

Musk, que vive en Estados Unidos pero nació en Sudáfrica, dijo estas palabras durante un vídeo en directo en X, recogido por el medio The Hill, junto al congresista republicano Tony Gonzales, con quien acudió a la localidad fronteriza de Eagle Pass (Texas).

Went to the Eagle Pass border crossing to see what’s really going on pic.twitter.com/ADYY2XvAKT

— Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023