La exmodelo y periodista Larissa Riquelme está sudando frío por falta de dinero, luego de verse atrapada en la severa crisis financiera que sacude a Paraguay tras congelarse sus ahorros por la insolvencia de Ueno Bank. La recordada e internacionalmente famosa ‘Novia del Mundial’ de Sudáfrica 2010 rompió en llanto públicamente al confesar la enorme incertidumbre que rodea a su patrimonio familiar,.

La situación es tan crítica que su confesión reflejó el drama que hoy golpea con fuerza a millones de ciudadanos en territorio sudamericano que se quedaron sin liquidez en los bolsillos, al grado de que se ha visto en la necesidad de revelar su situación financiera para que pueda ser ayudado con algunos contratos para ponerse por lo menos a flote económicamente.

??? “NO TENGO PARA COMER” ??



Larissa Riquelme, la Novia del Mundial 2010, habló para un canal internacional sobre la falta de dinero tras la crisis financiera en Paraguay ?? pic.twitter.com/xTJQkyDruN — Ecuagol (@ECUAGOL) November 7, 2026

Durante una desgarradora entrevista concedida para la televisión argentina a través del canal A24, la carismática conductora detalló que depositó los frutos de sus mayores sacrificios profesionales en la mencionada entidad bancaria que hoy se encuentra bajo un estricto proceso de resolución por parte del Banco Central.

“Nueve años de mi sacrificio están en ese banco”, manifestó Riquelme con profunda impotencia, dimensionando el colapso al asegurar que cerca de tres millones de personas se encuentran totalmente desamparadas económicamente en el país por la falta de disponibilidad de sus recursos.

El calvario de la presentadora paraguaya no se limita únicamente a la pérdida de sus cuentas de ahorro y de sus inversiones de renta fija en los escritorios bancarios, sino que también escaló de forma directa al plano laboral dentro de los medios de comunicación.

Riquelme formaba parte activa de la empresa VMedia, un importante grupo de comunicación ligado a la cuestionada firma financiera, cuya estructura corporativa comenzó a desmantelarse de manera abrupta, dejando a cientos de empleados en el limbo y bajo una estricta zozobra sobre su futuro laboral inmediato.

La comunicadora reveló con evidente frustración que el personal recibió instrucciones de esperar un plazo de noventa días para conocer el destino de sus puestos de trabajo, todo esto en medio de notificaciones informales y una alarmante opacidad por parte de los directivos.

#VIRAL “Muchos no tienen para comer”,



La hoy influencer Larissa Riquelme, conocida por ser 'la novia del Mundial 2010’, exhibe su situación por la crisis en Paraguay.



La modelo y periodista explicó que había concentrado los ahorros de 9 años en el Ueno Bank, banco que fue a la? pic.twitter.com/I37LFSjlpw — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 7, 2026

El escándalo financiero ya escaló a niveles gubernamentales de alta prioridad en la región, desatando fuertes protestas sociales y un proceso de juicio político en contra del presidente Santiago Peña, mientras la icónica figura del modelaje deportivo exige justicia para las familias trabajadoras afectadas por el quiebre institucional.

Seguir leyendo:

– Paraguay, una selección invicta en Mundiales en tandas de penales

– Paraguay empata con Australia y deja en suspenso su clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026

– Triunfo de Paraguay sobre Turquía le asegura a Estados Unidos el primer lugar de grupo













