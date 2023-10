Anitta luce sus atributos al modelar ropa interior de Savage X Fenty

Anitta no duda en exponer su gusto por el modelaje en las fotos que comparte en redes sociales, y ahora impactó a sus fans al mostrarse usando un conjunto de ropa interior en color negro de Savage X Fenty, la línea de Rihanna. En varias imágenes de Instagram ella presumió su escultural cuerpo, y escribió: “Puedes ver, pero no puedes tocar”.

Desliza para ver todas las fotos

La bella cantante brasileña recientemente se presentó en el magno concierto del Global Citizen Festival, que se llevó a cabo en Central Park. Ella compartió muchas imágenes que la muestran durante el evento, luciendo su outfit, en el escenario y hasta posando con activistas. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Los últimos meses han sido de mucha actividad para Anitta, sobre todo en cuanto a giras promocionales, rodaje de videos y alfombras rojas. En la entrega de los VMAs de MTV ella cambió de atuendo varias veces, pero todos fueron impactantes. Además, posó en el backstage con el grupo de rock italiano Maneskin, cuyos integrantes dijeron ser sus fans. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

