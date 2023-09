Anitta posa junto a la piscina, usando lencería con aberturas

Foto: Manuel Velasquez for Tiffany & Co. / Getty Images

Anitta siempre impacta con sus publicaciones en Instagram, y ahora lució al máximo su exuberante figura en una serie de fotos que la muestran junto a la piscina, usando un conjunto de lencería en color rosa con aberturas en la parte posterior. Las imágenes han obtenido más de 645,000 likes.

La bella cantante brasileña está de visita en México, y cuando acudió a Televisa aprovechó para posar muy sexy en una sesión de fotos, usando un enterizo estampado que dejaba ver su ropa interior. El mensaje que escribió junto a su publicación fue: “Uffff ¡Soy tan hermosa! No puedo conmigo misma!”

Desliza para ver todas las fotos

Como invitada en el programa de televisión “Hoy” Anitta lució su figura en un curioso atuendo compuesto por un ajustado minivestido azul con aberturas y unas botas altas a juego, que se distinguían por su acabado esponjado. Ella también informó que actuará en la próxima entrega de los VMAs de MTV, que se llevará a cabo el 12 de septiembre. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Sigue leyendo: