Gobernador Newsom veta proyecto de ley para dar cheques de desempleo a trabajadores en huelga

El gobernador de California, Gavin Newsom, vetó este sábado un proyecto de ley que proponía otorgar cheques de desempleo a trabajadores en huelga, una propuesta inspirada en los paros laborales de alto perfil en Hollywood y en la industria hotelera.

Newsom declaró su apoyo a los trabajadores y aceptó que a menudo obtiene beneficios por las aportaciones de campaña que entregan los sindicatos. Sin embargo, el mandatario estatal dijo que tuvo que vetar dicho proyecto de ley porque el fondo al que recurre el estado para pagar los apoyo de desempleo tendrá una deuda cercana a los $20,000 millones de dólares para finales del año.

Actualmente, el fondo que utiliza el estado para los pagos de prestaciones por desempleo presenta un adeudo superior a los $18,000 millones de dólares.

El fondo se quedó sin recursos y tuvo que solicitar préstamos al gobierno federal durante la pandemia, cuando el gobernador Newsom dio la orden para el cierre de la mayoría de las empresas, lo que derivó en un aumento masivo del desempleo.

Además, el fondo de apoyo al desempleo fue víctima de un enorme número de fraudes que le costaron a California miles de millones de dólares.

Los sindicatos consideraron los beneficios que dejan las ayudas al desempleo en la economía, ya que los trabajadores pueden seguir gastando dinero y apoyando a las empresas locales pese a estar en un paro laboral.

La huelga de actores tiene paralizado a Hollywood desde julio. Foto: CHRIS DELMAS / AFP / Getty Images

El proyecto de ley lanzaba la propuesta para que los trabajadores que estuvieran en huelga por al menos dos semanas recibieran cheques de desempleo por parte del estado de California, de unos $450 dólares por semana.

Normalmente, únicamente los trabajadores que han perdido su trabajo sin culpa alguna son elegibles para recibir el beneficio.

Algunos trabajadores sindicalizados calificaron la determinación de Newsom como un golpe para los miembros de sindicatos que actualmente están en huelga en California.

“El hecho de que Newsom haya vetado esto en California y no vayamos a obtener beneficios en huelga como los trabajadores en Nueva York y Nueva Jersey, no debilitará la determinación de cualquiera que esté actualmente en huelga”, expresó Taylor Orci, quien tomó parte en las protestas del Writers Guild of America y SAG-AFTRA en Hollywood.

Según los sindicatos, el número de trabajadores en huelga durante más de dos semanas era tan pequeño que no hubiera representado un impacto significativo en el fondo de apoyo al desempleo del estado.

El senador estatal demócrata Anthony Portantino, autor del proyecto de ley, aseguró que de las 56 huelgas que han ocurrido en California durante la última década, solo dos duraron más de dos semanas.

El paro laboral de trabajadores de hotel se ha prolongado por meses. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP / Getty Images

El proyecto de ley era un intento por parte de los legisladores estatales para apoyar a los empleados de hotel del sur de California y a los actores de Hollywood que han estado en huelga durante varios meses y sin recibir ningún pago.

La semana pasada, el sindicato de escritores de Hollywood alcanzó un acuerdo contractual con las casas productoras después de estar en paro laboral por casi cinco meses.

La administración del gobernador Newsom ha dicho que el fondo para apoyos al desempleo no está recaudando suficiente dinero para cubrir todos los beneficios adeudados.

Los recursos provienen de un impuesto que las empresas deben pagar por cada empleado. Sin embargo, dicho impuesto únicamente se aplica a los primeros $7,000 dólares de los salarios de los trabajadores, cifra que no ha cambiado desde 1984 y es la cantidad más baja permitida por la ley federal.

En tanto, las prestaciones por desempleo se han incrementado. El gobierno de Newsom pronosticó que los pagos de beneficios superarán la recaudación de impuestos en $1,100 millones de dólares en 2023, algo que sucede por primera vez durante un periodo de crecimiento del empleo, según la Oficina del Analista Legislativo no partidista.

Existe la posibilidad de que los legisladores intenten aprobar la ley de todos modos, pero han pasado décadas desde que se logró anular el veto de un gobernador de California.

Sigue leyendo:

· ¿Estás desempleado? Conoce la forma en la que puedes solicitar el Seguro por Desempleo y saber si calificas para recibirlo

· Unos 75,000 trabajadores de atención médica irán a huelga esta semana si no llegan a un acuerdo laboral

· Huelga de Hollywood deja posibles pérdidas por 500 millones de dólares: Warner