Gaby Spanic reveló que su corazón ya tiene dueño: “Es bombero, me apaga el fuego”

Contra todo pronóstico, la actriz venezolana Gaby Spanic decidió abrir su corazón y compartir una especial noticia sobre su vida amorosa: le dio una nueva oportunidad al amor de la mano de un galán. ¿De quién se trata? Aquí te contamos lo que dijo.

Luego de mantenerse con bajo perfil en dicho departamento, la protagonista de melodramas como “La Usurpadora” y “Por tu amor” aseguró que el amor ha tocado a su puerta y se encuentra más feliz que nunca con su pareja.

Con el humor que la caracteriza, la famosa indicó que prefiere mantener la identidad de su enamorado en secreto. Eso sí, no dudó en bromear sobre su profesión: “No puedo decir nada (…) Es bombero, me apaga el fuego; mentira, jajaja”.

“Ya les contaré los pormenores”, añadió Gaby Spanic ante las cámaras de distintos medios de comunicación. “No vaya a ser tan villana que me lo van a querer quitar y no lo voy a permitir”.

Si bien la identidad del galán se mantiene en secreto, los cuestionamientos sobre la edad de su pareja no se hicieron esperar. Ante la posibilidad de tratarse de alguien menor que ella, la famosa respondió contundente: “¿Cuál es el problema que sea menor? El amor no tiene edad ni sexo y ustedes lo saben”.

Por otro lado, Gaby Spanic negó ser el tipo de persona que mantenga a sus parejas: “No, mantengo a las parejas. A mí que me paguen los impuestos, si no no camina”, dijo para finalizar su interacción con la prensa.

