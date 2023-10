Mike Pence asegura que 26 millas de muro fronterizo no alcanzarán para frenar la inmigración ilegal

Mike Pence, exvicepresidente de la nación, advirtió que la iniciativa de construir un muro a lo largo de 26 millas en Texas no resultará suficiente para impedir que miles de indocumentados ingresen a Estados Unidos diariamente.

Durante un evento de campaña celebrado en Iowa, el republicano de Indiana compartió su incredulidad de que un pedazo de muro pondrá fin a la crisis migratoria experimentada en ciudades con New York y Chicago.

“Es bastante irónico para mí que en los últimos dos días la administración Biden acaba de anunciar que van a empezar a construir un muro. Incluso una ardilla ciega encuentra una bellota de vez en cuando”, declaró.

Los comentarios del aspirante a la candidatura republicana surgen después de que el jueves la administración federal renunció a 26 leyes federales para permitir construir el muro fronterizo en el sur de Texas con fondos asignados durante la administración Trump.

“El dinero fue asignado para el muro fronterizo. Intenté que se reapropiaran, que redireccionaran ese dinero. No lo hicieron. No lo harían. Mientras tanto, la ley no establece nada más que utilizar el dinero para lo que fue asignado. No puedo detener eso”, expresó Joe Biden con relación a su imposibilidad de frenar el muro.

Mike Pence permanece rezagado en la quinta posición en cuanto a las preferencias de los republicanos. (Anna Moneymaker/Getty Images)

Como promesa de campaña, Pence reiteró que, en caso de llegar a la Casa Blanca, retomará la edición de la barrera iniciada por Donald Trump y también redoblará las leyes migratorias para evitar que sigan llegando más indocumentados al país.

“No se dejen engañar. 26 millas no lo alcanzarán. Lo que voy a hacer si soy presidente de Estados Unidos es terminar el muro”, enfatizó.

A pesar del compromiso establecido por Mike Pence, hasta este momento no cuenta con el respaldo suficiente para llegar a la Casa Blanca, pues la mayoría de las encuestas lo ubican en la quinta posición en cuanto al respaldo de los republicanos se refiere.

Por su parte, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, reconoció la necesidad de reforzar la frontera con un nuevo muro.

“Actualmente existe una necesidad aguda e inmediata de construir barreras físicas y caminos en las cercanías de la frontera de los Estados Unidos para evitar entradas ilegales a los Estados Unidos en las áreas del proyecto”, indicó.

