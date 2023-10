Anuel AA se somete a cirugía de emergencia y pausa su carrera musical

El cantante puertorriqueño Anuel AA generó preocupación entre sus fans luego de que este domingo 8 de octubre compartiera en su Instagram una fotografía en la que se le ve recostado en una cama de hospital.

Anuel AA detalló que fue llevado al hospital y sometido a una cirugía de emergencia el sábado por la noche, motivo por el cual pondrá una pausa a su carrera y pidió disculpas a sus seguidores debido al retraso en su nuevo disco.

“Me operaron anoche de emergencia, sólo Dios sabe el porqué de las cosas. Fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa. ‘Rompe corazones’ iba a salir en dos semanas, pero ya no, pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápido en cuanto sepa qué va a pasar conmigo”.

“Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en la manos de Dios, los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron: gracias”, escribió Anuel en su Instagram.

El puertorriqueño no dio más detalles sobre el motivo por el que fue hospitalizado, sin embargo, se espera que lo haga en los siguientes días una vez que el diagnóstico sea preciso.

“Perdón por quedarles mal con el cambio de fecha del EP, sé que llevan esperándome y yo me jodí con cojones para recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo. Tengo un plan de trabajo demasiado HP, es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de elite, pero si este es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera, pues toca esperar. Los amo”, fueron las disculpas de Anuel a sus fans.

La publicación sobre la salud de Anuel dejo a sus seguidores en estado de shock, y muchos preocupados sobre la naturaleza exacta de la emergencia médica de Anuel AA y su futuro profesional. Por tal motivo sus fans desencadenaron una ola de apoyo y buenos deseos de parte de sus fanáticos y colegas del mundo de la música.

“Fuerza bro”, “Dios te bendiga y te recuperes pronto”, “Te amamos bebecito, recuperate para vengas mas fuerte que nunca”, y “Primero la salud mi bro, bendiciones y recuperate pronto”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el muro del intérprete de “Más rica que ayer”, fueron algunos comentarios en la publicación.

La expareja de Yailin ‘la más viral’ resaltó que se le escapa de sus manos la situación que está viviendo y que simplemente toca esperar un poco más, y antes de finalizar el comunicado le agradeció a los médicos que lo asistieron.

¿Qué se sabe de la salud de Anuel AA?

Anuel AA se encontraba en Miami descansando de su gira por Estados Unidos y Europa, para ultimar detalles del lanzamiento de su nuevo disco ‘Rompecorazones’, que sería lanzado oficialmente en dos semanas, sin embargo, todo tomo un giro radical, pues el cantante presentó un agudo cuadro de apendicitis y posible septicemia, motivo por el que tuvo que ser trasladado a la clínica más cercana para ser operado de emergencia ya que era una situación de vida o muerte.

Gracias a la intervención rápida y oportuna de los doctores, la operación de Anuel AA fue todo un éxito y el artista se encuentra fuera de peligro internado y recuperándose, y con sus fans apoyándolo en todo momento.

