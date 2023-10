Netanyahu promete vengar los ataques de Hamás a Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirigió al país el sábado después de declarar la guerra contra el grupo militante palestino Hamás ese mismo día.

En su discurso, Netanyahu prometió destruir a Hamás y vengar por la fuerza los ataques que han dejado más de 250 ciudadanos israelíes muertos y miles de heridos.

Nos embarcamos en una guerra larga y difícil. La guerra nos fue impuesta por un ataque asesino de Hamás". Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel

El grupo terrorista palestino lanzó un ataque sorpresa con una andanada de misiles y entró en Israel, manteniendo como rehenes a ciudadanos y militares.

“Desde esta mañana, el Estado de Israel ha estado en guerra. Nuestro primer objetivo es eliminar las fuerzas hostiles que se infiltraron en nuestro territorio y restaurar la seguridad y la tranquilidad en las comunidades que han sido atacadas, declaró Netanyahu antes del inicio de la reunión del gabinete de seguridad de Israel.

“El segundo objetivo, al mismo tiempo, es cobrar un precio inmenso al enemigo, también dentro de la Franja de Gaza. El tercer objetivo es reforzar otros frentes para que nadie se una por error a esta guerra”, continuó el primer ministro de Israel en su declaración.

Y concluyó diciendo: “Estamos en guerra. En la guerra hay que ser sensato. Hago un llamado a todos los ciudadanos de Israel a unirse para lograr nuestro objetivo más elevado: la victoria en la guerra”.

Un cohete disparado desde la Franja de Gaza impactó en un edificio el 7 de octubre de 2023 en Tel Aviv, Israel. Crédito: Amir Levy | Getty Images

El gabinete de seguridad política de Israel se reunió el sábado por la noche para determinar la respuesta del país al ataque sorpresa de Hamás.

El gabinete tomó una “serie de decisiones operativas destinadas a provocar la destrucción de las capacidades militares y gubernamentales de Hamas y la Autoridad Palestina”, según el comunicado de la oficina del primer ministro de Israel.

El ataque masivo desatado por Hamás, el grupo terrorista palestino respaldado por Irán, el sábado temprano combinó una andanada de cohetes disparados desde la Franja de Gaza hacia Israel y docenas de hombres armados fuertemente armados que atacaron el sur del país desde Gaza.

Una bola de fuego y humo se eleva sobre un edificio en la ciudad de Gaza tras un ataque aéreo israelí el 7 de octubre de 2023. Crédito: MAHMUD HAMS | AFP / Getty Images

Se produjo un día después de que Israel conmemoró el 50 aniversario de la invasión sorpresa de Yom Kippur en 1973.

Al menos 250 israelíes han muerto y 1,100 han resultado heridos, lo que lo convierte en el ataque más mortífero en Israel en décadas.

Casi 200 personas en la Franja de Gaza han muerto y más de 1,600 han resultado heridas en los ataques de represalia israelíes, dijo el Ministerio de Salud palestino.

Se espera que el número de muertos aumentará.

Soldados israelíes fueron desplegados en todo el país. Crédito: Getty Images

Aviones de combate israelíes atacaron el sábado dos edificios de varios pisos en Gaza que albergaban la sede de Inteligencia de Hamas y sus oficinas de producción de armas, según informes de medios que citan al ejército israelí.

El ala militar de Hamás afirmó que tenía cautivos a decenas de soldados israelíes tras la incursión, informó The Associated Press. El ejército israelí confirmó que varios israelíes fueron secuestrados pero no dio cifras.

El conflicto amenaza con escalar a una etapa aún más letal con las promesas de Israel de mayores represalias.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dijo que celebraría una reunión el domingo para discutir el conflicto.

Con información de The Associated Press, The Hill y CNN

